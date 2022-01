A Sanremo 2022 vedremo 5 co-conduttrici – una per ciascuna delle date della kermesse – al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus.

Come ormai da tradizione, non si tratterà di semplici vallette ma di personalità femminili che diventeranno protagoniste del Festival, portando sul palco dell’Ariston il loro talento, la loro verve e il loro fascino. La scelta di Amadeus è ricaduta su protagoniste e professioniste dello spettacolo molto diverse tra loro, dalle icone nazionalpopolari Ornella Muti e Sabrina Ferilli all’attrice, scrittrice e signora del jet-set Drusilla Foer, fino alle più giovani Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta, viste rispettivamente di recente in Suburra – La serie e in Blanca.

Curiose di saperne di più sulle co-conduttrici di Sanremo 2022? Allora, iniziamo!

SANREMO 2022: LE CO-CONDUTTRICI E LE DATE IN CUI LE VEDREMO APPARIRE

Come ogni anno, subito dopo aver appreso chi fossero i cantanti big in gara a Sanremo 2022 è scattato il toto-nomi per quanto riguarda gli ospiti e, ovviamente, le co-conduttrici al fianco di Amadeus all’Ariston.

Il direttore artistico del Festival ha inaugurato questa nuova tradizione non appena sbarcato a Sanremo: una personalità femminile per ognuna delle cinque serate. Non si può più parlare di vallette perché – e le ultime tre edizioni del Festival ce lo hanno dimostrato – le donne che calcano il palcoscenico più ambito dello showbiz italiano sono sempre più protagoniste, con il loro talento, il loro spirito e il loro fascino.

Ad annunciare l’identità delle co-conduttrici è stato proprio Amadeus in diretta TV su Rai 1, presentandole al pubblico. Si tratta di Drusilla Foer, Sabrina Ferilli, Ornella Muti, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta.

Alcune non hanno bisogno di presentazioni in quanto autentiche icone dello spettacolo italiano, le altre essendo più giovani possono non essere altrettanto conosciute ma sicuramente avranno modo di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative di Amadeus e del pubblico.

VEDREMO UNA CO-CONDUTTRICE DIVERSA IN OGNUNA DELLE CINQUE SERATE

Ma in quali date le vedremo? Il Festival di Sanremo 2022 sarà di scena dal 1° febbraio al 5 febbraio ed è già stato svelato “quando vedremo chi”. In ordine di apparizione, saliranno sul palco dell’Ariston Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Conosciamole meglio e divertiamoci a immaginare quali sorprese ci riserveranno!

#1 DRUSILLA FOER È UNA DELLE CO-CONDUTTRICI DI SANREMO 2022

Drusilla Foer è forse la co-conduttrice più attesa a Sanremo 2022. Attrice, scrittrice, performer teatrale, star dei social e della TV, Drusilla è il personaggio alter ego en travesti di Gianluca Gori.

Amadeus l’ha presentata così: “Un’attrice di cinema, teatro, cantante, star dei social, frequentatrice di jet-set, pungente e ironica“, mettendo in evidenza i mille volti di Drusilla, personaggio iconico di origini senesi in giro per i teatri dal 2017 con il suo recital Eleganzissima.

A proposito di moda, Drusilla ci stupirà senza alcun dubbio all’Ariston con i suoi look. Ha già svelato alcune anticipazioni in merito: “Mi faccio fare un paio di vestitini dalla mia sarta Rina, che ha un atelier a Firenze molto bello. Vorrei far passare il segnale che l’economia italiana debba ripartire dal basso, dalle sartorie e dai piccoli atelier“.

Indosserà abiti sartoriali confezionati appositamente per lei, ma sfoggerà anche capi già presenti nel suo guardaroba. Ha declinato con gentilezza le proposte di molti brand, intenzionati a vestirla, proprio per indossare nuovamente look che il pubblico probabilmente si ricorderà benissimo: “Secondo me è giusto che il pubblico veda la gente che si rimette le cose“, ha spiegato.

Recentemente ha scritto un libro, Tu non conosci la vergogna – La mia vita eleganzissima.

#2 LA SPLENDIDA ORNELLA MUTI AL FIANCO DI AMADEUS NELLA PRIMA SERATA DI FESTIVAL

Non ha bisogno di presentazioni Ornella Muti, “una vera icona del cinema italiano, con più di 90 film con i più grandi registi“, volendo introdurla rubando le parole ad Amadeus.

Simbolo e manifesto della bellezza italiana in tutto il mondo, a Ornella Muti toccherà il compito di inaugurare la kermesse sanremese nel corso della prima serata. Nonostante la sua lunga carriera, per lei è la prima volta all’Ariston.

La Muti si è mostrata elegantissima e impeccabile durante i primi scatti ufficiali realizzati per Sanremo, tra cui uno iconico con la collega Sabrina Ferilli.

#3 SABRINA FERILLI È STATA SCELTA PER LA SERATA FINALE DELLA KERMESSE

Passiamo proprio a Sabrina Ferilli, quintessenza dell’italianità che affiancherà Amadeus nel gran finale del Festival durante l’ultima serata, quella in cui verrà eletto il vincitore.

Per lei non è la prima volta sul palco dell’Ariston. Partecipò in veste di “valletta” con Valeria Mazza al fianco di Pippo Baudo nell’edizione 1996. Amadeus non ha esitato a definirla “una delle attrici più amate dal pubblico italiano, una donna che unisce bellezza, talento e simpatia“.

Sensuale, ammiccante ma con quell’ironia che fa impazzire uomini e donne, Sabrina Ferilli saprà sicuramente incantare e conquistare il pubblico del Festival con il suo calore e la sua veracità tutta romana.

