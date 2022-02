Ci occupiamo di novità beauty e skincare 2022 per preparare la pelle alla primavera. Torniamo a risplendere con tanta idratazione ed esfoliazione, con booster pieni di vitamine e tutto il necessario per detergere, lenire e rimpolpare.

Vi presentiamo le nuove uscite, le novità firmate dai brand specializzati nel settore bellezza, su cui investire in queste settimane per poter ritrovare in primavera una pelle senza eguali, radiosa e liscia come non mai.

Creme viso giorno e notte, maschere di bellezza e patch, detergenti e balm, oltre che trattamenti per corpo e capelli per una routine completa.

Scoprite insieme a noi i prodotti novità beauty e skincare 2022 e scegliete con attenzione i vostri prossimi alleati di bellezza. Pronte, ragazze? Via col post!

Credits: Foto di Unsplash| xx liu

BALM, DETERGENTI E TRATTAMENTI VISO TRA LE NOVITÀ BEAUTY E SKINCARE 2022

La scelta di un buon idratante quotidiano è fondamentale per una pelle sana, radiosa e rimpolpata. Ma una pelle ben nutrita, se non detersa bene, non sarà mai così luminosa come sogniamo.

Ecco perché bisogna sempre costruire una beauty routine perfetta e impeccabile e tra i prodotti indispensabili ci sono i detergenti.

Frank Body Extra Clean Face Wash 140ml. Prezzo: 10,46€ con il codice LFCLIO su lookfantastic.it





Tra le ultime novità per la detersione viso vi suggeriamo il nuovo Extra Clean Face Wash di Frank Body, marchio must nel mondo degli scrub corpo. Questo detergente è molto delicato pensato per la pelle a tendenza acneica e oily skin.

Youth to the People, Superberry Dream Cleansing Balm, balsamo detergente. Prezzo: 30,00€ su sephora.it

Per struccarsi, invece, tra nuove uscite 2022 vi segnaliamo il Superberry Dream Cleansing Balm di Youth to the People. Si tratta di un balsamo detergente fondente, che scioglie facilmente il trucco così come gli oli e lascia la pelle idratata a lungo.

BIOFFICINA TOSCANA BT, Luce di Camelia Perle di Luce. Prezzo: 32,21€ su ecco-verde.it

Per la luminosità del viso vi conviene provare il trattamento a base di vitamina C di BT, L’essenza di Biofficina Toscana.

tra le novità 2022 beauty tanti prodotti per illuminare

Nel vasetto sono contenute delle capsule che, al loro interno, racchiudono principi attivi concentrati che illumineranno anche l’incarnato più cupo.

E per attenuare le occhiaie ecco a voi Peace Out Dark Spots, una confezione che comprende tanti piccoli patch ai microaghi pensati per attenuate le occhiaie scure. Grazie a questi elementi di bellezza, infonderete nella pelle e con estrema facilità potenti ingredienti schiarenti, quali niacinamide, acido tranexamico e acido ferulico.

Peace Out Skincare, Peace Out Dark Spots, Patch Microneedling Anti-Macchie. Prezzo: 28,00€ su sephora.it

PRODOTTI PER CAPELLI 2022: IL DOMINIO DEGLI SCRUB

Tutte desiderano una bella chioma, fluente e morbida, elasticizzata al punto giusto e soprattutto facile da curare e mettere in piega.

E per soddisfare tutte queste richieste servono i prodotti giusti e alcuni di questi li troviamo proprio tra le ultime novità beauty 2022.

Christophe Robin, shampoo purificante al fango termale. Prezzo: 29,00€ su sephora.it

Cominciamo con lo shampoo purificante al fango termale di Christophe Robin, che pulisce bene il cuoio capelluto rinfrescandolo e riducendo la sensazione di radici grasse.

Virtue, Flourish, Density Booster. Prezzo: 51,00€ su sephora.it

Per i capelli diradati consigliamo il Flourish Density Booster di Virtue, che agisce sui follicoli piliferi, permettendo ai capelli di ispessirsi e crescere.

Shu Uemura Art of Hair, Scrub Rivitalizzazione Intensa Per Cute. Prezzo: 54,00€ su sephora.it

Ottimo per la chioma e per la cute lo scrub capelli, e in questo caso vi suggeriamo quello rivitalizzante di Shu Uemura. Si tratta di un esfoliante ricco di granuli di sale marino deterge intensamente la cute e i capelli, rimuovendo le impurità e i residui e lasciando una sensazione di freschezza.

LE ULTIME USCITE NEL CAMPO BODY CARE, TRA PRODOTTI GREEN E SCRUB

Sul fronte corpo vince il concetto di ecologia. Tra i prodotti nuovi troviamo, infatti, saponi solidi al posto dei classici flaconi contenenti gel doccia, e creme corpo ricaricabili. Ma procediamo con ordine.

Unbottled, Gel Doccia Senza Flacone All’albicocca E Karité. Prezzo: 9,90€ su sephora.it

Tra le uscite 2022 c’è il sapone corpo a pH neutro Made in France di Unbottled. Si tratta di un gel doccia all’albicocca e karité, disponibili anche in altre versioni, in formato saponetta. Deterge senza secca, fa molta schiuma e lascia la pelle morbida e profumata. Cosa desiderare di più?

Frank Body, Rose Gold Shimmer Scrub. Prezzo: 8,90€ su sephora.it

Ma prima della doccia fate periodicamente uno scrub e quelli di Frank Body sono decisamente i migliori sul mercato. Tra le novità del brand vi suggeriamo il Rose Gold Shimmer Scrub, dal grande potere illuminante grazie proprio alla finitura oro.

Kiehl’s Since 1851, Creme De Corps Refillable. Prezzo: 65,00€ su sephora.it

Ecologia anche sul fronte delle creme corpo e quella che vi proponiamo è la versione refillable della famosa Creme de Corps di Kiehl’s. A chi questo prodotto non basta mai, ecco arrivare la versione da 1 litro!

Dior, J’Adore Gelée D’Or, gel corpo. Prezzo: 80,90€ su sephora.it

Mentre, se siete alla ricerca di qualcosa di super esclusivo, magari adatto anche per un regalo di lusso, vi suggeriamo tra le uscite 2022 il gel corpo di Dior J’adore Gelée d’Or, che rende la pelle luminosissima e delicatamente profumata.

SIERI VISO: LE NOVITÀ BEAUTY E SKINCARE 2022

Torniamo a parlare di prodotti viso 2022 perché tra le ultime novità ci sono delle uscite che non sono passate inosservate.

Chanel, N° 1 De Chanel. Prezzo: 104,00€ su sephora.it

Una di queste è il siero N°1 de Chanel a base di camelia rossa. Di sicuro non è un cosmetico a buon mercato ma è molto potente, un vero booster rivitalizzante, esperimento di eterna giovinezza.

N°1 de Chanel protegge e previene i segni del tempo, leviga le rughe e rende la pelle più vitale ed elasticizzata.

Caudalie, Premier Cru The Serum 30ml. Prezzo: 76,95€ su lookfantastic.it

L’altro è della linea Caudalie e si tratta del siero Premier Cru. È un prodotto anti età globale, decisamente fluido e ricco di acido ialuronico e zuccheri tensori dall’effetto visibile sin da subito.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 continueremo a parlare di novità beauty e skincare 2022 e scopriremo le creme giorno e notte e anche le maschere viso da non perdere. Continuate a leggere il post!