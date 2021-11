Dopo tutti questi giorni ricchi di spoiler e indizi, durante i quali ci siamo divertiti con il ClioPopUp Game alla ricerca della location del ClioPopUp di Torino, eccoci arrivati alla fine del gioco, ragazze e ragazzi! Il ClioPopUp di Torino apre oggi, giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10.00, in Corso Matteotti 1, a pochi passi dalla stazione di Torino Porta Nuova e da Via Roma, in una delle principali vie dello shopping (e non solo) del regale ed elegante centro storico di Torino.

Una location tutta nuova quella del ClioPopUp di Torino, al cui interno abbiamo creato uno spazio perfetto nel quale si materializza tutto l’universo valoriale del mondo ClioMakeUp e dove avrete la possibilità di vedere e acquistare tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, dalle ultimissime uscite agli iconici best seller. Lasciatevi trasportare dall’atmosfera calda e familiare che si respira all’interno dello store, in un’esperienza di acquisto personalizzata e sicura, seguendo semplici norme igienico-sanitarie e facendovi guidare dall’esperto Team ClioPopUp.Â

Potrete finalmente scegliere dal vivo la vostra shade ideale del Fondotinta OhMyLove tra le 30 tonalità inclusive della linea, da abbinare alla nuance perfetta del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove, disponibile in 30 tonalità versatili e trasversali. Perdetevi tra le meravigliose colorazioni degli ombretti liquidi mat a lunga durata SweetieLove Liquid, dall’elegante finish opaco e dalla texture vellutata e fluida, facilissima da applicare e da sfumare. Fate scorta, poi, delle meravigliose nuance dei rossetti cremosi CreamyLove, dei rossetti liquidi LiquidLove e dei Lip Balm&Glam CoccoLove, tutte da scoprire, da auto-regalarsi e/o da regalare.

In questo post vi parlerò nel dettaglio dell’attesissima apertura di novembre 2021 del ClioPopUp di Torino, con informazioni e dettagli sulla location, sui prodotti ClioMakeUp e vi illustrerò anche importanti indicazioni sulle norme di sicurezza da seguire. Siete curiosi? Allora iniziamo subito con il post!

CLIOMAKEUP C’È: IL CLIOPOPUP DI TORINO APRE OGGI, GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10.00

Dopo tanto divertimento sui social, è ora di dichiarare terminato il gioco, svelando l’attesissima location: il nuovissimo ClioPopUp di Torino apre oggi, giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10.00, in Corso Matteotti 1, nell’elegante e regale centro storico della città , fra le trame ortogonali delle vie ricche di storia e di fascino, a pochi passi dalla stazione di Torino Porta Nuova e dalla celebre via Roma.

Torino sa conquistare tutti sin dalla prima visita, grazie alle sue meravigliose bellezze artistiche e architettoniche e per la centenaria storia che si respira nelle strade del centro, nei suoi rigogliosi giardini, come il suggestivo Parco del Valentino, nelle sue chiese, nelle sue grandi piazze, da Piazza Vittorio Veneto, passando per Piazza Castello, fino a Piazza San Carlo e molte altre e nei suoi musei, come, per esempio, il Museo Nazionale del Cinema (situato nella Mole Antonelliana) e il famoso Museo Egizio, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. Una città elegante e multisfaccettata, antica capitale del regno sabaudo, teatro di grandi eventi storici e culla del Risorgimento, ma anche florida città industriale e di sperimentazione culturale. “Torino magica”, come spesso viene definita per il suo legame con leggende e misteri legati alla magia, tutta da scoprire tra storia, arte, cultura e anche… buon cibo!

FACE, HANDS, SPACE: LE NORME IGIENICO-SANITARIE DA RISPETTARE PER UN ’ ESPERIENZA SAFE E PIACEVOLE

Per una visita piacevole e in totale sicurezza, abbiamo bisogno della vostra preziosa collaborazione nell’osservare e rispettare alcune semplici e fondamentali norme igienico-sanitarie. La vostra sicurezza, quella di tutti i visitatori del ClioPopUp di Torino e del Team ClioPopUp, è, infatti, sempre la nostra priorità .

interno dello store possono entrare solo due persone alla volta: la vostra pazienza sarà ripagata da una consulenza personalizzata e dedicata; È obbligatorio indossare la mascherina nel modo corretto, coprendo naso e bocca, e senza mai rimuoverla nel rispetto della normativa vigente.

NON è consentito entrare nel ClioPopUp di Torino senza la mascherina;

NON è possibile accedere al negozio con sintomi influenzali o con una temperatura superiore ai 37,5°C, oppure se un familiare, o un convivente, presenta i suddetti sintomi;

Ricordate, come dice Grace: WASH MANINE! È OBBLIGATORIO sanificare le mani prima di accedere allo store. All ’ ingresso troverete un apposito gel igienizzante a vostra disposizione;

ingresso troverete un apposito gel igienizzante a vostra disposizione; Il Team ClioPopUp sarà a vostra completa disposizione per guidarvi nella scelta, provando per voi i prodotti e supportandovi nella vostra esperienza di acquisto;

Per rispettare la giusta distanza di sicurezza seguite i bollini presenti sul pavimento.

AL CLIOPOPUP DI TORINO POTRETE FINALMENTE SCOPRIRE LIVE TUTTE LE ULTIME NOVITÀ E GLI ICONICI BEST SELLER CLIOMAKEUP

Al ClioPopUp di Torino avrete finalmente la possibilità di vedere dal vivo, di scoprire e di ammirare tutti i prodotti ClioMakeUp, dalle ultimissime uscite ai prodotti diventati degli iconici e irrinunciabili best seller.Â

L’esperto Team ClioPopUp vi guiderà nella vostra esperienza di acquisto unica e personalizzata, rispondendo a tutte le vostre domande e avendo cura di farvi scegliere i prodotti più adatti a voi o magari da regalare alle persone a cui volete bene. Approfittate dell’esperienza in store per farvi aiutare nella scelta della shade perfetta per il vostro incarnato, tra le 30 tonalità disponibili, dell’amato Fondotinta OhMyLove da abbinare in combo con la vostra shade ideale del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove! La shade-range del Correttore OhMyLove si è recentemente arricchita di 16 nuove tonalità , che vanno ad aggiungersi alle 14 già presenti in linea, per un totale di 30 shade versatili, inclusive e trasversali.Â

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Il Fondotinta OhMyLove e il Correttore OhMyLove usati in combo sono il TOP per realizzare una base viso long lasting davvero impeccabile: entrambi i prodotti possiedono una coprenza medio-alta estremamente modulabile secondo il vostro gusto e le vostre esigenze. Il risultato sarà sempre una base naturalmente radiosa, uniforme e levigata e uno sguardo disteso, luminoso e rilassato. La texture si fonde perfettamente con l’incarnato sia del viso sia della zona perioculare, minimizzando occhiaie, discromie e imperfezioni, senza segnare la pelle e senza necessità di ritocchi durante la giornata.Â

ClioMakeUp, Correttore fluido insta-relax OhMyLove. Prezzo: 17,50€ su cliomakeupshop.com

Tra le new entry del mondo ClioMakeUp, al ClioPopUp di Torino potrete anche scoprire gli ombretti liquidi mat a lunga durata SweetieLove Liquid nelle cinque tonalità inedite, uniche, versatili, eleganti e sfiziose che vi hanno fatto innamorare fin dalla loro uscita: Meringa, Cornetto, Bon Bon Ton, Croccante e Cherry Choc. Queste chicche gourmet sono delle deliziose tentazioni da concedersi e da aggiungere alla propria trousse, ma anche da regalare, sicuri di fare un figurone! La texture fluida, fine e sottile è davvero semplicissima da utilizzare e da sfumare, rendendo questo prodotto adatto a tutti, dagli esperti del settore a chi è alle prime armi con il mondo del makeup. La coprenza è modulabile a vostro piacimento: potete lasciare il colore pieno e intenso oppure sfumarlo fino a renderlo leggero, delicato e soft.

ClioMakeUp, Ombretti Liquido Mat a lunga durata SweetieLove Liquid. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Gli SweetieLove Liquid sono fantastici utilizzati da soli, ma anche in combinazione con tutti gli altri prodotti ClioMakeUp per il trucco occhi, come gli iconici ombretti cremosi SweetieLove, in tutte le splendide tonalità iridescenti dal colore pieno e dal finish finemente metallizzato e dall’effetto tridimensionale.

Vi consiglio anche di provare gli SweetieLove Liquid e gli SweetieLove cremosi con gli ombretti in polvere delle palette FirstLove e BeautyLove, per realizzare makeup occhi a lunghissima durata adatti sia per il giorno sia per la sera. Potete spaziare, infatti, dai look più semplici e chic a quelli più elaborati e intensi! Per completare il trucco occhi, affidatevi ai best seller super amati come l’iconico mascara Vegan DarkLove, l’eyeliner Vegan DeepLove e le matite temperabili a lunga tenuta AllDayLove, disponibili nelle tonalità Black, Choco, Burro e Brandy!

ClioMakeUp, Matita occhi temperabile a lunga tenuta Burro AllDayLove. Prezzo: 10.50€ su cliomakeupshop.com

Tornando alla base, date una sferzata di colore alle gote scegliendo una, o più, tra le nuance disponibili dei blush in polvere vellutata e fondente CuteLove, dalla formula Vegan super pigmentata, dalla coprenza modulabile e dall’incredibile finish second skin. Per un tocco sparkly, che non guasta mai, lasciatevi incantare dalla collezione CosmicLove composta da quattro illuminanti impalpabili dal finish scintillante e dall’effetto iridescente full-on-glow super long lasting. Sono certa che, vedendoli dal vivo, rimarrete incantati delle loro perle multisfaccettate che creano riflessi capaci di impreziosire ogni look con un naturale effetto glass skin.

ClioMakeUp, Illuminante Scintillante Dal Finish Impalpabile Tokyo Sunrise CosmicLove. Prezzo: 16,50€ su cliomakeupshop.com

Perdetevi tra le tantissime tonalità , tra le sfumature e tra le nuance dei prodotti ClioMakeUp dedicati al trucco labbra. Per l’autunno-inverno e i primi freddi, non lasciatevi sfuggire i miei amatissimi Lip Balm&Glam CoccoLove, i balsami labbra colorati (e non) dalla formula unica e prodigiosa, realizzata con un mix di ingredienti di prima qualità che lavorano in sinergia per regalarvi un effetto idratante, rimpolpante e levigante. I CoccoLove, inoltre, usati giorno dopo giorno, vanno a ridefinire il contorno delle labbra per un aspetto più sano e uniforme.Â

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam Tutu CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Non possono mancare anche i primi amori della linea ClioMakeUp: i rossetti cremosi CreamyLove e i rossetti liquidi LiquidLove di cui tutti vi siete innamorati e di cui non potete più fare a meno!

SKINCARE ADDICTED FERMI QUI: AL CLIOPOPUP DI TORINO SONO DISPONIBILI TUTTI I PRODOTTI CLIOMAKEUP SKIN

So che tra molti di voi ci sono tantissimi skincare addicted, oltre che makeup addicted, e ne sono molto felice perché, come vi ripeto spesso, la base di un buon makeup è sempre un’ottima skincare. Al ClioPopUp di Torino troverete disponibili tutti i prodotti che fanno parte della linea ClioMakeUp SKIN, a partire dai miei adorati Paciocchi, la eye-mask in tessuto-non-tessuto per illuminare, distendere e idratare la pelle della zona del contorno occhi. Io amo usarli sia come HOME SPA sia come trattamento d’urto prima di un evento importante.Â

ClioMakeUp, Maschera occhi rigenerante Paciocchi. Prezzo: 6,50€ su cliomakeupshop.com

Non lasciatevi sfuggire anche la mia combo preferita per una doppia detersione efficace, performante e delicata: il balsamo detergente e struccante SuperStrucco e la mousse viso detergente e struccante WonderMousse garantiscono un effetto deep cleaning rapido e delicato, per una doppia detersione Super!

ClioMakeUp, Balsamo detergente e struccante SuperStrucco. Prezzo: 24,50€ su cliomakeupshop.com

Per la cura delle labbra durante l’inverno, ma non solo, ci pensa la Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove, disponibile al ClioPopUp di Torino con la sua formula idratante, volumizzante e levigante sin dalla prima applicazione! Da quando ho iniziato a lavorare a questo prodotto, il CoccoLove ULTRABALM è diventata la coccola quotidiana con cui si conclude la mia routine serale, prima di andare a dormire.Â

ClioMakeUp, Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

Ragazze e ragazzi, per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news e per avere le informazioni necessarie per la vostra visita al ClioPopUp di Torino, visitate il sito cliopopup.com. Â

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto, ora tocca voi. Quanti di voi aspettavano con trepidazione l'apertura del ClioPopUp di Torino? Chi ha intenzione di andare? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!