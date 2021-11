Quali sono i migliori profumi 2021? Noi del TeamClio non abbiamo dubbi: le fragranze TOP di questi ultimi mesi sono inebrianti, avvolgenti e conquistano sin dal primo istante.

Non a caso, con molti di questi profumi femminili è scattato quello che potremmo definire il classico “colpo di fulmine”! Nel post troverete novità e recenti uscite, ma anche alcuni dei profumi donna più venduti di sempre e degli ultimi anni, quei classici che non ci stancheranno mai e che continuano ad avvolgerci con il loro abbraccio. Abbiamo incluso anche profumi 2021 donna di nicchia, firmati dalle migliori marche del settore.

Curiose di saperne di più sui migliori profumi 2021? Allora, ragazze, non indugiamo: via con il post!

MIGLIORI PROFUMI 2021: LE ULTIME NOVITÀ CHE CI HANNO RUBATO IL CUORE

Un po’ come è accaduto per i migliori prodotti corpo 2021, in particolar modo quelli profumati, anche la nostra selezione dei migliori profumi 2021 si basa ovviamente su gusti personali. Ci sono state delle novità e uscite recenti che ci hanno letteralmente conquistate, profumi a cui è stato difficilissimo resistere.

Per esempio, è stato amore a primo “sniff” con Ariana Grande God Is A Woman, lanciato proprio quest’anno e firmato dalla famosissima popstar. Con le sue note fruttate e gourmand, è un tripudio di dolcezza.

Ariana Grande, God Is A Woman Eau de Parfum. Prezzo: 54,99€ su douglas.it







UN PROFUMO FLOREALE MODERNO GRAZIE ALLA ROSA BIO

Ci è piaciuto molto anche Chloé Naturelle, la nuova versione dell’iconico profumo della Maison. Più fresco e leggero, a base di ingredienti prevalentemente naturali, è un TOP indiscusso di questi mesi.

Chloé, Naturelle Eau de Parfum. Prezzo: 150,99€ su douglas.it

Se amate i profumi floreali, dovete assolutamente provare Gucci Flora Gorgeous Gardenia, un bouquet fiorito che, tra l’altro, ha un packaging semplicemente divino!

Gucci, Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum. Prezzo: 97,99€ in offerta su douglas.it

Preferite le note speziate? Allora, ragazze, vi consigliamo Twilly d’Hermès Eau Ginger, a base di zenzero e sicuramente tra i migliori profumi 2021.

Hermès, Twilly d’Hermès Eau Ginger. Prezzo: 86,99€ su douglas.it

Valentino ha lanciato recentemente Voce Viva, un sensazionale profumo floreale e legnoso al tempo stesso, dalle note agrumate e muschiate.

Valentino, Voce Viva Eau de Parfum. Prezzo: 88,99€ in offerta su douglas.it

Merita un posto tra i migliori profumi donna 2021 anche il nuovo profumo Nuxe Prodigieux Floral Le Parfum, la variante floreale del classico profumo del brand.

Nuxe, Prodigieux Floral Le Parfum. Prezzo: da 50,95€ a 38,73€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

PROFUMI DONNA DI NICCHIA 2021: LE FRAGRANZE RARE E PREZIOSE

Tra i migliori profumi 2021 donna secondo il TeamClio ci sono anche molti profumi di nicchia, meno comuni e proprio per questo incredibilmente affascinanti. Vi consigliamo, in particolare, Byredo Mixed Emotions, un profumo fruttato e legnoso unisex a base di violetta e ribes nero.

Byredo, Mixed Emotions Eau de Parfum. Prezzo: 135,00€ su byredo.com

Un’altra novità degli ultimi mesi molto interessante è Diptyque Orphéon, impalpabile con le sue note talcate e cipriate. Anche in questo caso si tratta di una fragranza unisex.

Diptyque, Orphéon Eau de Parfum. Prezzo: 135,00€ su dyptiqueparis.com

Il profumo di nicchia Heeley Paris Blanc Poudre è un’altra nuova uscita che ci ha rubato il cuore. Con fiore di cotone e di riso, è un profumo talcato e polveroso con note floreali e di vaniglia.

Heeley Paris, Blanc Poudre Eau de Parfum. Prezzo: 130,00€ su jamesheeley.com

Fa perdere la testa anche Juliette Has A Gun Mmmm…, non recentissimo (è uscito alcuni anni fa) ma davvero ottimo con le sue note profumate floreali, speziate e legnose.

Juliette Has A Gun, Mmmm… Eau de Parfum. Prezzo: 110,00€ su douglas.it

Parlando di profumi 2021 di nicchia, infine, vi segnaliamo la novità Montale Paris Dark Vanilla, una delle ultime fragranze firmate dal brand. Una vaniglia non scontata, dalle note ambrate e di cuoio, con oud e sandalo. Questo profumo è unisex e ha un fascino indescrivibile!

Montale Paris, Dark Vanilla Eau de Parfum. Prezzo: 115,00€ su montaleparfums.com

