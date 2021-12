Investire sulla cura della propria pelle è sempre una buona idea e i prodotti costosi skincare Natale 2021 ce lo ricordano, invitandoci a cedere alla tentazione e a farci un regalo speciale in vista delle feste.

Sono davvero tante le referenze firmate dalle migliori marche di cosmetici di lusso tra cui poter scegliere il prodotto perfetto, quella “coccola” beauty di cui ognuna di noi ha bisogno di tanto in tanto! Abbiamo selezionato per voi i prodotti TOP del momento e di sempre, da quelli per la detersione alle maschere viso di ultima generazione, passando per sieri e creme ormai diventate iconiche.

Pronte a scoprire i migliori prodotti costosi skincare da regalarsi a Natale 2021? Allora, non perdiamo altro tempo: via con il post!

Credits: Foto di Pexels | George Dolgikh

PRODOTTI COSTOSI SKINCARE PER NATALE 2021: I MIGLIORI PER LA DETERSIONE

Che siate alla ricerca di regali di Natale 2021 per lei, per amiche, fidanzate, madri o sorelle, oppure che abbiate intenzione di farvi un regalo, i prodotti skincare costosi sono sicuramente un’ottima idea. Oggi vogliamo concentrarci su quelli da regalarsi, perché un autoregalo luxury è la coccola che tutte dovremmo concederci, specialmente in vista delle feste o comunque quando ne abbiamo la possibilità.

A NATALE 2021, INVESTITE SUI PRODOTTI PER LA DETERSIONE VISO

Iniziamo dalla detersione e, in particolar modo, da questo detergente viso a base di acido glicolico di Dermalogica. Dalla consistenza cremosa, con la sua azione esfoliante quotidiana migliora la grana della pelle, illumina l’incarnato e agisce sulle piccole discromie.

Dermalogica, Daily Glicolic Cleanser. Prezzo: 62,45€ su lookfantastic.it





Se siete fan della doppia detersione, puntate su un buon balm struccante high-end. Un esempio? Quello di Eve Lom, tra i più famosi e amati in assoluto.

Eve Lom, Cleanser/Crème Démaquillante. Prezzo: da 96,45€ a 74,26€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Con la sua delicata fragranza, vi sembrerà di essere in una Spa a ogni “struccaggio”! La texture, inoltre, è davvero molto piacevole da massaggiare sul viso e l’azione struccante è egregiamente svolta da questo prodotto che rimuove ogni residuo di make up.

Un balm struccante dalla consistenza soffice e dal profumo rilassante

Alle estimatrici dei detergenti in mousse consigliamo questo prodotto di Sisley. Si tratta di una mousse illuminante che, oltre a struccare per bene il viso, lo purifica anche dall’inquinamento subito durante il giorno.

Sisley, Mousse Creme Eclat. Prezzo: 95,00€ su sephora.it

Una volta a contatto con la pelle, la mousse si trasforma in una soffice crema. Trattandosi di una formula molto delicata, è consigliata anche alle pelli sensibili.

Texture effetto nuvola per questa mousse viso illuminante

DAI SIERI VISO AI TRATTAMENTI CONTORNO OCCHI, IL TOP DEI COSMETICI DI LUSSO DA METTERE SOTTO L’ALBERO

Passiamo, adesso, ai sieri viso costosi che vale davvero la pena regalarsi per questo Natale 2021. Il primo che vi consigliamo è Algenist Genius Liquid Collagen, vero e proprio collagene liquido da massaggiare sul viso prima della crema. A base di 13.000 perle di olio di microalghe e con un innovativo collagene vegetale, è un must have per la pelle matura.

Algenist, Genius Liquid Collagen. Prezzo: 101,95€ su lookfantastic.it

Un altro ottimo antiage è questo siero viso notturno di Espa, con trio di bio-retinoli utili a contrastare i segni del tempo quali rughe e rilassamento cutaneo.

ESPA, Tri-Active Regenerating Bio-Retinol Sleeping Serum. Prezzo: 140,00€ su lookfantastic.it

Usate l’olio per il viso e volete regalarvi un prodotto davvero speciale? Allora, ragazze, dovete assolutamente dare un’occhiata al Miracle Facial Oil di Omorovicza.

Omorovicza, Miracle Facial Oil. Prezzo: da 96,45€ a 74,26€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Antirughe, antiossidante ed elasticizzante, contiene una miscela unica di ingredienti preziosi antietà come l’olio di olivello spinoso e il bakuchiol.

Un olio a base di estratti vegetali che rende la pelle elastica e morbida

Se vivete in città e avete intenzione di investire su un buon prodotto skincare, dovete testare Oskia London CityLife Concentrate, un booster dall’intensa azione antinquinamento che crea un vero e proprio effetto barriera sulla pelle.

OSKIA London, CityLife Concentrate Intense Anti-Pollution Defence Booster. Prezzo: 124,45€ su lookfantastic.it

Tra i prodotti skincare costosi da regalarsi a Natale 2021 includiamo anche questo siero di Rodial, a base di cellule staminali vegetali. Distende rughe e linee d’espressione e migliora la compattezza della pelle, utilizzo dopo utilizzo.

Rodial, Bee Venom Super Serum. Prezzo: 203,45€ su lookfantastic.it

Concludiamo questa prima carrellata di cosmetici luxury con due referenze per il contorno occhi. La prima è della linea Dior Prestige ed è un siero contorno occhi alla rosa famosissimo in tutto il mondo.

Dior, Prestige Le Micro-Sérum De Rose Yeux. Prezzo: 183,00€ su sephora.it

Il secondo prodotto è di Chantecaille. Si tratta della celebre Gold Energizing Eye Recovery Mask, patch occhi super performanti alle particelle d’oro per un perioculare luminoso e disteso.

Chantecaille, Gold Energizing Eye Recovery Mask (pack x 8). Prezzo: 209,45€ su lookfantastic.it

