Con l’avvicinarsi del 14 febbraio, abbiamo stilato la wishlist San Valentino 2022 del TeamClio: un tripudio di referenze make up, skincare, corpo e capelli da acquistare in occasione della festa degli innamorati!

I regali (e gli autoregali!) beauty di San Valentino, d’altra parte, sono un grande classico con cui è impossibile sbagliare, specialmente se si nutre – come noi! – una smisurata passione per tutto ciò che compete il mondo della bellezza. Tra edizioni limitate, cofanetti, offerte e molto altro, non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Curiose di scoprire i migliori prodotti beauty che fanno parte della wishlist di San Valentino 2022 del TeamClio? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Monstera

WISHLIST SAN VALENTINO 2022 DEL TEAMCLIO: IL MAKE UP CHE CI HA RUBATO IL CUORE

Partiamo dal make up, le referenze per il trucco che fanno parte della nostra speciale wishlist di San Valentino 2022. Se amate le palette occhi, vi consigliamo di puntare su una delle ultime novità di Revolution Pro.

Revolution Pro, New Neutral Romance Palette. Prezzo: 16,95€ su lookfantastic.it







La New Neutral Romance Palette è una palette dal buon rapporto qualità /prezzo e presenta uno schema colore nei toni del rosa (ma non solo) davvero accattivante, perfetto per assecondare il trend del make up occhi colorati 2022.

Preferite puntare sulle labbra? Vi segnaliamo questo kit di rossetti firmato Urban Decay, disponibile a un prezzo davvero conveniente su Lookfantastic. I colori sono due, un nude rosato e un rosso mattone, e la formula risulta molto confortevole sulle labbra.

Urban Decay, Real Talk 2 x Lipstick. Prezzo: 19,45€ in offerta su lookfantastic.it

Yves Saint Laurent propone un’iconica edizione limitata del suo Rouge Pur Couture The Slim 21. Il packaging è stato declinato in rosso e in nero in occasione di questo San Valentino 2022 ormai alle porte: un oggetto da collezionare, regalare e nondimeno regalarsi.

Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture The Slim 21. Prezzo al pubblico consigliato di ciascuna referenza: 39,89€



Per un trucco occhi sfavillante, non c’è niente di meglio di un ombretto glitterato. Avete mai provato quelli liquidi e super sparkling di e.l.f Cosmetics? Sono disponibili in tantissime tonalità e consentono di realizzare in pochi attimi un make up occhi ricercato e particolare: assolutamente da mettere in wishlist!

e.l.f. Cosmetics, Liquid Metallic Eyeshadows Ombretto. Prezzo: 6,00€ su douglas.it

I PRODOTTI E.L.F. HANNO UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

A proposito del brand e.l.f. Cosmetics, è stata recentemente lanciata la nuova collezione make up in edizione limitata Cookies ‘N’ Dreams, ispirata alla dolcezza e alla cremosità del gelato Cookies al cioccolato! Noi abbiamo testato il golosissimo Cookies ‘N’ Dreams Putty Primer, uno dei best-seller del brand rivisitato in versione profumata: prepara la pelle al trucco, la opacizza e prolunga il make up.

e.l.f. Cosmetics, Cookies ‘n Dreams Just The Cream Putty Primer. Prezzo: 9,99€ su douglas.it

Parlando di edizioni limitate da non perdere, nella wishlist San Valentino 2022 del TeamClio rientrano anche le novità di Pixi x Hello Kitty. Non sapevate nulla di questa speciale collaborazione? Noi del TeamClio ne siamo già innamorate!

Abbiamo anche intervistato Amanda Bell di Pixi, che ci ha raccontato il mood della collezione: “La collezione è stata pensata guardando agli archivi di Hello Kitty e i colori sono stati scelti tenendo conto della palette del cartone animato inglese. Ne ricordano la dolcezza e la carineria. L’essenza di Hello Kitty e di Pixi sono rappresentate da questa collezione“.

Pixi + Hello Kitty, Hello Glow-y Powder. Prezzo: 17,95€ su pixibeauty.com

Un esempio è rappresentato da questa speciale cipria illuminante, Hello Glow-y Powder, ovviamente nei toni del rosa e perfetta per ricreare sul viso un gradevole effetto glow, naturale e per nulla invadente. Se siete fan del brand e di Hello Kitty, non fatevela scappare!

LA SKINCARE DA RICEVERE O REGALARSI PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

La wishlist San Valentino 2022 del TeamClio include anche moltissime referenze skincare. Per esempio, Caudalie Eau de Beauté è uno di quei prodotti che ogni beauty addicted dovrebbe provare almeno una volta: questa speciale limited edition è un’ottima idea regalo o autoregalo.

Caudalie, Eau de Beauté. Prezzo: 26,97€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se siete appassionate di skincare, fatevi conquistare dalla morbidezza del panno struccante in microfibra di Magnitone London. Accessori e tool per la skincare di questo tipo non sono mai abbastanza!

Magnitone London, Wipe Out (x2). Prezzo: 12,88€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Morbido, performante e tutto rosa, è già entrato a far parte della skincare routine di molte di noi del TeamClio!

Ricreate in casa vostra l’atmosfera di una Spa con questo cofanetto luxury di Espa, ricco di referenze per la cura del viso. Attualmente è disponibile su Lookfantastic a un prezzo a dir poco incredibile!

ESPA, The Active Nutrients Collection. Prezzo: 79,16€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

In occasione di San Valentino 2022, ragazze, è possibile acquistare tantissimi cofanetti regalo skincare che consentono di testare molti prodotti per la prima volta a prezzi vantaggiosi. Vi segnaliamo, per esempio, questa speciale box di Filorga dedicata alla linea antietà del brand.

Filorga, Global-Repair Cofanetto Trattamento Viso. Prezzo: 88,00€ in offerta su douglas.it

Skincare vuol dire anche prendersi cura delle proprie labbra, con maschere e scrub ad hoc. A tal proposito vi consigliamo questa “chicca” di Frank Body, un kit che contiene scrub corpo, scrub labbra e lip tint al dolcissimo gusto di marshmallow!

Frank Body, Party S’More Kit. Prezzo: 19,95€ su lookfantastic.it

Noi del TeamClio abbiamo avuto modo di provare anche questo kit di maschere labbra firmato Revolution Skincare. Si tratta di tre maschere labbra gelatinose, molto idratanti e tutte super profumate.

Revolution Skincare x Jake-Jamie, Feed your Cravings Lip Mask Collection. Prezzo: 11,95€ su lookfantastic.it

Fa parte della nostra speciale wishlist di San Valentino 2022 anche questo cofanetto di KylieSkin by Kylie Jenner, disponibile in esclusiva da Douglas, sia negli store fisici che online. Se non avete mai provato nulla del brand, potrebbe essere l’occasione giusta!

Kylie Skin, Discovery Mini Kit. Prezzo: 39,99€ su douglas.it

Abbiamo già parlato della nuova collezione Pixi x Hello Kitty e non possiamo non includere in questa selezione di idee regalo (e autoregalo) per San Valentino i fantastici AnyWhere Patches, con ceramidi ed estratti di camelia. Come ci ha spiegato Amanda Bell: “Possono essere usati sia sotto gli occhi che in altre parti del viso per idratare la pelle, perché non hanno la classica forma dei patch occhi“.

Pixi + Hello Kitty, AnyWhere Patches. Prezzo: 27,95€ su pixibeauty.com

Non sapete decidere tra make up e skincare? Allora, perché farlo?! Se dovete concedervi un regalo per San Valentino, date un’occhiata a questa speciale Valentine’s Box firmata Douglas Collection, ricca di prodotti per il trucco e per la cura della pelle delle migliori marche.

Douglas Collection, Valentine’s Box. Prezzo: 49,00€ su douglas.it

*** Su Douglas, fino al 10/02/2022 sono attivi i seguenti codici sconto: 20% di sconto su tutto con il codice BEAUTY20, 25% di sconto a partire da 99€ di spesa con il codice BEAUTY25, 30% di sconto a partire da 149€ di spesa con il codice BEAUTY30. Alcuni brand sono esclusi dalla promozione ***

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri prodotti beauty della wishlist del TeamClio per questo San Valentino 2022!