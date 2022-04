Nel giorno della Festa della Mamma 2022 i regali beauty rappresentano, senza alcun dubbio, una certezza assoluta per rendere felice la donna più importante della nostra vita oppure – perché no? – per autocelebrarci se siamo mamme.

Proprio per questo, abbiamo quindi pensato di racchiudere in questo post le migliori idee regalo beauty per la Festa della Mamma a tema make up e skincare, senza trascurare ovviamente interessanti “chicche” per la cura del corpo e dei capelli. Troverete novità dalle ultime collezioni firmate dalle migliori marche del lusso, tantissimi cofanetti per testare prodotti inediti e, nondimeno, profumi inebrianti dalla scia avvolgente perfetti per questo periodo dell’anno.

Curiose di saperne di più e di scoprire con noi i regali beauty per la Festa della Mamma 2022 da segnare in wishlist o da tenere d’occhio per la vostra mamma? Allora, iniziamo!

REGALI BEAUTY FESTA DELLA MAMMA 2022: IL MEGLIO DEL MAKE UP

Iniziamo questa favolosa carrellata di idee regalo parlando di make up, passione che di certo accomuna molte donne. Per la mamma appassionata di trucco, questa palette viso di By Terry è senz’altro un must have indiscusso. Contiene bronzer, blush e illuminanti, tutto il necessario per realizzare una base viso glow in vista dell’estate.

By Terry, Beach Bomb Brightening CC Palette. Prezzo: 38,45€ in offerta su lookfantastic.it





Ne avete già sentito parlare? Clinique ripropone l’iconico Almost Lipstick Black Honey, rossetto sheer e modulabile diventato un cult sin dal suo lancio nel 1971, oggi virale grazie alla generazione Z su TikTok.

Noi troviamo che sia un’ottima idea regalo beauty per la Festa della Mamma: impreziosisce il make up con un velo di colore leggero e, inoltre, è un prodotto da collezione, quindi imperdibile.



Clinique, Almost Lipstick Black Honey. Prezzo: 25,00€ su cliniqueitaly.com

PER LA FESTA DELLA MAMMA 2022, SCEGLIETE PRODOTTI MAKE UP DI CLASSE E ICONICI

Altrettanto iconico questo nuovo illuminante di Dior, destinato sicuramente a entrare a far parte dell’Olimpo dei prodotti beauty più belli ed eleganti di sempre. Il packaging è incredibile e la texture finissima, il finish luminoso e perlescente in modo elegante e chic.

Dior, Forever Couture Luminizer. Prezzo: 39,99€ in offerta su douglas.it

Ovviamente, ragazze, potete anche scegliere di regalare (o regalarvi) dei cofanetti make up. Sono tantissime le proposte suggerite dai piĂą famosi brand, da Armani Beauty a Tarte, fino a Charlotte Tilbury.



Giorgio Armani, Cofanetto Mascara Eyes To Kill Cofanetto Make Up. Prezzo: 38,99€ su douglas.it

Tarte, Iconic Palette Library Amazonian Clay Collector’s Set. Prezzo: 50,90€ su sephora.it

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Lip Wardrobe. Prezzo: 50,90€ su sephora.it

Infine, se siete indecise su cosa regalare sappiate che una palette occhi è sempre una buona idea e non delude mai. Nello specifico, vi consigliamo l’ultima nata in casa Too Faced, la Born This Way Sunset Stripped. Lo schema colori, dai toni caldi e avvolgenti, è perfetto per il periodo estivo ma è anche molto versatile.

Too Faced, Born This Way Sunset Stripped Palette. Prezzo: 49,90€ su sephora.it

I COFANETTI SKINCARE DA REGALARE PER LA FESTA DELLA MAMMA

I migliori regali skincare per la Festa della Mamma 2022 includono sia cofanetti che referenze singole, tutte idee regalo perfette per le appassionate della cura della pelle o anche per chi, magari, necessita di una “spinta” per concedersi qualche coccola quotidiana in più. Non sono mai abbastanza le maschere, come quelle per le labbra firmate Laneige o quelle viso, disponibili in pratici kit, di Origins.

Laneige, Applica, Ama, Condividi Set Di Prodotti Per Le Labbra. Prezzo: 18,90€ su sephora.it

Origins, LOVE AND MASK Set Maschere Viso. Prezzo: 28,00€ su sephora.it

Se siete alla ricerca di idee regalo economiche per la Festa della mamma a tema skincare, date un’occhiata a questi carinissimi set disponibili da Douglas. Includono scrub labbra e balm labbra, costano poco e hanno un profumo di cocco golosissimo!

Everyday for Future, Kiss Therapy – Cococuddle Lip Scrub & Balm Kit Labbra. Prezzo: 8,99€ su douglas.it

Restando in tema di set, kit e cofanetti, vi segnaliamo anche questo trio di prodotti skincare di Zoë Ayla. Si tratta di un siero alla vitamina C, rullo di giada e pietra Gua Sha, il necessario per massaggiare il viso e trasformare l’applicazione del siero in un rituale di benessere. In altre parole, non regalerete solo dei prodotti per la skincare ma un momento di relax!



Zoë Ayla, Rose Quartz Roller And Gua Sha + Vitamin C Serum Cofanetto Trattamento Viso. Prezzo: 43,99€ su douglas.it

I set e i cofanetti consentono di testare diversi prodotti e, nella maggior parte dei casi, di dare vita a una skincare routine praticamente completa. Date un’occhiata, per esempio, a questo trio agli estratti di rosa di Pixi oppure al cofanetto viso Kora Organics dedicato alla Turmeric Glow Collection.

PIXI, +Rose Favourite Trio – il kit contiene +Rose Essence Oil, +Rose primer Radiance Perfector e +Rose Lip Nourisher. Prezzo: 45,80€ presso i rivenditori autorizzati

Kora Organics, Turmeric Glow Collection Cofanetto Trattamento Viso. Prezzo: 32,95€ su douglas.it

A tal proposito, anche Dr. Jart+ firma interessanti set skincare da regalare in occasione della Festa della Mamma 2022, contenenti alcuni dei best seller del marchio.

Dr. Jart+, Hydrate and Smile Set. Prezzo: 27,00€ su sephora.it

Se volete “investire” sulla skincare, optando per qualcosa di lussuoso, vi consigliamo i cofanetti del brand high-end Chantecaille. Il prezzo è davvero elevato, ma si tratta di prodotti di ultima generazione disponibili (al momento) a un costo molto più vantaggioso rispetto a quello di listino.

Chantecaille, Bio Lifting Collection Set. Prezzo: 564,37€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

NON SOLO COFANETTI: I MUST HAVE SKINCARE DA REGALARE O REGALARSI

In alternativa, vi segnaliamo a questo punto alcuni prodotti “singoli” con cui fare ugualmente un figurone con la vostra mamma o che, in caso di autoregalo, vi regaleranno comunque grandi soddisfazioni.

Collistar, per esempio, ha recentemente lanciato le nuove Gocce Magiche Protettive, versione neutra delle iconiche Gocce Magiche Autoabbronzanti. Si tratta di gocce anti-etĂ , illuminanti e protettive, con SPF 50, da poter usare da sole o in combinazione con quelle abbronzanti.

Collistar, Gocce Magiche Protettive Anti-età illuminanti SPF 50. Prezzo: 25,99€ in offerta su douglas.it

Regalate un trattamento anti-etĂ completo con questa confezione da ben 90 capsule al retinolo di Elizabeth Arden. Ogni capsula contiene la quantitĂ di siero viso necessaria al trattamento serale della pelle matura.

Elizabeth Arden, Retinol Ceramide Capsules. Prezzo: 69,95€ in offerta su lookfantastic.it

Alle estimatrici di Foreo, consigliamo i pratici kit da 6 pezzi delle maschere viso del brand. Quelle alla rosa, fiore simbolo del mese di maggio, sono perfette da regalare (o regalarsi).

Foreo, Bulgarian Rose Hydrating Masks. Prezzo: 21,95€ su lookfantastic.it

Non possiamo, inoltre, non segnalarvi Lip Mask&Care Ultrabalm Passion CoccoLove ClioMakeUp, una nuova interpretazione in edizione limitata dell’amatissima maschera labbra Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove. La texture morbida e fondente di uno dei vostri prodotti preferiti in casa ClioMakeUp si tinge del colore e del profumo della passione, assicurando un leggerissimo velo colorato sulle labbra e il comfort di sempre.

ClioMakeUp, Lip Mask&Care UltraBalm Passion CoccoLove. Prezzo: 15,50€ su cliomakeupshop.com

In occasione del lancio di Ultrabalm Passion e per celebrare il quinto compleanno di ClioMakeUpShop e la Festa della Mamma 2022, è attiva una promozione molto speciale. Fino a lunedì 9 maggio 2022 compreso, è attiva la Promo Spring Passion con prezzi scontati, fino al 30%, su tutti i prodotti labbra sul ClioMakeUpShop e in tutti i ClioPopUp (Torino, Bari e Firenze).

Ecco le promozioni nel dettaglio:

Lip Mask&Care ULTRABALM CoccoLove versione classica scontato al 10%: da 15,50€ a 13,95€

Balsami labbra Lip Balm&Glam CoccoLove scontati al 10%: da 12,50€ a 11,25€

Rossetti liquidi LiquidLove scontati al 20%: da 13,50€ a 10,80€

Rossetti cremosi CreamyLove scontati al 30%: da 12,50€ a 8,75€

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri regali beauty per la Festa della Mamma 2022 che abbiamo selezionato per voi!