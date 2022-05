Se avete in programma un giro in Campania, sapere dove mangiare la pizza a Napoli prima di arrivare vi permetterà di programmare in tutta calma le vostre tappe “food”!

È innegabile, ragazze, la pizza a Napoli è una vera istituzione e siamo sicure che uno dei motivi che vi spinge a visitarla (oltre alla bellezza e all’autenticità della città partenopea) è la golosità del suo cibo tipico. Diventata probabilmente il piatto italiano per eccellenza anche all’estero, si dice -giustamente- che la vera pizza napoletana si possa trovare solo nella città che le ha dato i natali! Tra pizzerie tradizionali e qualche deliziosa new entry, scopriremo insieme dove mangiare la pizza a Napoli secondo gli utenti ma anche secondo chi a Napoli ci abita.

Preparatevi, quindi, a rimanere a bocca aperta di fronte agli indirizzi dove mangiare la migliore pizza a Napoli. Vi aspettiamo qua sotto e ricordate: non si tratta di una classifica. Vi invitiamo, però, a provare queste pizzerie di Napoli e a dirci secondo voi dove si mangia la migliore pizza di tutta Napoli.

Credits: @impasto_55, @petrucci_pizzeria e @pizzeriaantoniosorbillo via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 PIZZERIA SORBILLO, LA MIGLIORE PIZZA A NAPOLI CENTRO

Vi avevamo già parlato dei luoghi migliori dove mangiare la carbonara a Roma e dove mangiare la cotoletta a Milano; beh, ora è decisamente il momento della pizza!

La sede storica della prima meta di cui vogliamo parlarvi è situata nella centralissima Via dei Tribunali: qui sorge la pizzeria Sorbillo che, a detta di chi l’ha provata, è assolutamente un luogo TOP dove mangiare la pizza a Napoli se si cerca tradizione e genuinità . Se volete gustarla davanti al mare, però, sappiate che c’è una sede anche in Via Partenope.

Credits: @pizzeriaantoniosorbillo





È così famosa e apprezzata che oggi la pizzeria Sorbillo non offre solo una delle migliori pizze a Napoli, ma anche nel mondo: ha sedi anche a Roma, Milano, Genova e Torino per rimanere in Italia. Ma anche oltreoceano è possibile gustare la vera pizza napoletana secondo i Sorbillo, a New York, Miami e -pensate- Tokyo!

Credits: @pizzeriaantoniosorbillo

La pizzeria non accetta prenotazioni, quindi se volete assaggiare la pizza Sorbillo vi conviene mettervi in coda e attendere: siamo sicuri che ne varrà la pena! Altra nota a favore di questa pizza è il rapporto qualità -prezzo, perfetto a detta di chi ha cenato qui.

Credits: @pizzeriaantoniosorbillo

#2 STARITA AI MATERDEI, LA TRADIZIONE NAPOLETANA PIÙ CHE CENTENARIA

Della pizzeria Starita ne hanno parlato anche sulla guida del Gambero Rosso e sulla guida Michelin, quindi entra di diritto nei luoghi TOP dove mangiare la pizza a Napoli.

Credits: @pizzeriastarita

MANGIARE LA PIZZA A NAPOLI È UN’ESPERIENZA

Nata nel 1901 come cantina di vini, con il passare degli anni si è sempre più affermata come destinazione d’elezione per gustare il vero cibo napoletano diventando anche trattoria, friggitoria e pizzeria. Ed è proprio in questa direzione che la pizzeria Starita sta continuando a portare avanti la migliore tradizione di famiglia, con la quarta generazione.

Credits: @pizzeriastarita

Chi l’ha provata si è detto soddisfatto non solo dalla bontà di questa vera pizza napoletana, ma anche per il conto e la rapidità del servizio. Una curiosità sulla pizzera Starita: forse non ne eravate a conoscenza, ma ha dato supporto logistico e manodopera nell’episodio de L’Oro di Napoli che vede Sophia Loren nei panni di un’affascinante pizzaiola.

#3 PIZZARIA LA NOTIZIA, DOVE MANGIARE LA PIZZA A NAPOLI AL VOMERO

La “a” all’interno del nome non è un errore, ragazze: si chiama proprio così un altro luogo TOP dove mangiare la vera pizza napoletana a Napoli. La Pizzaria La Notizia ha due sedi nel quartiere Vomero, entrambe su Via Michelangelo da Caravaggio.

Credits: @annschiano

Diversamente da molte altre destinazioni culinarie della città , qui è possibile prenotare un tavolo per gustare la pizza a Napoli in tutta tranquillità , anche tramite il sito web. Chi ha provato la pizza di La Notizia l’ha valutata oltre che estremamente gustosa, anche molto leggera e digeribile.

Credits: @enzococcia_lanotizia

Qui il Maestro Enzo Coccia fa sfoggio della propria abilità e ci consente un vero viaggio nella tradizione migliore napoletana.

#4 CONCETTINA AI TRE SANTI, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

A poca distanza dal centro storico e precisamente al Rione Sanità sorge la pizzeria Concettina ai Tre Santi, gestita da padre e figlio Oliva. Chi si occupa dell’ideazione delle pizze è il più giovane, Ciro: l’atmosfera che si respira qui è un connubio imbattibile tra tradizione e innovazione.

Credits: @emanuelevizza_meme

Accanto alle migliori pizze tradizionali napoletane, come la Marinara e la Margherita, è possibile trovare anche nuove interpretazioni di questo piatto, che puntano al futuro. Da qualche tempo l’obiettivo degli Oliva è di offrire una pizza eccellente e con sguardo aperto: ecco quindi che sul menù è possibile trovare sempre nuove proposte in continuo rinnovamento.

Credits: @gourmetconcerto

Ragazze, avete l’acquolina in bocca vero? Beh non abbiamo ancora finito: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altri cinque super indirizzi dove mangiare la pizza a Napoli.