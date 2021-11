Non c’é il 2 senza il 3 e… il 30 vien da sé! Ho una bellissima sorpresa che non vedo l’ora di poter condividere con tutti voi! Da oggi la linea ClioMakeUp si arricchisce di 16 nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp, andando a sviluppare nuovi mezzi toni e sottotoni, che vanno ad aggiungersi alle 14 tonalità già presenti, per un totale di 30 shade inclusive, frutto del mio know-how come makeup artist e di approfondite ricerche per ottenere una shade-range trasversale.

L’innovativa formula Vegan, long lasting, dermatologicamente e oftalmologicamente testata (adatta a chi ha gli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto), realizzata con un mix di ingredienti e di pigmenti soft focus capaci di rendere il prodotto adatto a tutte le esigenze, resta la stessa che avete amato, tanto da far diventare il Correttore OhMyLove un best seller, un prodotto insta-cult di cui non fare più a meno! La texture setosa e leggera è semplicissima da applicare e da sfumare con un pennello, con una spugnetta e/o direttamente con le dita per correggere e mimetizzare occhiaie, discromie e imperfezioni del viso, senza segnare la pelle e senza necessità di ritocchi. Grazie alla coprenza medio-alta, estremamente modulabile, e al finish soft mat, potrete scegliere voi l’effetto desiderato, sicure di ottenere una base naturalmente radiosa, levigata e uniforme, per uno sguardo rilassato e disteso, in pochi e semplici gesti.

In questo post entrerò nel dettaglio delle 16 nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp, con tantissime informazioni sui nuovi mezzi toni e sottotoni che vi aiuteranno sicuramente nella scelta della colorazione precisamente più adatta a voi, e approfondimenti sulle validissime caratteristiche della formula, della texture e del finish. Vi ho incuriosito abbastanza? Allora iniziamo subito con il post!

LA SHADE-RANGE DEL CORRETTORE FLUIDO EFFETTO “ INSTA-RELAX” OHMYLOVE CLIOMAKEUP SI AMPLIA CON 16 NUOVE SHADE INCLUSIVE E TRASVERSALI

Poco più di un anno fa ho raggiunto un importantissimo traguardo personale con l’uscita del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp, un prodotto che racchiude in sé tanti anni di una ricerca lunga e impegnativa, fatta di infiniti test ma anche di tanta passione, l’ingrediente principale!

Sono felice che il Correttore OhMyLove vi abbia conquistato e che sia diventato fin da subito un iconico best seller: si tratta infatti di un prodotto che, una volta provato, si rivela irrinunciabile, da utilizzare tutti i giorni!

In questi mesi ho deciso, insieme al mio Team, di tenere attiva la Ricerca e Sviluppo, con l’intento di ascoltare le vostre esigenze per ampliare l’offerta giá ricca di 14 colorazioni con un’extension line di 16 nuove shade, fino ad arrivare a una shade-range composta da 30 tonalità inclusive e trasversali: 10 shade chiare e chiaro-medie, 10 shade medie (sia medio-chiare sia medio-scure) e 10 shade scure (scure-medie e deep dark).

FORMULA VINCENTE NON SI CAMBIA: ANCHE LE 16 NUOVE SHADE MINIMIZZANO OCCHIAIE E DISCROMIE REGALANDO UNO SGUARDO DISTESO E UN INCARNATO IMPECCABILE

Formula vincente… non si cambia! Per questo la formula Vegan innovativa, dermatologicamente e oftalmologicamente testata (adatta agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto) e a lunghissima tenuta che tanto avete amato, e che continuate ad amare, del Correttore OhMyLove, è sempre la stessa!

Anche nelle 16 nuove shade ritroverete l’ambitissima texture fluida, leggera, setosa e cremosa, facilissima da applicare e da sfumare sia nella zona perioculare, sia sul resto del viso. Per avere un effetto soft e delicato, vi consiglio di stendere la texture con una spugnetta umida, mentre se preferite una coprenza maggiore potete utilizzare un pennello e/o direttamente le dita. Proprio per il suo carattere estremamente versatile e trasversale di perfezionatore di incarnato, nel packaging sono contenuti ben 7,5 ml di prodotto!

Grazie alla coprenza medio-alta e modulabile, il Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp minimizza, in un solo gesto, discromie, imperfezioni e occhiaie, con un effetto second skin che non segna la pelle e non necessita di ritocchi durante il corso della giornata. Come una bacchetta magica, vi regalerà uno sguardo aperto, fresco, disteso e rilassato e un incarnato uniforme, levigato e naturalmente radioso. Inoltre, il praticissimo applicatore, flessibile, piatto, floccato, morbido ed ergonomico, rende l’utilizzo ancora più semplice, pensato sia per gli esperti del settore, sia per chi ha poca dimestichezza con il mondo del makeup.

La texture sottile e fluida è adatta a tutti i tipi di pelle

Grazie al suo inimitabile effetto second skin “insta-relax”, la texture risulta decisamente versatile, fondendosi perfettamente con qualsiasi tipo di pelle, da quella secca, passando per quella mista e/o grassa, fino alla pelle matura, senza segnarla né nella delicata zona perioculare, né sul resto del viso e senza mettere in evidenza le imperfezioni, la grana della pelle e i pori.

Per un risultato portentoso, OhMyLove è COMBO: il Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove e il Fondotinta OhMyLove utilizzati insieme sono il TOP per una base viso impeccabile!

LE 16 NUOVE SHADE DEL CORRETTORE FLUIDO EFFETTO “ INSTA-RELAX” OHMYLOVE CLIOMAKEUP ARRICCHISCONO LA SHADE-RANGE CON TONALITÀ INCLUSIVE ADATTE A DIVERSE TIPOLOGIE DI INCARNATO

Dopo l’uscita del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp ho continuato a lavorare, insieme al mio Team di R&D, per ampliare la shade-range con 16 nuove tonalità, con nuovi mezzi toni e sottotoni adatti a diverse tipologie di incarnato.

30 shade inclusive e trasversali: 10 shade chiare e chiaro-medie, 10 shade medie (sia medio-chiare sia medio-scure) e 10 shade scure (scure-medie e deep dark).

LE NUOVE SHADE 0.5, 4.5 E 5.5 SONO PERFETTE PER GLI INCARNATI CHIARI

Delle 16 nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp, le colorazioni 0.5, 4.5 e 5.5 sono adatte per chi possiede incarnati chiari.

La tonalità 0.5 è ora la più chiara della collezione, per gli incarnati chiarissimi porcellana.

La shade 4.5 è pensata per gli skin tone chiari con sottotono neutro/rosato.

La 5.5 per gli incarnati chiaro-medi con sottotono neutro/dorato.

LE NUOVE TONALITÀ 9.25, 9.5, 9.75, 10.5, 10.75 E 11.25 SONO PERFETTE PER GLI SKIN TONE MEDI

Passiamo ora alle nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp ideali per gli skin tone medi, ovvero le colorazioni 9.25, 9.5, 9.75, 10.5, 10.75 e 11.25.

La tonalità 9.25 la consiglio a chi possiede un incarnato medio con sottotono rosato.

Se avete un incarnato medio con sottotono dorato, la shade 9.5 è quella che fa per voi.

La colorazione 9.75 è adatta alle carnagioni medie con sottotono pesca/arancio.

La shade 10.5 è pensata per gli incarnati medio-scuri con sottotono rosato.

La colorazione 10.75 è perfetta per gli incarnati scuro-medi con sottotono pesca.

Per gli skin tone scuro-medi con sottotono dorato è adatta la shade 11.25.

LE NUOVE SHADE DEL CORRETTORE OHMYLOVE 11.5, 11.75, 12.5, 13.25, 13.5, 14.5 E 15 SONO PENSATE PER GLI INCARNATI SCURI

Infine, tra le 16 nuove shade del correttore OhMyLove, le 11.5, 11.75, 12.5, 13.25, 13.5, 14.5 e 15 fanno parte del range per le pelli scure.

La colorazione 11.5 è ideale per gli skin tone scuri con sottotono neutro/rosato.

La shade 11.75 la consiglio a chi ha una carnagione scura con sottotono pesca/dorato.

La tonalità 12.5 è perfetta per gli incarnati scuri con sottotono neutro/dorato.

Se possedete un incarnato Deep Dark con sottotono dorato, la shade giusta per voi è la 13.25.

La tonalità 13.5 è per gli skin tone Deep Dark con sottotono rosato.

La colorazione 14.5 è ideale per gli incarnati Deep Dark con sottotono rosso-olivastro.

Infine, la shade 15 è pensata per gli skin tone Deep Dark con sottotono rosso.

Per ricevere una consulenza gratuita dal nostro Team di esperti sulla tonalità del Correttore OhMyLove più adatta al vostro incarnato compilate il form a questo link.

Ragazze e ragazzi, le nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp sono disponibili sul ClioMakeUpShop, insieme alle 14 tonalità già presenti nella linea, per un totale di 30 shade inclusive e trasversali. Sul sito, oltre a tante utili informazioni e foto, troverete anche un video esclusivo in cui ve ne parlo e vi mostro le nuove tonalità applicate.

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter, se non l’avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati su tutte le news del mondo ClioMakeUp… le sorprese non sono ancora finite! Ora tocca a voi: cosa ne pensate delle 16 nuove shade del Correttore fluido effetto “insta-relax” OhMyLove ClioMakeUp? E della shade-range di 30 tonalità? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!