GOSSIP MAGGIO 2022 E ROYAL FAMILY: CARLO SOSTITUISCE PER LA PRIMA VOLTA LA REGINA ELISABETTA A UN EVENTO UFFICIALE

Da sempre – e ancor di più da quando Harry e Meghan hanno divorziato dalla famiglia reale – c’è grande attenzione da parte dei media di tutto il mondo nei riguardi delle vicissitudini della Royal Family e in particolar modo della Regina Elisabetta.

Proprio in questi giorni un’assenza inaspettata della sovrana britannica ha fatto preoccupare i sudditi inglesi e non solo. La Regina, per la prima volta dal 1963, non ha tenuto il suo Queen’s Speech, ossia il discorso che da quando è sul trono proclama ogni anno a Westminster a Camere riunite. Al suo posto c’era suo figlio, il Principe Carlo, accompagnato dalla moglie Camilla e affiancato dalla corona, come presenza simbolica.

L’assenza della Regina Elisabetta (96 anni) è stata causata da alcuni problemi di salute. Suo malgrado, ha preferito dare ascolto al parere dei medici e riposare, perdendosi questo importante evento.

Ora c’è grande attesa per il prossimo Trooping the Colour, coloratissimo appuntamento che quest’anno segna l’inizio del Giubileo di Platino.

Secondo gli ultimi gossip, ci saranno Harry e Meghan, mentre dovrebbero essere in Galles per un viaggio ufficiale William e Kate.

NICK JONAS E PRIYANKA CHOPRA PUBBLICANO LA PRIMA FOTO SOCIAL DELLA LORO BAMBINA

Un lieto fine per Nick Jonas e la moglie Priyanka Chopra. La coppia ha postato su Instagram la prima foto social della loro bambina, la piccola Malti Marie. Nata prematura, la neonata ha trascorso oltre 100 giorni in terapia intensiva.

Finalmente, Nick e Priyanka hanno potuto riabbracciarla e portarla a casa, dove è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo anche dal resto della famiglia.

Lo scatto è stato accompagnato da una tenera didascalia: “Dopo oltre 100 giorni in terapia intensiva neonatale, la nostra bimba è finalmente a casa. Il viaggio di ogni famiglia è unico e richiede un buon livello di fede e i nostri sono stati mesi impegnativi. Ciò che diventa ampiamente chiaro, guardandosi indietro, è quanto sia prezioso e perfetto ogni momento. Il nostro prossimo capitolo insieme inizia ora e la nostra piccola è davvero una tosta. Cominciamo MM! Mamma e papà ti adorano“.

MICHELLE WILLIAMS DI NUOVO MAMMA: È INCINTA PER LA TERZA VOLTA

La talentuosa e sempre splendida Michelle Williams è di nuovo incinta. L’attrice, che ha inizialmente raggiunto la fama nel ruolo di Jen in Dawson’s Creek conquistando Hollywood a suon di interpretazioni pluripremiate, è in attesa del terzo figlio.

Si tratta del secondo figlio per lei e il marito Thomas Kail, dopo la nascita del primogenito avvenuta nel 2020 in pieno lockdown. Nel corso di un’intervista a Variety ha dichiarato: “Sono davvero felice. Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbero riservarti o no. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri così tanto, succederà un’altra volta“.

La Williams è anche mamma di Matilda Ledger, ormai 16enne, nata dal suo intenso amore per il compianto Heath Ledger.

LA ROMANTICA DEDICA DI MILLIE BOBBY BROWN A JAKE BONGIOVI

Millie Bobby Brown ha mandato in visibilio i fan dedicando un romantico post a quello che, da qualche mese, è il suo fidanzato: Jake Bongiovi, figlio dell’iconico Jon Bon Jovi. I due sono usciti allo scoperto lo scorso marzo, quando hanno calcato insieme il red carpet dei BAFTAs.

Proprio in questi giorni, Millie ha voluto fare i suoi auguri di buon compleanno a Jake con una dedica via Instagram: delle immagini di loro insieme, al mare e incredibilmente felici, accompagnate da parole altrettanto di impatto. “Buon compleanno baby, non vedo l’ora di arrivare fino alla luna e di tornare insieme a te“.

Una coppia giovanissima – lui ha 20 anni, lei 18 – con tutti i presupposti per farsi shippare alla grande!

