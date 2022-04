Se vi state domandando quali sono i capi must have della primavera 2022, ragazze, siete nel posto giusto! Dopo i lunghi e freddi mesi invernali, è piuttosto comune avere voglia di fare il cambio armadio e di indossare capi decisamente più leggeri, colorati e freschi, in linea con le tendenze del momento.

E diciamoci la verità: realizzare degli outfit primaverili stilosi è molto più semplice rispetto all’inverno: vi basterà abbinare tra loro alcuni essenziali capi e accessori per ottenere dei look perfetti per qualsiasi occasione!

In questo post entreremo nel dettaglio svelandovi 9 capi must have per la primavera 2022, tra evergreen e tendenze di stagione da non lasciarsi sfuggire. Non mancheranno anche idee per abbinarli e foto di look da cui prendere ispirazione. L’argomento è ciò che fa per voi? Allora via con il post!

#1 IL BLAZER È UN VERO EVERGREEN TRA I CAPI MUST HAVE PRIMAVERA 2022, IN PARTICOLARE QUELLI DOPPIOPETTO E STRUTTURATI

Iniziamo subito a scoprire i capi must have della primavera 2022 con il blazer che possiamo considerare un vero e proprio evergreen per la mezza stagione, da indossare anche come capospalla.

In particolare per la primavera 2022 vi consigliamo i modelli di blazer strutturati. Nelle collezioni moda primavera 2022, infatti, sono presenti una vasta gamma di modelli di blazer strutturati, declinati in tantissimi colori, stampe e tessuti diversi.

Molto belli ed eleganti i blazer doppiopetto che possono essere indossati sia per creare outfit casual, abbinati, per esempio, a un paio di jeans, sia per realizzare outfit più ricercati.

Non possono mancare tra i capi must have primavera 2022 anche i blazer oversize super colorati o in tonalità più semplici e neutre come il bianco, il beige e il nero.

#2 COMPLETI GIACCA E PANTALONE COLORATI, IL MIX&MATCH PERFETTO PER LOOK PRIMAVERILI SUPER TRENDY

Se avete dato anche solo una rapida occhiata alle collezioni moda primavera estate 2022 dei migliori brand, avrete sicuramente notato tantissimi completi giacca e pantalone colorati in tonalità e sfumature differenti.

Uno dei colori predominanti è sicuramente il verde in tantissime tonalità diverse, dai verdi pastello come il verde salvia e il verde menta, passando per il verde lime, fino ad arrivare ai verdi più intensi.

I completi giacca e pantaloni colorati sono dei must buy che vi consigliamo sicuramente per realizzare outfit per la primavera 2022 decisamente alla moda.

Li troviamo meravigliosi anche da indossare durante le cerimonie primaverili, in particolare quelli in colori pastello o in tonalità tenui come il rosa cipria, il beige, il bianco sporco, il pesca e così via.

I completi giacca e pantaloni colorati si prestano molto bene a essere abbinati ai makeup occhi colorati 2022, una tendenza davvero gettonata nel mondo del beauty.

Potete realizzare dei makeup ton sur ton, in abbinamento con il vostro completo colorato, oppure optare per makeup occhi color block: bellissimo, per esempio, l’abbinamento tra viola e verde, arancione e fucsia e così via.

#3 I CAPI PASTELLO, LE TONALITÀ DELICATE E SOFT CHE NON POSSONO MANCARE TRA I CAPI MUST HAVE PRIMAVERA 2022

Una delle certezze che abbiamo durante il periodo primaverile sono i colori pastello. Quest’anno, in particolare, stiamo assistendo a una vera e propria esplosione di tonalità pastello sia nel modo della moda, sia nel mondo beauty con palette dagli ombretti pastello che ci fanno sognare.

Il nostro consiglio è, infatti, proprio quello di abbinare i capi pastello, tra i capi must have della primavera 2022, con makeup altrettanto colorati.

I capi pastello delle collezioni primavera 2022 sono tantissimi e diversi tra loro, è particolarmente impossibile non trovare quelli più adatti ai propri gusti.

Si passa, infatti, dagli abiti pastello, ideali anche per cerimonie primaverili, eventi e occasioni speciali, a capi decisamente casual come felpe, cardigan e pullover.

#4 SCARPE CON LA PUNTA QUADRATA DALL’ALLURE ANNI ’90

Direttamente dagli anni ’90 tornano tra i capi must have primavera 2022 le scarpe con la punta quadrata sia flat sia con i tacchi.

Se volete seguire la tendenza e aggiungerne un paio nel vostro guardaroba, vi consigliamo di puntare sulle décolleté colorate con punta quadrata e tacchi quadrati e larghi, proposte da tantissimi brand diversi.

Sono favolose da indossare tutti i giorni, perchè sono davvero comodissime, e anche per qualche evento speciale, a seconda di come decidete di abbinarle.

Potete anche optare per modelli più bassi e ancora più comodi, come delle mules con punta quadrata e tacco basso e largo.

Se cercate delle scarpe con punta quadrata più eleganti, sono di gran moda anche i mocassini con punta quadrata con o senza tacco.

#5 LE GONNE PLISSETTATE SUPER VERSATILI E DAL FASCINO ROMANTICO E FEMMINILE

Un altro tra i capi must have della primavera 2022 che possiamo considerare un evergreen solo le gonne plissettate, dal fascino romantico e femminile.

Le gonne plissettate possono sembrare un capo tendenzialmente elegante e da indossare in occasioni speciali, ma non è affatto così. Tutto dipende, come spesso accade, da come decidete di abbinarle.

Per look primaverili casual, vi consigliamo di abbinare le gonne plissettate con scarpe basse come stivaletti, anfibi, sneakers e, più avanti, anche sandali flat.

Le gonne plissettate si prestano molto bene a essere abbinate a capi più chic, per realizzare outfit casual chic per l’ufficio, per un pranzo o una cena di lavoro e per le occasioni in cui è gradito un abbigliamento raffinato, ma non troppo.

Meravigliose per la bella stagione in particolare le gonne plissettate colorate, in diverse sfumature.

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Nella prossima pagina vi parleremo di altri 4 capi must have primavera 2022, dalle borse colorate ai jumpsuit dress. Continuate a leggere!