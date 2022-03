Per avere una chioma perfetta i prodotti per capelli primavera 2022 sono fondamentali perché rispondono alle esigenze del nostro fusto in questa stagione.

Ragazze, come sapete a ogni cambio stagione è importante adattare i prodotti per capelli, quindi anche la primavera non fa eccezione. Generalmente in questo periodo la chioma ha bisogno di ulteriore protezione dal calore, soprattutto quello di phon e piastre, e di prodotti detossinanti da usare almeno una volta la settimana che purifichino la cute e la preparino alla nuova stagione. Tra i prodotti per capelli della primavera 2022, se proprio non potete fare a meno dei tool per la piega, sappiate che ci sono alcune nuove uscite interessanti che promettono di non stressare i capelli. Vedremo insieme anche shampoo, balsamo, maschere e oli per i capelli in primavera, tra new entry e prodotti amati e conosciuti.

Insomma, se volete sapere come prendervi cura dei capelli in primavera 2022 con i prodotti, vi aspettiamo qui sotto nel post.

#1 NUOVO SHAMPOO OLAPLEX N°4P PER TONALIZZARE I CAPELLI BIONDI

Con l’arrivo della bella stagione il desiderio di avere un colore perfetto è ancora maggiore, e sappiamo quanto sia difficile ottenere un biondo freddo e che non viri al giallo o all’aranciato. Spesso in primavera torna la voglia di highlight e balayage, ma il rischio di avere una chioma ingiallita è dietro l’angolo.

Per mantenere la decolorazione come appena fatta dal parrucchiere, è arrivato un nuovissimo prodotto firmato Olaplex che è già diventato un cult. Stiamo parlando dello shampoo Olaplex N°4P, uno shampoo viola tonalizzante che spegne i riflessi aranciati e gialli dei capelli biondi naturali o tinti. Utile anche sulle schiariture dei capelli castani e come tonalizzante dei capelli grigi.

Si tratta di uno dei prodotti per capelli della primavera 2022 da provare assolutamente: è senza solfati e arricchito con l’originale Bond-Builder System Olaplex, cha lavora in sinergia con i pigmenti viola per rendere le ciocche anche più forti e resistenti.

Per un trattamento a tuttotondo, utile se cercate una routine per capelli in primavera che li rafforzi dall’interno, considerate l’acquisto dello speciale kit che vede Olaplex shampoo N°4P abbinato al super famoso Olaplex N°3, il trattamento riparatore più amato di sempre.

#2 IL SET IDRATANTE PER CAPELLI SECCHI IN PRIMAVERA DI MOROCCAN OIL

Con l’aumento delle temperature i capelli possono stressarsi e, specialmente quelli secchi, risentire molto del clima più mite. Infatti, così come per la pelle se esposta a una fonte di calore, anche il fusto perde idratazione. Tra i prodotti per capelli indispensabili della primavera 2022 meglio ragionare sull’acquisto di un set per idratare i capelli.

Il nuovo kit di Moroccan Oil in edizione limitata contiene quattro prodotti capelli secchi per la primavera in taglia speciale che ci consentono di provare una nuova haircare routine. Al suo interno shampoo e balsamo riparatori, una maschera capillare riparatrice e l’iconico trattamento Moroccanoil.

#3 IL KIT DETOX PER IL CAMBIO STAGIONE CHE PURIFICA LA CUTE IN PRIMAVERA

Sappiamo quanto sia importante avere cute libera e pulita da eventuali residui di prodotti di styling, quindi in primavera non possiamo non usare shampoo detox e similari. Ai prodotti lavanti, è comunque sempre importante abbinare prodotti detox per la primavera come maschere e scrub del cuoio capelluto.

Il duo kit di Christophe Robin contiene uno scrub, il Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt, uno scrub a base di sale grosso marino che lascia la cute rigenerata e fresca, ma anche con effetto calmante in caso di prurito.

La Regenerating Mask with Prickly Pear Oil è una maschera nutriente per capelli secchi e danneggiati, perfetta da inserire nella routine primaverile con olio di fico d’India che migliora l’aspetto delle doppie punte.

#4 IL TRATTAMENTO LEAVE-IN IDRATANTE PER I CAPELLI RICCI IN PRIMAVERA DI DEVACURL

Ragazze, mai nessuno se non chi ha naturalmente i capelli ricci sa quanto sia importante tenerli sempre idratati e nutriti, per avere un fusto lucido ed elastico.

Per la primavera 2022 i prodotti per capelli ricci si arricchiscono grazie al trattamento senza risciacquo DevaCurl, un brand totalmente dedicato alla cura di questa tipologia di chioma. Il trattamento si applica prima dello styling, e facilita l’asciugatura e la messa in piega, mantenendo idratazione e corpo.

