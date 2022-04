PERCHÉ SCEGLIERE IL COLORE CAPELLI IN BASE ALLA CARNAGIONE? LA TINTA SBAGLIATA PUÒ FARCI SEMBRARE PIÙ VECCHIE?

Il binomio colore capelli e carnagione è da non sottovalutare quando si cercano ispirazioni per una nuova tinta. Infatti se si sceglie il colore sbagliato è facile sembrare più vecchie di quel che si è: la tinta capelli invecchia se scegliamo una nuance piatta, ma anche se non teniamo conto della nostra carnagione e dei nostri colori. L’armocromia ci insegna che esiste un colore capelli per ogni carnagione, che si abbina al sottotono della nostra pelle: sbagliando il sottotono e l’intensità del colore sembriamo immediatamente più agée. Il colore capelli che invecchia dipende tanto dalla carnagione, quindi sappiate purtroppo che non tutte le tonalità di biondo possono abbinarsi bene al proprio viso. Esistono anche tinte che ringiovaniscono, e sono quelle che tengono conto della carnagione per il colore capelli.

Scegliere il colore capelli sbagliato per la carnagione ha come conseguenza immediata che sembreremo più vecchie, l’incarnato potrebbe spegnersi, sembrare grigio e in generale il nostro look ne risentirebbe. Ci sono dei colori capelli da evitare se abbiamo una carnagione dal sottotono caldo e altrettanti se il sottotono è freddo: ce lo insegna l’armocromia, ma anche senza conoscere la scienza dei colori si riesce a capire che alcune tinte capelli non vanno bene per tutte le carnagioni in maniera indistinta.

Venite quindi con noi nel post per scoprire il rapporto tra colore capelli e carnagione e quali sono le tinte che invecchiano secondo i vari incarnati.

PERCHÉ ALCUNI COLORI CAPELLI E CARNAGIONI NON VANNO D’ACCORDO?

Come vi spiegavamo poco fa, ragazze, non tutti i colori capelli e carnagioni vanno d’accordo: infatti, tutto si basa sullo studio dell’intensità dell’incarnato e del valore del sottotono (caldo o freddo).

Come ci insegna l’armocromia, tutte noi abbiamo l’incarnato che vira verso il freddo o il caldo: la temperatura della carnagione influenza quindi anche le tinte capelli che ci stanno bene o male.

In linea generale, scegliere un colore capelli freddo su sottotono caldo va a spegnere la luminosità dell’incarnato e, allo stesso modo, propendere per una tinta capelli calda su un sottotono freddo va a rendere tutto molto poco armonico.

Il colore capelli e la carnagione vanno sempre considerati, quindi, tutte le volte che si decide di cambiare tinta della nostra chioma, pena il sembrare più vecchie o dal colorito grigio e spento.

COLORE CAPELLI DA EVITARE CON CARNAGIONE CALDA: LA STAGIONE PRIMAVERA

Vi avevamo già parlato dei colori capelli per le donne primavera, e se volete potete approfondire cliccando sul link che vi lasciamo qui.

ALCUNI COLORI CAPELLI INGRIGISCONO LE CARNAGIONI CALDE

In generale chi fa parte della stagione dell’armocromia primavera ha un sottotono caldo, occhi chiari e spesso anche lentiggini. Va da sé, come dicevamo più su, che sarebbe bene abbinare un colore capelli alla carnagione dorata che contenga proprio riflessi caldi.

Da evitare perché invecchiano, quindi, tutti i colori freddi tra cui soprattutto il biondo cenere, perché spengono la naturale luminosità della primavera e quindi l’incarnato risulta ingrigito e spento.

Lo stesso dicasi per il biondo platino, perché porta con sé un sottotono freddo intenso che non si sposa bene con la carnagione della donna primavera.

I colori capelli che invecchiano la carnagione di questa stagione dell’armocromia, inoltre, sono quelli troppo scuri e freddi, come il castano scuro e il nero corvino, ma anche il viola e il blu. Meglio scegliere tinte capelli calde e chiare, che si sposano bene con tonalità e intensità della donna primavera.

