Non sono facili da portare ma i nuovi rossetti scuri 2022 conquisteranno un posto nel cuore delle amanti del gothic style. Sono affascinanti, unici e strabilianti al punto giusto, perfetti per chi ha la pelle anche chiarissima, per creare forti contrasti inaspettati e decisi.

State pensando ai rossetti neri? Certo, sono sicuramente quelli che meglio interpretano questo trend, ma ne troverete tanti altri. Tra i lipstick scuri scoprirete anche proposte color cioccolato, con tonalità di marrone, borgogna e viola,

State pensando a un make up che contempli shades decise e dark style? Allora dovreste proprio scoprire quali sono le ultime novità sul fronte rossetti scuri 2022, quindi le marche che li firmano, i colori e anche i prezzi. Pronte, bellezze? Via col post!

ROSSETTI SCURI 2022 NERI, PER UN TRUCCO SUPER STRONG

Non sono da tutti i giorni, a meno che non li adoriate alla follia. Di cosa sto parlando?

Melt Cosmetics, Ultra Matte Lipstick, Bane. Prezzo: 18,25€ su beautybay.com







Dei rossetti neri, croce e delizia delle più appassionate amanti del mondo beauty e dei make up very strong.

Makeup Revolution, Midnight Kiss Lipstick. Prezzo: 7,95€ su beautybay.com

A chi stanno bene? Quando indossarli? Come metterli alla perfezione? Sono tutte domande giuste e logiche, ma non c’è una risposta che vada bene per tutte.

Jeffree Star Cosmetics, Velour Liquid Lipstick, Weirdo. Prezzo: 17,95€ su beautybay.com

I rossetti scuri di colore nero possono andare bene su pelle chiara o scura, non c’è una regola.

I ROSSETTI NERI SONO I PIù DIFFICILI DA PORTARE

Se non sapete quando indossarli, probabilmente non rappresentano per voi la scelta migliore, perché sono effettivamente molto difficili da sfoggiare, non certamente portabili come le varie tonalità di nude.

In ogni caso possono andar bene per look da sera, invernali e sicuramente per prendere parte a feste e concerti.

Come applicare i rossetti scuri se lo chiedono in molte e in questo caso la soluzione migliore, oltre che fare pratica, è quella di applicare sempre una matita per il contorno labbra, così da evitare sbavature. Inoltre ricordate sempre di fissarli bene, quindi tamponare e ripassare, per ottenere un risultato pieno e deciso.

ROSSETTI CIOCCOLATO PER LABBRA SOFISTICATE

Sono così intensi che diventa davvero difficile non notarli e non desiderarli. Stiamo parlando dei rossetti cioccolato, che sono un perfetto mix di marrone scuro misto a ciliegia, quindi con sottotono rosso.

Revolution Pro, New Neutral Satin Matte Lipstick, Vamped. Prezzo: 5,05€ su beautybay.com

Un color sangue molto forte, un dark red che conquista, una nuance che grida voglia di potere.

Clinique, Clinique Pop Red Lip + Cheek, Red-y or Not. Prezzo: 22,75€ su beautybay.com

Solitamente i rossetti rosso scuro e burgundy sono considerati un must dell’inverno, perfetti per mille look diversi tra loro, da sera ma anche da giorno. La scelta giusta per grandi occasioni e per conquistare chiunque.

Makeup Revolution, Matte Bomb Liquid Lipstick, Satin Chocolat. Prezzo: 4,80€ su beautybay.com

Urban Decay, Vice Lipstick High Impact, Hex. Prezzo: 23,25€ su beautybay.com

Bisogna però saperli applicare alla perfezione, perché la maggior parte, a meno che non prendiate qualcosa che mattifichi all’istante e si “fermi” sulle labbra, tende a sbavare.

MAC, Matte Lipstick 3g, Double Fudge. Prezzo: 19,31€ applicando il codice LFCLIO su lookfantastic.it

MAC, Love Me Liquid Lip Colour 3.1ml, I vote for me. Prezzo: 25,48€ applicando il codice LFCLIO su lookfantastic.it

Too Faced, Lady Bold Em-Power Pigment Cream Lipstick, Take Over. Prezzo: 27,00€ su beautybay.com

È quindi importante riuscire ad applicarli bene, fissarli con un po’ di cipria e rendere la durata estrema.

