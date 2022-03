Acquistare prodotti beauty su Amazon crea dipendenza, e noi lo sappiamo bene! Per questo periodo (dal 28 marzo fino agli inizi di aprile), abbiamo selezionato alcune imperdibili novità da comprare al volo, con un semplice click!

I prodotti di bellezza su Amazon sono tantissimi e orientarsi nella scelta può essere difficile, quindi tanto vale farsi guidare: abbiamo “spulciato” sia tra le novità che tra i bestseller quindi i prodotti beauty più venduti su Amazon del momento. Troverete vere e proprie “chicche” di make up, ma anche tante referenze per la skincare e la cura dei capelli, alla portata di tutte le tasche, dal low cost alle marche TOP di gamma.

Curiose di scoprire con noi i migliori prodotti beauty da comprare su Amazon proprio ora? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Karolina Grabowska

PRODOTTI BEAUTY DA COMPRARE SU AMAZON: IL MEGLIO DEL MAKE UP

I prodotti di bellezza donna più venduti su Amazon sono spesso firmati da marche low cost, specialmente per quanto riguarda il make up. Un esempio? Questo mascara di Maybelline già diventato iconico e virale su TikTok! Si tratta del nuovo Maybelline Curl Bounce Mascara, un mascara volumizzante e incurvante dall’effetto drammatico incredibile.

Maybelline, Curl Bounce Mascara. Prezzo: 8,99€ in offerta su amazon.it





IL MASCARA TOP DEL MOMENTO, VIRALE SU TIKTOK

Le ciglia sono perfettamente definite e senza grumi. La texture non sbava e resiste a lungo.

Un altro prodotto recentemente uscito, disponibile su Amazon, è NYX Bare With Me Concealer Serum, un correttore in siero effetto seconda pelle che funge anche da trattamento.

NYX, Bare With Me Concealer Serum. Prezzo: 9,89€ su amazon.it

Infuso con Tremella Mushroom per un effetto luminoso e fresco, è disponibile in tantissime tonalità!

Restiamo in casa NYX e parliamo del nuovo siero viso rimpolpante che funge anche da primer, il chiacchieratissimo NYX Plump Right Back. Arricchito da un potente mix di 5 elettroliti, rimpolpa la pelle e prepara il viso alla stesura del fondotinta.

NYX, Plump Right Back Plumping Serum+Primer. Prezzo: 13,59€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di nuovi fondotinta Primavera 2022, date un’occhiata a questa novità disponibile su Amazon. L’Oréal Paris ha recentemente riformulato uno dei suoi fondotinta più iconici, dando vita a L’Oréal Paris Infaillibile 32H Fresh Wear, il fondotinta fresco e a lunga tenuta che dura fino a 32 ore!

L’Oréal Paris, Infaillible 32H Fresh Wear Foundation. Prezzo: 12,88€ su amazon.it

Con vitamina C, assicura un effetto luminoso e sano al viso che, dopo il make up, appare come rivitalizzato.

Cercate qualcosa di più coprente per una pelle mista o grassa? Tra i prodotti beauty da comprare su Amazon spicca questa novità di Maybelline, il nuovo Instant Age Rewind Perfector 4-in-1. Come il nome fa intuire, questo prodotto dalla texture in mousse assolve ben 4 funzioni.

Maybelline, Fondotinta perfezionante Instant Perfector 4-in-1. Prezzo: 14,95€ su amazon.it

Minimizza i pori dilatati, corregge le discromie, uniforma l’incarnato coprendo le imperfezioni e opacizza le zone lucide. Secondo il claim suggerito dal brand, consente da solo di realizzare una base viso completa.

Infine, torniamo a parlare di mascara con l’iconico e super pink Diego Dalla Palma My Happy Toy Mascara. Questo mascara allunga le ciglia, le incurva e le solleva volumizzandole. Risulta nerissimo e intenso, senza grumi né sbavature.

Diego Dalla Palma, My Happy Toy Mascara. Prezzo: 25,30€ su amazon.it

Il packaging, divertente e sfizioso, l’ha reso famosissimo in rete. Oltre a essere un buon prodotto make up, assolve anche la funzione di trattamento rinforzante per le nostre ciglia.

*** I prezzi potrebbero essere suscettibili a variazioni, a causa di offerte a tempo e promozioni ***

