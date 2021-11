Packaging luccicanti e texture preziose caratterizzano le collezioni make up Natale 2021, firmate dalle migliori marche dell’alta profumeria e, nondimeno, del mondo beauty low cost.

Ho pensato di selezionare per voi, in vista del periodo di festa che ci attende, il meglio del make up di Natale 2021. Troverete limited edition esclusive che vale la pena collezionare, ma anche prodotti continuativi disponibili in fantastici kit e cofanetti natalizi da non perdere.

Curiose di scoprire con me tutte le più belle collezioni make up di Natale 2021? Allora, bellezze, iniziamo subito: via con il post!

CHANEL MAKE UP NATALE 2021: IL FASCINO SENZA TEMPO DI N°5 COLLECTION

Ormai è risaputo che i tantissimi brand che costellano il mondo beauty danno il meglio durante il periodo delle feste, suggerendo tantissimi kit e cofanetti – per regali di Natale 2021 beauty indimenticabili! – ma anche vere e proprie collezioni make up in edizione limitata assolutamente da non farsi sfuggire.

Tra queste spicca, senza alcun dubbio, la collezione make up Chanel Natale 2021, N°5 Collection, ispirata all’iconica fragranza della Maison.

CHANEL FIRMA UNA DELLE COLLEZIONI MAKE UP NATALE 2021 PIÙ BELLE

In particolare, vi segnalo la nuova splendida palette di ombretti in edizione limitata del brand. Nei toni dell’oro, è perfetta per il trucco del periodo natalizio ma si può sfruttare facilmente anche per il make up di tutti i giorni grazie all’ombretto nero e all’altrettanto versatile panna che contiene.

Chanel, N.5 Les 4 Ombres. Prezzo: 57,00€ su chanel.com

I rossetti Chanel sono la vostra ossessione? Allora, bellezze, non perdete di vista il nuovo Rouge Allure Le Rouge Intense, declinato per il Natale in un vibrante punto di rosso.

Chanel, N.5 Rouge Allure 147 Emblématique. Prezzo: 41,00€ su chanel.com

Da abbinare rigorosamente con questo smalto della collezione natalizia, un rosso vermiglio estremamente intenso e profondo!

Chanel, Le Vernis Lunga Tenuta 913 – Rouge Intemporel. Prezzo: 27,00€ su chanel.com

DIOR MAKE UP NATALE 2021: IL LUSSO DELLA COLLEZIONE THE ATELIER OF DREAMS

Il make up Dior Natale 2021 è lussuoso e opulento, rigorosamente nei toni dell’oro e del rosso. La collezione si chiama The Atelier of Dreams ed è davvero da sogno!

Anche in questo caso, sono davvero tante le proposte suggerite dalla Maison. Iniziamo dal meraviglioso blush pescato, versatile e molto elegante, caratterizzato da questo pattern davvero chic.

Dior, Rouge Blush Edizione Limitata The Atelier of Dreams. Prezzo: 51,00€ su dior.com

Splendide le nuove palette di ombretti Dior, disponibili in 2 varianti colore: la prima dai toni neutro-freddi, la seconda incentrata sulle nuance calde del marrone scuro e dell’oro.

Dior, Ombretti 5 Couleurs Couture Edizione Limitata The Atelier of Dreams. Prezzo: 65,00€ su dior.com

La collezione make up Natale 2021 di Dior include anche nuove tonalità di rossetto, in edizione limitata, e nuovi colori degli iconici smalti Diorific Vernis.

Dior, Rossetto Rouge Dior Edizione Limitata The Atelier of Dreams. Prezzo: 45,00€ su dior.com

Il packaging di rossetti e smalti è davvero strepitoso: questi prodotti di make up sono piccoli tesori!

Dior, Diorific Vernis Edizione Limitata The Atelier of Dreams. Prezzo: 28,50€ su dior.com

LE PROPOSTE IRRESISTIBILI DELLA NARS UNWRAPPED HOLIDAY COLLECTION

Approdiamo ora in casa NARS. Il brand ci sorprende con le proposte della nuova Unwrapped Collection, riconoscibili dal packaging avvolto da nastrini neri logati.

Anche in questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra prodotti viso, occhi e labbra ovviamente accomunati dall’ottima qualità che distingue il brand.

Sono presenti anche molti cofanetti e kit natalizi, come questo set di balm labbra declinati in diverse tonalità .

NARS, Unwrapped Pleasure Seeker Afterglow Lip Balm Set. Prezzo: da 40,95€ a 35,63€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Vi segnalo anche – in particolar modo se amate il famosissimo blush Orgasm – questo blush duo in edizione limitata.

NARS, Unwrapped Orgasm Blush Duo. Prezzo: 39,95€ su lookfantastic.it

STARSEEKER COLLECTION: IL MAKE UP DI NATALE SECONDO KVD

Risplende come un cielo pieno di stelle la nuova collezione Starseeker di KVD Beauty! Tanti i prodotti make up a disposizione dei fan del brand, disponibili in set e cofanetti convenienti e dal packaging molto curato.

Date un’occhiata, per esempio, a questo set: include mascara, matita nera per gli occhi e rossetto liquido rosso.

KVD Beauty, Three Wishes Set. Prezzo: 20,90€ su sephora.it

Preferite i toni del rosa? Allora, non fatevi sfuggire il kit Everyday Stars, che contiene eyeliner a penna, rossetto liquido e un meraviglioso blush.

KVD Beauty, Everyday Stars Cofanetto Makeup. Prezzo: 41,90€ su sephora.it

MAC HYPNOTIZING HOLIDAY, LA NUOVA IPNOTICA COLLEZIONE NATALIZIA

Ipnotica e optical, la nuova collezione make up Natale 2021 di MAC promette di fare strage di cuori!

Prodotti viso, occhi e labbra sono accomunati da un packaging coloratissimo e sgargiante, finish e texture iridescenti e luminose.

Per esempio, vi consiglio di dare un’occhiata ai nuovi MAC Lipglass, declinati in occasione delle feste in nuove vibranti tonalità .

MAC, Lipglass – Works Like a Charm. Prezzo: da 20,95€ a 18,43€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per un trucco occhi magnetico – anzi ipnotico! – nei toni del rosa, del viola e del fucsia, MAC propone Surprise Eyes, palette da 6 ombretti ideale da regalare e regalarsi.

MAC, Surprise Eyes Palette Ombretti – Rich. Prezzo: da 44,45€ a 39,11€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Bellezze, non finisce qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre collezioni make up Natale 2021: in particolare, vi parlerò di proposte di fascia media e low cost!