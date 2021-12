Le possiamo indossare sotto i pullover o con la t-shirt sotto: le camicie inverno 2022 vi sorprenderanno per stile e originalità. Non solo i classici modelli in flanella e a quadrettoni, che ormai rappresentano un classico delle festività e della stagione fredda in genere, ma anche tante altre proposte glamour e interessanti.

Se da una parte troviamo le camicie di pelle, dall’altra spiccano le creazioni in velluto e a costine. Non mancano poi varianti più scivolate e fluide, decisamente più eleganti, altre fantasie ma anche dettagli e inserti imperdibili.

Pronte per scoprire le nuove camicie inverno 2022 da donna? Vi mostriamo modelli, foto, brand e prezzi delle proposte più cool, urban, glam e casual da indossare per i vostri look quotidiani. Via col post!

Credits: @blaiz_uk, @fiercepetite, @newmemyselfandi via Instagram

CORDUROY STYLE: LE CAMICIE IN VELLUTO A COSTINE CHE CONQUISTANO L’INVERNO

È tornato di moda il velluto ma soprattutto quello a costine, tipico della moda anni ’90. E tra gonne e pantaloni, arriva a conquistare anche il mondo della camiceria.

Zara, camicia in velluto a costine. Prezzo: 19,95€ su zara.com





Scivolate, morbide e comode, calde al punto giusto, le camicie a costine sono perfette se portate aperte o semi sbottonate con una semplice t-shirt bianca sotto.

Urban Classics, camicia a costine. Prezzo: da 23,38€ a 59,69€ su amazon.it

Ovviamente potete anche osare con un crop top in maglia o un body raffinato e glam con inserti in pizzo. Il tutto va poi completato con un jeans dritto a vita alta, meglio ancora se portato con una cintura in ecopelle e fibbia di metallo.

LE CAMICIE A COSTINE SONO UN MUST DELL’INVERNO 2022

I colori che andranno per la maggiore sono nero, marrone e verde oliva, ma non mancano comunque delle variazioni, come le proposte pastello declinate in azzurro cielo e rosa baby.

In alternativa vi imbatterete anche in alcune camicie in velluto lisce e raffinate in versione oversize, per look comodi e cool.

edc by Esprit, Camicia Donna. Prezzo: da 36,22€ a 59,62€ su amazon.it

I NUOVI COLORI DELLE CAMICIE DA DONNA

Se fin qui abbiamo scoperto quelli che saranno i colori protagonisti dei modelli a costine, adesso vediamo quali sono le nuance che caratterizzeranno le camicie invernali da donna da sfoggiare quest’anno.

Liu Jo, Camicia di jeans con dettagli gioiello. Prezzo: 139,00€ su liujo.com

Vince il nero, come sempre e ancora una volta. Ma i brand hanno deciso di effettuare qualche modifica, aggiungere inserti e dettagli per rendere uniche e riconoscibili le loro creazioni.

Bershka, camicia bustier. Prezzo: 25,99€ su bershka.com

Ci sono quindi le camicie bustier di Bershka e quelle di jeans con spalline imbottite e ricamate di Liu Jo.

Love Moschino, camicia con cuori. Prezzo: da 76,49€ a 204,99€ su amazon.it

Da non perdere nemmeno quelle con ricami a contrasto di Love Moschino.

Vila, camicia in satin. Prezzo: da 27,58€ a 41,17€ su amazon.it

Al di là del nero, se volete qualcosa di monocromatico, vi suggeriamo le cromie nude, come camel e talpa, ma anche camicie fucsia e viola, per look insuperabili!

United Colors of Benetton, Camicia Donna. Prezzo: da 21,58€ a 47,78€ su amazon.it

CAMICIE INVERNO 2022 IN PELLE

Tra le ultime novità di stagione vi imbatterete con estrema facilità nelle camicie in ecopelle.

Bershka, camicia aderente effetto pelle. Prezzo: 25,99€ su bershka.com

Dritte, aderenti, squadrate e oversize: ce ne sono per ogni esigenza e mood.

Twinset, camicia effetto pelle. Prezzo: 160,00€ su twinset.com

I colori proposti sono i soliti nero e marrone. Lo stile è scivolato e fluido, da portare solitamente senza nulla sopra, se non al massimo un cardigan inverno 2022 ricamato e multicolor.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scopriremo le più belle fantasie delle nuove camicie da donna dell’inverno 2022. Continuate a leggere il post!