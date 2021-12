Non c’è idea regalo migliore dei pigiami Natale 2021! Spesso bistrattati o reputati banali, i pigiami natalizi fanno parte, in realtà, di quelle idee regalo “classiche” che sono sempre gradite.

Tartan, colori accesi e tipici della tradizione natalizia ma anche soggetti iconici oppure ispirati al mondo dei cartoon caratterizzano i pigiami natalizi più belli proposti per quest’anno dalle migliori marche. Ci sono i pigiami Natale donna, divertenti ma al contempo femminili ed eleganti, quelli da uomo e, ovviamente, i pigiami natalizi per i bambini e i pigiami di Natale per famiglia, da indossare in coppia o coordinati con quelli dei più piccoli.

Curiose di scoprire con noi i pigiami di Natale 2021 più belli e simpatici? Allora, ragazze, iniziamo: via con il post!

PIGIAMI NATALE 2021 DONNA: DA TEZENIS A INTIMISSIMI, I MUST HAVE DELLE FESTE

I pigiami natalizi sono un must per il periodo delle feste. Cozy, caldi e avvolgenti ci catapultano immediatamente nel mood giusto, quello gioioso e spensierato del Natale. Iniziamo dai pigiami Natale 2021 donna, da regalare o regalarsi in vista delle prossime festività.

IL TARTAN, UN GRANDE CLASSICO PER I PIGIAMI NATALIZI

H&M firma alcuni dei pigiami natalizi femminili più belli e originali, spaziando dai modelli aderenti composti da maglia a maniche lunghe e leggings a quelli più over adatti a tutte le fisicità declinati nell’inossidabile stampa tartan.

H&M, Pigiama Beige Mélange/Fantasia. Prezzo: 19,99€ su hm.com





H&M+, Pigiama a quadri. Prezzo: 34,99€ su hm.com

I pigiami Natale 2021 di Intimissimi conciliano eleganza e spirito natalizio, abbinando a linee stilose e di tendenza patch che richiamano alla mente l’infanzia e il Natale.

Intimissimi, Pigiama Teddy. Prezzo: 39,90€ su intimissimi.com

Lo stesso dicasi per i pigiami Natale 2021 donna di Yamamay. Bellissima, per esempio, questa camicia da notte tartan per chi non ama i classici pigiami.

Yamamay, Camicia da notte Xmas Bear. Prezzo: 29,95€ su yamamay.com

Non mancano proposte con i pantaloni, in tessuti morbidi e caldi come il micropile, il caldo cotone o il velour e sempre vivacizzate da stampe iconiche come tartan, fiocchi di neve e renne.

Yamamay, Pigiama lungo Tartan & Folk. Prezzo: 29,95€ su yamamay.com

Yamamay, Pigiama lungo – Oh Deer. Prezzo: 39,95€ su yamamay.com

Tra i regali di Natale 2021 per lei, i pigiami sono sicuramente un’idea da non sottovalutare e da prendere in considerazione per fare un figurone con una spesa tutto sommato contenuta.

PIGIAMI NATALIZI DA UOMO 2021: TUTTE LE PROPOSTE IMPERDIBILI

I pigiami di Natale 2021 per lui sono eleganti e di tendenza, ma anche spiritosi, irriverenti e originali.

A seconda dei gusti e delle preferenze, è possibile destreggiarsi tra tantissime proposte diverse. Da Intimissimi, per esempio, i pigiami natalizi uomo si fregiano di stampe che ritraggono Snoopy o soggetti tipici del Natale come l’omino di pan di zenzero.

Intimissimi, Pigiama lungo Snoopy Natale. Prezzo: 49,90€ su intimissimi.com

Intimissimi, Pigiama lungo Gingerbread in interlock di cotone garzato. Prezzo: 49,99€ su intimissimi.com

I pigiami di Natale 2021 uomo di Tezenis, invece, si rifanno all’immaginario dei cartoni animati, ispirandosi a Winnie The Pooh o a Topolino.

Tezenis, Pigiama lungo cotone pesante con patch Winnie Pooh. Prezzo: 29,99€ su tezenis.com

Tezenis, Pigiama lungo micro pile Mickey Mouse. Prezzo: 29,99€ su tezenis.com

Molti brand, tra cui appunto Tezenis, hanno pensato a pigiami di Natale coordinati da sfoggiare in coppia o per tutta la famiglia, ma di questo parleremo più avanti!

