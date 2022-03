Con l’arrivo dei primi caldi è tanta la voglia di scovare i borghi da visitare in primavera in Italia, rocche medievali (e non solo) che danno il meglio di sé con la bella stagione e il cui fascino è indiscusso.

Per organizzare un viaggio in primavera, che sia più lungo o solo un weekend, i borghi italiani da visitare sono la meta perfetta che coniuga storia e relax. I borghi dove viaggiare in primavera sono veri gioielli incastonati sul territorio del nostro Bel Paese: da nord a sud, sono tanti i borghi dove organizzare una gita in primavera, approfittando del clima più mite e dell’esplosione di colori della natura, che rende questi luoghi ancora più affascinanti. Dalle passeggiate alle visite a musei e monumenti, scopriamo insieme dove andare questa primavera per scoprire le bellezze italiane.

Credits: @ale__macario, @castellucciodinorcia e @massi_campa via Instagram

#1 BORGHI DA VISITARE IN LIGURIA, IN PRIMAVERA ORGANIZZIAMO UN VIAGGIO A LAIGUEGLIA

Tra Alassio e Andora sorge un antico borgo di pescatori, famoso e apprezzato per la sua bellezza riservata: stiamo parlando di Laigueglia, in provincia di Savona da cui dista circa 60 km.

Credits: @_duezainieuncamallo_ | La Chiesa di San Matteo di Laigueglia





Sicuramente un’ottima opzione per i viaggi destinati ai più bei borghi da visitare in primavera, soprattutto se adorate le passeggiate nella natura anche di soli 30 minuti da combinare con la storia dei palazzi e del centro paese.

Credits: @ele_rai

Coniugare il relax assoluto, i ritmi lenti e rilassati, e il trekking qui è possibile e molto semplice, soprattutto se volete una passeggiata che vi lasci senza fiato per il fascino del paesaggio. Dal centro abitato di Laigueglia dalla parte che volge verso Capo Mele, infatti, si può prendere molto agevolmente un sentiero che porta proprio alla cima.

Credits: @tittiich

Il paesaggio fin da subito mozza il fiato, rendendo possibile avere una prima visuale sulla baia di Alassio; procedendo si attraversano anche uliveti fino a giungere al borgo medievale di Colla Micheli, con le sue case e stradine della tradizione e l’antico ponte romano. Proseguendo si giunge fino a Capo Mele, a 221 metri di altitudine, avendo uno stupendo colpo d’occhio sulla baia sottostante. Decisamente un’imperdibile gita di primavera.

#2 MATERA, MAGICA IN TUTTE LE STAGIONI MA PERFETTA COME BORGO ITALIANO DA VISITARE IN PRIMAVERA

Anche conosciuta con il nome di Città dei Sassi, Matera è un vero gioiello incastonato nel cuore della Basilicata, nel sud più profondo e autentico della nostra penisola. Sicuramente non possiamo non inserirla tra i borghi da visitare in primavera, perché i primi caldi rendono più facile godersi appieno la cittadina, lontano dal freddo pungente dell’inverno ma anche dall’afa estiva.

Credits: @massi_campa

MATERA È UN BORGO DA VISITARE ASSOLUTAMENTE IN PRIMAVERA

La ragione per organizzare a Matera il nostro viaggio di primavera? Beh, ragazze, non ce n’è una sola! Come potrete immaginare, la storia che si respira nel borgo della Città dei Sassi impregna ogni aspetto della vita qui, anche quella turistica: se quindi adorate i borghi italiani ricchi di storia, questa è decisamente la meta per un viaggio primaverile adatta.

Credits: @aniram_mg

Non solo, visitare Matera in primavera è l’ideale anche perché non siamo ancora in altissima stagione e quindi potrete passeggiare senza il rischio che ci sia troppa ressa tra i suoi vicoli e sui suoi magici ciottoli storici.

Credits: @alittlegipsy

Luogo unico al mondo tanto da essere stato insignito del titolo di Patrimonio dell’UNESCO nel 1993, i sassi di Matera siamo sicure che vi resteranno nel cuore molto, molto a lungo.

#3 CASTELLUCCIO DI NORCIA, NON SOLO BORGO MA ANCHE LOCATION TOP PER ASSISTERE A UNA COLORATISSIMA FIORITURA

Così come molte cittadine umbre, anche Norcia e i dintorni sono stati purtroppo danneggiati gravemente dal terremoto del 2016, ma già da un po’ sono tornati visitabili e, anzi, si tratta di mete da privilegiare per dare sostegno alla popolazione che ha deciso di rimanere. Forse non è uno dei borghi italiani più conosciuti, ma Castelluccio di Norcia merita assolutamente una visita in primavera.

Credits: @blogsognoitaliano

Credits: @castellucciodinorcia

Il borgo si trova arroccato su un altopiano che permette di avere un magico colpo d’occhio tra maggio e luglio sulla famosa fioritura di Castelluccio di Norcia. Il territorio è devoto alla coltivazione di lenticchie, ma non sono solo queste piante a conferire l’arcobaleno di colori, bensì le tonalità accese sono dovute alla presenza anche di diverse tipologie di fiori di campo.

Credits: @m.angeleri.959

Assolutamente uno dei borghi da visitare in primavera soprattutto se cercate un luogo da cui partire per effettuare escursioni: Castelluccio di Norcia si trova infatti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, area nota per la presenza di grotte, montagne e laghi alpini.

