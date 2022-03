I prodotti beauty da supermercato 2022 recentemente lanciati dalle principali marche della grande distribuzione ci aiutano a rinnovare la nostra beauty routine, inserendo prodotti novità per quanto riguarda la skincare, ma anche per la cura del corpo e la cura dei capelli.

I migliori prodotti di bellezza da comprare al supermercato sono prevalentemente economici – il che non guasta mai! – ma non hanno niente da invidiare ai loro “colleghi” più blasonati, complice un’attenzione sempre maggiore all’Inci (ve ne sono molti con buon Inci e addirittura bio), all’ambiente e allo studio di formulazioni performanti ed efficaci.

Siete curiose di scoprire con noi i prodotti beauty da supermercato 2022 del momento? Allora, restate con noi: via con il post!

Credits: Foto di Pexels | SHVETS Production

PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2022 SKINCARE: DALLA CREMA VISO ALL’ACQUA MICELLARE, IL TOP PER LA CURA DELLA PELLE

Iniziamo a parlare dei prodotti beauty da supermercato 2022 skincare, pensati quindi per prendersi cura della pelle. Grande novità in casa Garnier: il brand ha lanciato una nuova linea alla vitamina C, illuminante e schiarente.

Credits: @garnieritalia Via Instagram





LA NUOVA LINEA ALLA VITAMINA C DI GARNIER TRA I PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2022 MUST HAVE

Tra le tante referenze spicca l’Acqua micellare Garnier Vitamina C. I prodotti per lo “struccaggio” del marchio sono molto famosi e questa nuova referenza sembra promettere davvero bene. Si tratta di un prodotto ipoallergenico che strucca, deterge, uniforma e illumina la pelle spenta.

Garnier, SkinActive Acqua Micellare Vitamina C (pack da 3). Prezzo: 14,97€ su amazon.it

Un’altra novità Garnier da tenere d’occhio è Replump Mask, maschera rimpolpante labbra in tessuto agli estratti di ciliegia. Con pantenolo, rimette a nuovo le labbra secche.

Garnier, SkinActive Replump Mask. Prezzo: 2,50€ su amazon.it

Passiamo, adesso, ai detergenti viso solidi di Nivea. Disponibili in tante varianti, sono il giusto compromesso per chi si approccia a una skincare green ed ecosostenibile ma non vuole spendere molto.

Nivea, Detergente viso solido Naturally Clean Rinfrescante. Prezzo: 3,99€ su amazon.it

In particolare, vi consigliamo il Detergente viso solido Naturally Clean Rinfrescante, con mirtilli e olio di mandorla.

Credits: @niveaitalia Via Instagram

Abbiamo accennato a questa nuova linea di Acqua alle Rose parlando dei prodotti beauty da comprare su Amazon al più presto e non possiamo fare a meno di inserire alcune referenze tra i prodotti beauty da supermercato 2022 che meritano una chance, proprio perché si trovano facilmente sia online che nelle corsie della grande distribuzione.

Acqua alle Rose, Crema viso Illuminante SPF 20 Antirughe. Prezzo: 11,99 su amazon.it

Uno dei prodotti più interessanti è la nuova crema viso da giorno. Con SPF20 e antirughe, promette di illuminare l’incarnato e di rivitalizzarlo giorno dopo giorno.

Credits: @amazon.it

Ha anche azione antiossidante e antimacchie. Sono da provare anche le nuove salviettine struccanti della stessa linea. Molto imbevute, struccano alla perfezione anche il trucco waterproof e lasciano il viso fresco e luminoso.

Acqua alle Rose, Salviette struccanti Illuminanti. Prezzo: 3,19€ su amazon.it

