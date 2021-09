Chi è sempre al passo con le tendenze, deve conoscere gli occhiali da vista 2021 del momento, per creare look sempre all’ultima moda. Tondi, squadrati e cat-eye ma anche in celluloide e in metallo e in numerosi colori ed effetti sorprendenti, cosa ci avranno riservato le principali marche eyewear?

Se da una parte si riconfermano alcuni grandi classici, come gli amatissimi occhiali tartarugati, dall’altra troviamo un tripudio di energiche cromie pronte a conquistare le montature più insolite, particolari e che decisamente non passano inosservate.

Insomma, ragazze, siete pronte a scoprire tutte le ultime novità che riguardano gli esclusivi occhiali da vista 2021? Allora mettetevi comode e leggete il post!

OCCHIALI DA VISTA 2021 COLORATI: NUANCE DELICATE PER ILLUMINARE IL VISO

Di solito, soprattutto chi approccia per la prima volta al mondo dell’occhialeria, si scelgono montature sobrie. Motivo per cui i colori che vanno per la maggiore sono quelli scuri, anche sul fronte dei modelli in metallo.

Vogue Eyewear, occhiali rosa. Credits: vogue-eyewear.com





Eppure, in particolar modo chi cerca qualcosa di davvero unico e cool, si dovrebbe puntare molto di più sulle montature colorate.

Polaroid, occhiali bicolor. Credits: it.polaroideyewear.com

E con questo non vogliamo suggerirvi di acquistare solamente occhiali da vista rossi o blu elettrico, ma semplicemente scoprire che ci sono numerose proposte a cui votarsi e che ognuna di queste darà un nuovo look al proprio volto.

Rodenstock, occhiali da vista oversize. Credits: rodenstock.com

GLI OCCHIALI DA VISTA COLORATI ALLEGGERISCONO I TRATTI DEL VISO

In ogni caso, a voler cavalcare l’ondata delle nuove tendenze eyewear e cercando di capire come non far appannare gli occhiali da vista con la mascherina, di sicuro possiamo segnalarvi che sono le tinte pastello a caratterizzare maggiormente il settore occhialeria.

Troverete, quindi, diversi occhiali da vista rosa e verde menta così come celesti e giallo chiaro. Per rendere l’effetto ancor più leggero, vi imbatterete anche in montature crystal, ovvero colorate ma trasparenti.

Polaroid, occhiali rosa. Credits: it.polaroideyewear.com

OCCHIALI DA VISTA IN METALLO PER UNO STILE FORTE E DECISO

Sul fronte tendenze per molto tempo gli occhiali in metallo sono stati messi in secondo piano. Questo perché con i modelli in celluloide era possibile realizzare qualcosa di davvero unico e straordinario.

Credits: chanel.com

Chanel, occhiali tondi. Credits: chanel.com

Se siete in cerca di qualcosa di sobrio e senza tempo, gli occhiali da vista in metallo, però, sono proprio ciò che fa per voi!

Ray-Ban, occhiali esagonali. Credits: ray-ban.com

Ray-Ban, occhiali con ponte a contrasto. Credits: ray-ban.com

Chanel, occhiali neri. Credits: chanel.com

Le possibilità sono diverse, quindi sta semplicemente a voi trovare il vostro modello preferito. Di sicuro vi imbatterete negli occhiali da vista tondi, come quelli di Ray-Ban, ma ben presto scoprirete che ce ne sono molti altri, tra i quali delle straordinarie montature esagonali, che vi conquisteranno a prima vista.

