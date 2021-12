Con l’arrivo delle feste, il conto si svuota: esistono regali economici 2021 su cui investire e fare bella figura? La risposta, ragazze, è decisamente sì. Ci sono, infatti, tantissime proposte pensate ad hoc per l’occasione, la maggior parte delle quali racchiuse in cofanetti e box limited edition. Vi basti pensare, ad esempio, alle pochette glitterate con all’interno rossetti e matite o anche mascara e eyeliner!

Tuttavia queste non sono le uniche: con un po’ di impegno scoverete anche tanti altri prodottini interessanti, dal make up alle creme corpo passando per le maschere viso e occhi. E, per aiutarvi, abbiamo pensato noi a selezionarli per voi, presentandovi anche alcune promozioni esclusive, così da spendere meno sul prezzo di listino. Insomma, cosa desiderare di più?

Appunto, niente! Non ci resta che proseguire e illustrarvi i regali economici 2021 di Natale più belli e vantaggiosi, così da sorprendere le persone a voi care. Pronte? Via col post!

PROFUMI LOW COST DA REGALARE A NATALE 2021

Inutile dire che è facilissimo trovare dei profumi da regalare a Natale 2021 ma il problema è il prezzo: sono decisamente alti, tutt’altro che low cost, anche se volessimo optare per un formato piccolo da 30 ml.

Police, To Be Tattooart edp. Prezzo: 24,95€ su douglas.it *





Questo soprattutto se guardiamo ai marchi più blasonati, ma ci sono comunque delle ottime proposte a prezzi contenuti, che possiamo donare a qualcuno che adora le fragranze.

TRA I REGALI LAST MINUTE CI SONO ANCHE I PROFUMI ECONOMICI

Ricordate, però, che è sempre importante conoscere i gusti della persona che riceverà il profumo: non a tutti piacciono gli stessi odori!

In ogni caso, per offrirvi qualcosa di bello e glam da donare in vista del Natale 2021, vi suggeriamo il To Be Tattooart di Police, racchiuso nell’iconico flacone a forma di teschio di colore rosa con tatuaggio di rose.

Monotheme, Vanilla Blossom edt. Prezzo: 14,95€ su douglas.it *

Decisamente super convenienti i profumi di Monotheme. Bastano meno di 15 euro per portarsi a casa un elegante flacone da 100 ml! Per voi abbiamo scelto Vanilla Blossom, una fragranza super dolce e raffinata, tipicamente femminile e avvolgente.

REGALI ECONOMICI 2021: LE MASCHERE VISO SONO UN OTTIMO INVESTIMENTO

Quanto costa una maschera viso? Dipende, ma in genere non si spendono cifre spropositate, a meno che non scegliate un trattamento con ingredienti super importanti, come polvere di perle e diamanti!

Pacific, Eye Bright Undereye Vitamina C Spot Siero Maschera. Prezzo: 9,02€ su amazon.it

Insomma, ci sono tante maschere viso ma anche occhi e labbra che possiamo donare a una persona cara. Un piccolo pensiero che di sicuro apprezzerà tantissimo!

ClioMakeUp, Paciocchi maschera occhi rigenerante. Prezzo: 6,50€ su cliomakeupshop.com

In questo caso avete due possibilità: acquistare una singola mask o un kit. Tra le singole vi suggeriamo i patch occhi, come i Paciocchi di ClioMakeUp, ma anche le lip mask di Kocostar.

Kocostar, Lip Mask Pink. Prezzo: 3,99€ su douglas.it *

Le maschere viso di Garnier sono tra le più amate, ecco perché vi consigliamo di acquistare un vero e proprio set.

Garnier, kit maschere idratanti. Prezzo: 11,23€ su amazon.it

Ci sono poi anche contenute nei kit di Sephora, per fare un dono completo e bello da vedere.

Sephora Collection, Glowing Mask Set Holiday Vibes. Prezzo: 12,50€ su sephora.it

Ricordate che potete abbinare a una maschera occhi, labbra o viso anche una mousse detergente, per applicare la mask sulla pelle detersa e fresca.

Nivea, mousse detergente lenitiva. Prezzo: 16,84€ su amazon.it

I PRODOTTI MAKE UP TRA LE IDEE REGALO ECONOMICHE E LAST MINUTE

Se siete amanti di tutto ciò che riguarda il mondo beauty, non riuscirete di certo a sottrarvi alle tantissime proposte make up che affollano gli store fisici e online.

Sephora Collection, Wonderful Wishes. Prezzo: 10,99€ su sephora.it

Le palette di ombretti restano le regine indiscusse del settore, anche perché contengono diversi colori, vari finish così ognuna potrà realizzare e sperimentare il trucco occhi che vuole. In poche parole, sbagliare è (quasi) impossibile!

Pupa, Vamp! Palette -Irriverent Red Palette Ombretti. Prezzo: 23,99€ su douglas.it *

Ci sono poi altre proposte che vanno sempre bene e che, se racchiuse all’interno di piccoli scrigni eleganti, sono ottime idee regalo.

Milani, Rose Powder Blush. Prezzo: 16,99€ su douglas.it *

ClioMakeUp, SweetieLove ombretti cremosi Graceful Glacé. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

In questo caso vi proponiamo il blush con la rosa di Milani ma anche gli ombretti cremosi SweetieLove, che sono un vero piacere da indossare e facilissimi da applicare.

Sephora Collection, Holiday Vibes. Prezzo: 19,99€ su sephora.it

Ovviamente sono sempre ben accetti kit di pennelli ben fatti, ideali per mettere a punto diverse tipologie di make up.

