Sono sicuramente tantissime le città italiane da visitare nella Primavera 2022, ma per aiutarvi nella scelta abbiamo pensato di selezionarne “solo” 10, mete in Italia perfette per la primavera tra arte, gusto, giardini in fiore e molto altro ancora.

Si tratta di città belle da visitare in Italia, adatte sia a un weekend romantico di primavera che a una permanenza più lunga, da godersi in coppia, in solitaria o in famiglia. Troverete città italiane da visitare in due o tre giorni, in quanto particolarmente raccolte, ma anche città più grandi dover poter trascorrere più tempo e godersi appieno il relax concedendosi una vera e propria vacanza.

Da Nord a Sud, siete curiose di scoprire le 10 città italiane da visitare nella Primavera 2022 secondo il TeamClio? Allora, iniziamo!

Credits: @ig_palermo/marilena.lapietra, @visitmerano, @pesaro2024 Via Instagram

#1 COMO, LAGHI E DINTORNI PER UN WEEKEND RILASSANTE

La città di Como è situata nella parte meridionale del Lago di Como ed è una perfetta meta per la primavera. Tante le cose da vedere e da visitare nella città lombarda, a partire dal famoso Duomo in stile gotico, nome con cui è conosciuta la cattedrale di Santa Maria Assunta.

Credits: @lagodicomoitaly/kreativeworldtravel Via Instagram





Sono tantissimi, poi, i piccoli borghi nei dintorni, da aggiungere alla lista dei borghi da visitare in primavera se si è alla ricerca di mete ancora più tranquille.

Credits: @lagodicomoitaly/pinkines Via Instagram

Innumerevoli sono anche i giardini del Lago di Como, a partire da quello che circonda la meravigliosa Villa Olmo, imponente villa neoclassica.

#2 TRA LE CITTÀ ITALIANE DA VISITARE NELLA PRIMAVERA 2022 SPICCA MERANO, LA CITTÀ GIARDINO

Avete mai sentito parlare di Merano? Ci troviamo in Trentino Alto Adige e questa città alpina, di oltre 40.000 abitanti, merita sicuramente di essere visitata. Nota in particolar modo per le tantissime Spa e per i suoi incantevoli edifici in Art Nouveau, è conosciuta anche come “città giardino”.

Credits: @visitmerano Via Instagram

Merano sorge, infatti, in una conca immersa nella natura, circondata dalle montagne del Gruppo di Tessa e attraversata da un fiume, il Passirio. Sono tantissimi i parchi e i giardini che impreziosiscono la città e che, in primavera, esplodono di piante rigogliose e bellissimi fiori.

Credits: @visitmerano Via Instagram

In special modo, vi consigliamo di fare un salto ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, al centro dei quali sorge l’omonimo castello che ha spesso ospitato l’Imperatrice Sissi, l’iconica Elisabetta d’Austria.

#3 L’ELEGANZA SENZA TEMPO DI MANTOVA

Torniamo in Lombardia e, più precisamente, a Mantova. Con i suoi quasi 50.000 abitanti e circondata da ben 3 laghi artificiali, questa città è nota per l’architettura rinascimentale che la caratterizza sin dai tempi dei Gonzaga.

Credits: @cittadimantova/giulis.c Via Instagram

Meraviglioso il Palazzo Ducale, che ospita la celebre Camera degli Sposi interamente affrescata da Andrea Mantegna. Perfetta per una gita di 2-3 giorni, sia in coppia che in famiglia, Mantova vanta anche innumerevoli itinerari naturalistici ed enogastronomici.

Credits: @cittadimantova/marcobenedettiph Via Instagram

Il più noto è quello della Strada del riso, una via storica che attraversa le risaie. Lungo il percorso si possono trovare numerose trattorie dove gustare un piatto tipico, il risotto alla pilota.

#4 PARMA, TRA ARTE E GIARDINI, È UNA DELLE METE PER LA PRIMAVERA IN ITALIA DA NON PERDERE

Includiamo tra le città italiane da visitare nella Primavera 2022 una vera e propria bomboniera situata in Emilia Romagna: Parma. Si può tranquillamente visitare in un paio di giorni, anche con i bambini, ed è percorribile interamente a piedi o in bicicletta!

Credits: @comunediparma Via Instagram

Una prima meta è Piazza del Duomo, dominata dalla Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e dal Battistero, in stile romanico-gotico. Un bellissimo posto da visitare con i più piccoli è il giardino della Cittadella di Parma, antica fortezza oggi parco pubblico.

Credits: @comunediparma Via Instagram

#5 VIAGGIO DI PRIMAVERA A PESARO, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024

Pesaro, nelle Marche, è stata scelta come Capitale italiana della cultura 2024 e, senza alcun dubbio, è una di quelle città italiane belle da vedere e da visitare specialmente nel periodo primaverile.

Credits: @comunedipesaro Via Instagram

PESARO: LA CITTÀ DI ROSSINI ELETTA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024

Città natale di Gioacchino Rossini, cui è stato dedicato l’omonimo Teatro, Pesaro è una meta perfetta per questo periodo dell’anno. Prima di tutto stiamo parlando di una città di mare, secondariamente di un luogo ricco di musei e attrazioni turistiche, dal Palazzo Ducale alle ville.

Credits: @pesaro2024 Via Instagram

Villa Caprile e Villa Imperiale sono due autentici gioielli rinascimentali. Il giardino di Villa Caprile, in particolar modo, è un luogo magico e suggestivo, quasi da fiaba.

Credits: @comunedipesaro Via Instagram

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre città italiane da visitare nella Primavera 2022 che abbiamo selezionato per voi!