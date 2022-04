Quando un’amica si sposa tocca a noi trovare una delle idee addio al nubilato migliori per farle trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e del relax prima del grande giorno.

Che siate la testimone, la sorella o semplicemente un’amica stretta della sposa, è compito vostro organizzare una giornata memorabile per festeggiare tra donne l’imminente matrimonio. Che si tratti di idee addio al nubilato chic oppure ricche di scherzi, l’importante è seguire l’indole della futura sposina: le opzioni per festeggiare l’addio al nubilato sono tantissime, e spaziano dal classico addio al nubilato alla spa o alle terme fino ad arrivare all’addio al nubilato sportivo come un lancio con il paracadute o un salto con il bunjee jumping.

Se siete proprio alla ricerca delle migliori idee addio al nubilato da proporre alla vostra amica venite con noi nel post, perché ne vedremo delle belle.

#1 CLASSICA IDEA ADDIO AL NUBILATO: UNA GIORNATA ALLE TERME TRA DONNE

Qualunque sia la stagione dell’addio al nubilato, ragazze, sappiate che l’idea di andare in una delle migliori terme in Italia è sempre valida!

Molte future sposine apprezzano particolarmente quest’opzione di addio al nubilato tra donne, perché si tratta di un’occasione per rilassarsi completamente prima del grande giorno.

L’idea più gettonata è quella di scegliere una location vicina alla casa della sposa e farle una sorpresa, portandola “di nascosto”: la complicità del futuro sposo è importante perché dovrà prepararle una borsa contenente il cambio per le terme.

Tra tutte le idee addio al nubilato questa è una delle più apprezzate perché permetterà alla sposa di rilassarsi e provare un’intensa sensazione di benessere, importantissima nel bel mezzo degli ultimi preparativi per il grande giorno che possono essere un po’ stressanti.

Potete poi organizzare anche un aperitivo alle terme o alla spa che avete prescelto, noleggiando una saletta solo per voi amiche e regalando così alla futura sposa un po’ di sana spensieratezza, che non guasta mai!

#2 SESSIONE PRIVATA DI MAKE-UP CON SERVIZIO FOTOGRAFICO

Tra tutte le idee addio al nubilato questa è forse la più apprezzata dalle make-up lovers: si tratta di organizzare una giornata tutta all’insegna del trucco con un make-up artist professionista che si occuperà di insegnare alla sposa trucchi e tecniche del mestiere.

Credits: Foto di Pexels | Freestocksorg

UNA SESSIONE PRIVATA DI MAKE-UP È UN’IDEA ADDIO AL NUBILATO MOLTO APPREZZATA

Generalmente sono diversi i pacchetti offerti e spaziano dal trucco da tutti i giorni, al trucco correttivo fino al trucco particolare e scenografico: noi per l’occasione vi consigliamo di propendere per un make-up particolare, visto che successivamente è offerto un servizio fotografico per immortalare il lavoro svolto!

Potreste pensare per esempio a una sessione per insegnare alla sposa a realizzare un trucco grafico, oppure un make-up labbra impeccabile: qualunque sia la vostra scelta, ricordate che l’importante è fare sentire la sposa bellissima prima del grande giorno, quindi propendete per un trucco che sia nelle sue corde.

#3 ADDIO AL NUBILATO CON DEGUSTAZIONE VINI, PER LE SPOSE AMANTI DELLE BOLLICINE

Se la futura sposina adora le bollicine, sappiate che in Italia è facilissimo organizzare un’addio al nubilato con degustazione vini: dalla Lombardia al Piemonte, passando per la Toscana ma non solo, le idee sono moltissime. Del resto il nostro Bel Paese è famoso per la produzione vinicola!

Se poi l’addio al nubilato sarà durante la bella stagione potete pensare anche a una vera e propria cena in vigna, con un tavolo tra i filari e un’ambientazione super chic e particolare.

