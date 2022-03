Sono davvero tanti i fondotinta Primavera 2022 recentemente lanciati dalle migliori marche, sia dell’alta profumeria che low cost.

I fondotinta primaverili sono, per definizione, leggeri e impalpabili, ma comunque in grado di ricreare un’ottima base viso. A seconda delle proprie esigenze, è possibile scegliere un fondotinta illuminante effetto glow quasi “trasparente” sul viso oppure un fondotinta luminoso e coprente se si ha la necessità di camuffare qualche piccola imperfezione. Da Clarins a Make Up For Ever, fino a Kiko ed Essence, le novità tra cui potersi destreggiare sono numerosissime!

Pronte a scoprire con noi i migliori nuovi fondotinta Primavera 2022? Allora, ragazze, basta perderci in chiacchiere: iniziamo subito!

Credits: Foto di Pexels | Diana Jefimova

I FONDOTINTA PRIMAVERILI UNIFORMANO L’INCARNATO E LO ILLUMINANO SENZA APPESANTIRLO

Tra i prodotti beauty per la primavera immancabili spicca, senza alcun dubbio, il perfetto fondotinta primaverile. Se è vero, infatti, che non esistono dei fondotinta stagionali nel senso letterale del termine, è altrettanto vero che alcune formulazioni non sono adatte alla bella stagione.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro





Con l’arrivo della primavera, siamo tutte alla ricerca del fondotinta illuminante ideale, effetto glow, leggero e meno corposo rispetto a quello utilizzato in inverno. L’utilizzo di questa tipologia di fondotinta consente di riprodurre una base viso leggera ma perfezionata, ovviamente luminosa.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro

Chi ha imperfezioni evidenti da camuffare, può optare per il fondotinta luminoso e coprente, quindi in grado di perfezionare la texture della pelle e l’incarnato ma ugualmente glow, senza “lucidare” troppo in presenza di una pelle mista o grassa. Per nostra fortuna, i nuovi fondotinta Primavera 2022 soddisfano tutte queste esigenze (e molte altre!).

FONDOTINTA PRIMAVERA 2022: I NUOVI LANCI DELL’ALTA PROFUMERIA, DA DIOR A CLARINS

Iniziamo la nostra carrellata dei fondotinta Primavera 2022 con alcune interessanti proposte firmate dalle migliori marche di alta profumeria. Dior Forever Skin Glow è la rivisitazione luminosa del classico e conosciutissimo Dior Forever. Dalla texture idratante e setosa, abbina all’effetto glow una lunghissima tenuta.

Dior, Forever Skin Glow. Prezzo: 48,90€ su sephora.it

Passiamo adesso a un prodotto che non è stato lanciato appositamente per la primavera, ma che da alcuni mesi è uno dei fondotinta più chiacchierati in assoluto! Stiamo parlando di Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation, il fondotinta che promette di illuminare l’incarnato e di far apparire la pelle bellissima, come fosse al naturale. Il viso appare idratato e rimpolpato, quasi ringiovanito – non a caso è perfetto per la pelle matura – mentre necessita di essere incipriato su una pelle mista o grassa perché tende a lucidare.

Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Foundation. Prezzo: 42,00€ su sephora.it

Cercate un fondotinta luminoso e coprente? Clarins suggerisce il nuovo Skin Illusion Velvet, un fondotinta idratante e dall’effetto luminoso molto naturale perfetto anche sulle pelli che tendono a lucidarsi facilmente grazie al suo finish vellutato.

Clarins, Skin Illusion Velvet. Prezzo: 46,00€ su sephora.it

A proposito di fondotinta a lunga tenuta, vi consigliamo anche questa novità di Make Up For Ever, il nuovo HD Skin. Leggerissimo sulla pelle, quasi impalpabile e invisibile, ha una buona coprenza e un bell’effetto satinato naturale.

Make Up For Ever, HD Skin. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

MOLTI DEI NUOVI FONDOTINTA PRIMAVERA 2022 CONCILIANO MAKE UP E TRATTAMENTO

I fondotinta primaverili, si sa, presentano di solito texture particolari e leggere. Ne è un esempio il nuovo Tarte SEA Hydroflex Serum Foundation, una sorta di ibrido tra siero e fondotinta. Ultra leggero, ha una coprenza media, non segna le rughette e grazie al suo complesso in siero perfeziona la pelle, la illumina e la leviga facendola apparire liscia e uniforme.

Tarte, SEA Hydroflex Serum Foundation. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Un altro nuovo fondotinta Primavera 2022 assolutamente da provare è NARS Light Reflecting Foundation. Anche in questo caso si tratta di un prodotto make up che vanta benefici skincare grazie a ingredienti come peptidi biomimetici di avena, cardo mariano e cacao.

NARS, Light Reflecting Foundation. Prezzo: 37,35€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Questo fondotinta minimizza i rossori, protegge la pelle dalle aggressioni esterne e rinforza la barriera cutanea, regalando all’incarnato un aspetto luminoso e sano.

