Non è troppo presto! La corsa ai regali di Natale 2021 è già iniziata e, fortunatamente, sono davvero tante le idee regalo beauty da poter mettere sotto l’Albero.

I set regalo a tema bellezza firmati dalle migliori marche del settore promettono di mettere d’accordo proprio tutti e di soddisfare qualsiasi esigenza. Si spazia dai cofanetti regalo make up ai set regalo skincare, senza trascurare i regali Natale 2021 pensati per la cura del corpo e dei capelli. Tantissime le proposte tra cui potersi destreggiare, per regali di Natale economici ma ugualmente di impatto e doni che richiedono un budget più alto con cui fare un figurone!

Curiose di scoprire con me tutti i cofanetti regalo Natale 2021 beauty più ambiti? Allora, bellezze, iniziamo subito: via con il post!

REGALI DI NATALE 2021 MAKE UP: COFANETTI E SET IMPERDIBILI

Iniziamo parlando dei migliori regali di Natale 2021 make up, perfetti per gli appassionati del variegato mondo del trucco. Per i fan del trucco occhi colorato e sfavillante, Natasha Denona firma questa mini palette accompagnata da pennello da sfumatura in tinta: un set imperdibile e super glam.

Natasha Denona, Kit natalizio. Prezzo: 24,95€ su lookfantastic.it





Da Sephora è possibile acquistare questo cofanetto natalizio di Nabla, che include alcuni dei best-seller del brand, dal mascara al lip gloss volumizzante.

Nabla x Sephora, The Icons Cofanetto. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Diamo un’occhiata alle proposte di Fenty Beauty. Il brand fondato da Rihanna suggerisce tantissimi cofanetti per questo Natale 2021, come questo kit di gloss labbra dedicato a chi ama il finish specchiato e glossy.

Fenty Beauty, Glossy Posse Fantasy 4Sum. Prezzo: 38,90€ su sephora.it

Amate il color pesca o conoscete qualcuno che impazzisce per questo colore? Date un’occhiata al set di Fenty Beauty Reasting Peach Face che include uno dei nuovi Gloss Bomb Cream e il blush cremoso Cheeks Out, entrambi “in peach”.

Fenty Beauty, Resting Peach Face. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

Anche KVD Vegan Beauty propone tanti set regalo natalizi interessanti, come questo kit di rossetti in stick dalla texture burrosa, cremosa e super nutriente.

KVD Vegan Beauty, Epic Kisses. Prossimamente disponibile da Sephora

SONO TANTI I BRAND MAKE UP CHE FIRMANO COFANETTI NATALE 2021 DAVVERO TOP

Per un regalo a tema make up super gradito, puntate anche su questo cofanetto del brand che include in mini-size uno degli amatissimi rossetti liquidi, matita occhi nera e mascara. Si tratta di cofanetti Natale 2021 dal prezzo contenuto ma in grado di farvi fare un figurone!

KVD Vegan Beauty, Three Wishes. Prezzo: 20,90€ su sephora.it

Approdiamo, a questo punto, in casa NARS. Il brand suggerisce tantissime deliziose proposte per le prossime feste di Natale, racchiuse in pochette fucsia intenso avvolte da nastrini neri logati molto chic. Ve ne consiglio due, in particolar modo, entrambi imperdibili.

NARS, Endless Orgasm Mini Set. Prezzo: da 42,95€ a 36,50€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

NARS, Pleasure Seeker Afterglow Lip Balm Set. Prezzo: da 40,95€ a 34,80€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per regali di Natale 2021 economici ma di impatto, fate un salto da Primark! La nota catena low cost ha pensato a kit, set e cofanetti dal prezzo mini ma davvero molto gradevoli, specialmente grazie alla cura del packaging e dei dettagli.

Primark, 12 Days of Christmas Makeup Brush Gift Set. Prezzo: 14,00€ da Primark

Tra pennelli, gloss e rossetti, la collezione natalizia Primark Eastern Bloom è uno scrigno denso di sorprese!

Primark, Palette Labbra. Prezzo: 8,00€ da Primark

COFANETTI E SET REGALO BELLEZZA DI SKINCARE PER UN NATALE INDIMENTICABILE

Le idee regalo Natale 2021 beauty non trascurano, di certo, la skincare. Tanti i cofanetti e i set tra cui poter scegliere a tema cura della pelle, anche in questo caso firmati da brand prestigiosi. Vi consiglio, per iniziare, questo kit di Dr. Jart+, in una confezione davvero graziosa da poter appendere all’Albero.

Dr. Jart+, Ceramidin Moisturizing Set. Prezzo: da 33,95€ a 26,14€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per un regalo lussuoso, date un’occhiata ai nuovi cofanetti Natale 2021 di Eisenberg Paris. I set a disposizione, da acquistare nelle migliori profumerie, racchiudono alcuni dei prodotti più iconici del marchio, come i trattamenti viso al collagene.

Eisenberg Paris, Rituel Hydratation Parfaite. Prezzo: 69,00€ presso i rivenditori autorizzati e su eisenberg.com

Eisenberg Paris, Booster de Collagene. Prezzo: 150,00€ presso i rivenditori autorizzati e su eisenberg.com

Anche Olehenriksen ha messo a punto tanti cofanetti Natale 2021 da non perdere. Per una pelle luminosa e glow, per esempio, l’ideale è il set Splashing Stars, che contiene detergente e scrub esfoliante.

Olehenriksen, Splashing Stars Cleanser & Scrub Duo. Prezzo: 19,00€ (prossimamente in arrivo) su sephora.it

Per la pelle secca e matura, invece, vi consiglio questo cofanetto della linea Elemis Superfood. Contiene detergente, olio viso e primer illuminante e idratante.

Elemis, Superfood Nourish & Glow Collection. Prezzo: 89,45€ su lookfantastic.it

Per la mamma o per l’amica dalla pelle matura, vi segnalo uno dei nuovi cofanetti natalizi di Caudalie. In particolare, spicca quello dedicato alla nuova linea Resveratrol, dall’azione rassodante e liftante.

Caudalie, Resveratrol Lift Firming Solution Set. Prezzo: da 47,95€ a 42,19€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I brand di farmacia ogni anno ci sorprendono con proposte accattivanti caratterizzate da un ottimo rapporto qualità /prezzo. I loro cofanetti natalizi, infatti, consentono di testare a un prezzo tutto sommato vantaggioso tanti prodotti nuovi. Per esempio, date un’occhiata alle proposte per le feste di Vichy.

Vichy, Minéral 89 Daily Hydrate and Protect Routine. Prezzo: da 24,95€ a 22,45€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Anche Somatoline Cosmetic pensa al Natale e suggerisce questo cofanetto Routine Viso Antirughe Lift Effect 4D, un set completo di prodotti – crema filler antirughe, contorno occhi filler antirughe e device per l’automassaggio – per una skincare routine al TOP.

Somatoline Cosmetic, Routine Viso Antirughe Lift Effect 4D Set. Prezzo consigliato al pubblico 49,90€, disponibile in farmacia e parafarmacia e su somatolinecosmetic.com

