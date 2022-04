LO SCRUB SERVE DAVVERO PER PREPARARE LA PELLE ALL’ABBRONZATURA? E QUANDO USARE LA PROTEZIONE SOLARE?

Sapere come preparare la pelle al primo sole è importante in questa stagione di transizione verso il grande caldo e l’estate. Tra i vari miti da sfatare sull’abbronzatura, bellezze, c’è anche la convinzione che se il sole non è caldo o il cielo è nuvoloso non si debba mettere la protezione UV: assolutamente sbagliato e dannoso! Le creme con SPF vanno applicate sempre, in ogni stagione, e anche prima di prendere il primo sole ovviamente: una crema con protezione 50+ non impedisce l’abbronzatura, ma ci protegge dai dannosi raggi UVA e UVB. Scrub e peeling ci aiutano a preparare la pelle al primo sole, ma prestiamo attenzione ad alcuni ingredienti che possono essere fotosensibilizzanti. Tra i prodotti che preparano all’abbronzatura ci sono esfolianti, detergenti, creme e maschere, oltre alle creme con protezione SPF.

Bellezze, quando si avvicina la bella stagione sapere come preparare la pelle al primo sole diventa imperativo per molte di noi che vogliono assicurarsi una tintarella perfetta. Diversamente da una comune credenza, per prepararsi all’abbronzatura non è importante solo avere una dieta ricca di cibi con vitamina E e beta-carotene o assumere integratori ad hoc: certo, questo può aiutare ad avere un bel colorito, ma il lavoro vero e proprio viene svolto da noi con la nostra skincare routine.

Venite quindi con me qui sotto per scoprire gli step e i prodotti che possono aiutarci a preparare la pelle al primo sole della stagione.

PRIMO STEP PER PREPARARE LA PELLE A PRENDERE IL SOLE: ESFOLIAZIONE DELICATA MA EFFICACE CON I GIUSTI PRODOTTI

Per permettere alla pelle di abbronzarsi in maniera uniforme, è importante cominciare a prepararla andando a rimuovere le cellule morte che possono trovarsi sulla cute.

In questo senso quindi i primi prodotti che preparano la pelle al sole da usare sono certamente scrub fisici e peeling chimici: ma quale scegliere, bellezze? Tutto dipende dalla vostra tipologia di pelle, ma anche dal momento della giornata in cui effettuerete l’esfoliazione.

Infatti gli scrub fisici vanno bene per la pelle normale, mista e grassa, mentre sarebbero da evitare sulla pelle sensibile e secca perché troppo “aggressivi”; in questo caso per eliminare le cellule morte sono ideali peeling con esfoliazione enzimatica, ma attenzione perché alcuni ingredienti potrebbero essere fotosensibilizzanti.

ATTENZIONE AGLI INGREDIENTI DI SCRUB E PEELING PRE-ABBRONZATURA

Evitate, perciò, di usare peeling appena prima dell’esposizione solare, specialmente se siete certe contengano acidi come gli AHA e BHA. Tra gli ingredienti cui prestare attenzione anche il retinolo e la bava di lumaca, perché hanno azione schiarente e -quindi- potrebbero causare un’abbronzatura con macchie scure.

L’ideale sarebbe effettuare un paio di scrub o peeling la settimana, e prima della routine serale, in modo da evitare possibili interazioni durante l’esposizione solare.

DETERGERE A FONDO CON PRODOTTI DELICATI CHE NON VANNO A STRESSARE LA PELLE

Sempre sull’onda di quanto appena detto, bellezze, state attente a scegliere una routine di detersione delicata che non vada a stressare la cute, specialmente durante la skincare routine mattutina.

Per preparare la pelle al primo sole efficacemente il mio consiglio è di puntare su prodotti delicati, oppure su una routine consolidata per proteggere il microbioma della pelle, ovvero la doppia detersione.

Usare detergenti non aggressivi è fondamentale per avere una cute detersa a fondo ma robusta e resistente, perfetta per la prima abbronzatura della stagione.

USARE UNA CREMA IDRATANTE LEGGERA MA MEGLIO SE SENZA SPF: ORA VI SPIEGO PERCHÉ

Non spaventatevi, bellezze, non sono impazzita! Vi ripeto ancora una volta quanto sia importante utilizzare una crema con protezione solare per proteggere la pelle durante il primo sole e non solo. Molti esperti consigliano, però, di non usare una crema idratante che contenga SPF se avete in mente di esporvi per abbronzarvi, perché potreste rischiare di usarne troppo poca!

La quantità ideale di protezione solare per tutto il viso è di un intero cucchiaino da the: difficilmente con la crema idratante arriveremmo a una quantità tale di prodotto sul viso. Meglio quindi dividere i due step: prima la lozione idratante, e dopo la crema con SPF alto.

Attenzione, come vi dicevo prima, all’INCI della crema idratante: assicuratevi che non contenga ingredienti fotosensibilizzanti.

