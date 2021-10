Halloween è alle porte e i campi di zucche ci offrono l’opportunità di creare nuove tradizioni in famiglia! Nati in America, questi luoghi sono ormai spuntati in sempre maggior numero anche qui da noi in Italia. Si tratta, letteralmente, di campi di zucche da visitare con i bambini per poter scegliere l’ortaggio preferito da intagliare per Halloween.

Scegliere la propria zucca significa fare “Pumpkin Patch“, un costume americano che si è diffuso a macchia d’olio anche da noi. Ma come mai i campi di zucche piacciono tanto, ragazze? Il bello di questi luoghi è che ci danno l’occasione di fare qualcosa di diverso, impostare nuove tradizioni di famiglia, stare a contatto con la natura e portare a casa una zucca tutta nostra da usare come decorazione casalinga per Halloween. Non solo, presso i campi di zucche è spesso possibile decorarle e intagliarle, risparmiando tempo e denaro e creando nuovi indimenticabili ricordi. In Italia, si sono moltiplicati i campi di zucche in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Puglia (ma non solo!).

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

Credits: @samaradocet, @flavia.gnt e @ilvillaggiodellezucche via Instagram

#1 CAMPI DI ZUCCHE IN LOMBARDIA, IL CAMPO DI FEDERICA: UN SOGNO AUTUNNALE SCELTO ANCHE DAI FERRAGNEZ

Si trova a Nerviano, a circa 40 minuti di auto da Milano, il campo di zucche per fare Pumpkin Patch probabilmente più famoso di tutti al momento in cui scriviamo.

Credits: @chiaraferragni





Il perché è presto detto: Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai piccoli Leone e Vittoria, sono stati recentemente presso Il Campo di Federica, un enorme giardino di zucche dove è possibile scegliere il proprio ortaggio preferito e intagliarlo direttamente in loco.

Credits: @alessandra_style

Tanti i laboratori organizzati presso il campo di zucche, spazi ampi e un design davvero stupendo, un misto tra il vintage e il rustico. Se siete vicino Milano, non possiamo che consigliarvi questo campo di zucche, in Lombardia al momento è il numero 1! Ovviamente è necessaria la prenotazione tramite form, che trovate sul sito del campo.

Credits: @federicadifrancescantonio

#2 FARE PUMPKIN PATCH SUL LAGO IN PROVINCIA DI LECCO: IL CAMPO DEI FIORI DI GALBIATE

Se non siete di zona ma state cercando idee per un breve viaggio di Halloween con bambini in una zona molto romantica, il lago è sempre un’ottima opzione!

Credits: @samaradocet

Se siete, quindi, in cerca di un campo di zucche in Lombardia sul lago, vi consigliamo Il Campo dei Fiori a Galbiate in provincia di Lecco. Si tratta di un giardino di fiori, come suggerisce il nome stesso, che nel periodo di Halloween viene votato alla pratica del Pumpkin Patch.

Credits: @sbauscia

Il bello di questo campo di zucche è che si affaccia sul lago di Annone, e le montagne fanno da cornice al contesto davvero fiabesco e magico. L’ingresso è gratuito previa prenotazione.

#3 IL VILLAGGIO DELLE ZUCCHE IN PROVINCIA DI PAVIA, TANTI LABORATORI E WEEKEND A TEMA

A San Martino Siccomario, a due passi da Pavia, sorge Il Villaggio delle Zucche presso un’ex lanca riconvertita a fattoria (e non solo), la PuraVidaFarm.

Credits: @ilvillaggiodellezucche

Questo è uno dei più recenti e ampi campi di zucche in Lombardia: pensate che si estende su una superficie di circa 35.000 metri quadrati su cui sorgono alberi secolari, stalle, ristoranti. Presenti anche numerosi laboratori, una zona dedicata ai giochi gonfiabili e ai mercatini di prodotti tipici.

Credits: @ilvillaggiodellezucche

Inoltre ogni weekend viene dedicato a un tema specifico come Castagne e Vin Brulé, i trattori d’epoca o il mondo della magia. Per far divertire i più piccoli, sono presenti anche un labirinto di fieno e vasche di mais e riso, dentro cui i bimbi possono “nuotare”, oltre alla possibilità di vedere e interagire con gli animali della proprietà: un asinello, un pony, galline, conigli e caprette.

Credits: @ilvillaggiodellezucche

#4 TULIPANIA A BERGAMO, UN ALTRO TRA I MIGLIORI CAMPI DI ZUCCHE IN LOMBARDIA

Terminiamo questa prima parte del post parlando ancora di uno dei top campi di zucche lombardi, che sorge a Terno d’isola in provincia di Bergamo, molto comodo da raggiungere sia da Lecco che da Milano. Qui sappiate che non si sono solo campi di zucche, ma tanti giochi in legno per divertirsi in famiglia!

Credits: @tulipania.world

Tulipania, come suggerisce il nome, durante il resto dell’anno offre una distesa di meravigliosi tulipani, vestendosi d’autunno in occasione della raccolta delle zucche. Qui si possono acquistare zucche già intagliate e decorate, oppure scegliere un ortaggio da decorare presso uno degli stand laboratorio da trasportare con la novità di quest’anno, il Tuliwagon, una carriola a disposizione dei piccoli ospiti.

Credits: @tulipania.world

Ragazze, ferme lì: ci vediamo a pagina 2 per scoprire insieme altri stupendi campi di zucche dove organizzare una simpatica gita in coppia, tra amici o in famiglia per pomeriggi di sano relax e divertimento nella natura.