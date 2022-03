COME FESTEGGIARE I 40 ANNI A CASA? QUALI SONO LE MIGLIORI IDEE FESTA DONNA DEI 40 ANNI?

Spesso ci si domanda come festeggiare i 40 anni, soprattutto se la fatidica data del compleanno si sta avvicinando! Il traguardo dei 40 anni è molto sentito, perché si entra in un nuovo decennio che per molti di noi rappresenta una nuova giovinezza: dopo i 40 anni, infatti, è più facile che si sia più tranquilli. Gli anni tumultuosi sono passati, si ha maggiore stabilità economica e più serenità per seguire anche i propri hobby. Festeggiare i 40 anni, quindi, è importantissimo! Non serve sicuramente lo stesso livello di organizzazione come per la festa di compleanno per bambini, ma un po’ di attenzione è d’obbligo. Sono molte le idee originali per festeggiare i 40 anni: tra viaggi, spa e attività sportive ce n’è per tutti i gusti. Nonostante speriamo non vi capiti di dover festeggiare il compleanno in quarantena, abbiamo anche trovato un’idea per festeggiare i 40 anni in casa.

Quando si avvicina questo compleanno inizia a sorgere la fatidica domanda: “Come festeggiare i 40 anni?”. Ragazze, questo è un vero traguardo per molte di noi, rappresenta un nuovo inizio, un decennio di soddisfazioni da raggiungere o da celebrare. È vero, in passato gli “anta” facevano un po’ paura, oggi invece la voglia di festeggiare i 40 anni è molta e, anzi, c’è tanto desiderio di organizzare una festa in grande e coinvolgere tutte le persone che ci stanno a cuore.

Se l’argomento vi interessa vi aspettiamo qui sotto per sapere quali sono le migliori idee originali per i 40 anni, per festeggiamenti speciali e indimenticabili.

CELEBRARE I 40 ANNI CON UNA FESTA IN GRANDE

La prima idea di festa per i 40 anni è proprio una classica festa esagerata! Visto che si tratta di un traguardo importante, molte decidono di festeggiare i 40 anni proprio con un super party, magari affittando una location e un dj esperto.

In questa fase è importante capire bene chi vogliamo invitare, in modo da scegliere un luogo adatto a ospitare tutti gli invitati.

Un’idea originale della festa dei 40 anni, poi, prevede anche la scelta di un tema per il party. Un indizio? Una festa hawaiana, anni ’70, disco dance… le opzioni sono davvero infinite. Seguite i vostri desideri e gusti, del resto siete voi le super festeggiate!

Non dimenticate, poi, di chiedere a un’amica o alla location di organizzare dei momenti di gioco; no, non stiamo parlando dell’imbarazzante (seppur sempreverde) trenino, ma di momenti di condivisione per esempio indovinelli sui momenti passati insieme. Sarà ancora più bello celebrare i 40 anni così!

WEEKEND FUORI PORTA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI CON LE PERSONE DEL CUORE LONTANO DALLA ROUTINE

Se non siete tipe da super festa dei 40 anni, allora potreste pensare di riunire le persone più care e partire insieme per qualche giorno di relax. I luoghi in Italia dove andare alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese sono tantissimi, dalla Toscana alla Sicilia, passando per il Trentino Alto-Adige o l’Umbria.

PARTIRE PER FESTEGGIARE I 40 ANNI È BELLO CON LE PERSONE DEL CUORE

Ovviamente tutto dipende da quello che desiderate dal vostro viaggio per festeggiare i 40 anni: se volete un viaggio movimentato, potete puntare anche a un’isola estera, come per esempio Ibiza o Formentera, mentre se cercate il relax scegliete un centro benessere, magari tra i monti.

Anche un viaggio a tappe potrebbe essere un’idea originale per la festa dei 40 anni con le persone a noi più care. Un consiglio? Se cercate qualcosa di avventuroso, noleggiate un camper e partite!

Se non siete ancora decise guardate il nostro post sui migliori viaggi in camper per scoprire alcuni itinerari interessanti!

ORGANIZZARE UNA GIORNATA TUTTA RELAX IN SPA O CENTRO BENESSERE

In gruppo o da sole, non c’è niente di meglio che regalarsi una giornata intera di relax. Potreste pensare di festeggiare i 40 anni alla SPA o alle terme: alcune di queste strutture permettono di prenotare per riservare alcune zone, altre invece hanno una speciale area “vip”.

Qualunque sia la vostra scelta, sappiate che questa idea festa 40 anni donna è molto gettonata, soprattutto se abbinata successivamente a un aperitivo o a una cena. In alcuni casi è possibile organizzarle direttamente presso il centro benessere!

Ragazze, non abbiamo ovviamente finito ancora di parlare di come festeggiare i 40 anni: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altre idee originali da copiare subito.