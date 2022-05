I nuovi profumi Estate 2022 rievocano spiagge assolate e luoghi lontani, ma si ispirano anche a bouquet fioriti e a giardini ricchi di alberi da frutto.

Sono davvero tante le proposte suggerite dalle migliori marche di profumeria in vista del periodo caldo, pensate per soddisfare qualsiasi esigenza e accontentare tutti i gusti. I profumi estivi femminili più quotati sono quelli freschi e persistenti, che non risultano invadenti con le alte temperature ma che, al contempo, sanno farsi notare lasciando la scia. Note floreali, fruttate, agrumate e speziate si avvicendano dando vita a piramidi olfattive a cui è difficile resistere.

Curiose di scoprire con noi i nuovi profumi Estate 2022 donna? Allora, iniziamo, dando un’occhiata alle più interessanti novità di settore!

Credits: Foto di Pexels | Nicole Avagliano

PROFUMI ESTATE 2022: LE FRAGRANZE ORIENTALI, AMBRATE ED ESOTICHE DI BULGARI, CHLOÉ E AERIN

A chi ama i profumi orientali non possiamo fare a meno di suggerire una delle ultime novità di Bulgari, Allegra Spettacolore Eau de Parfum. Con il suo packaging colorato che ricorda una caramella, nei toni del viola ametista e dell’azzurro zaffiro, questa fragranza contempla note particolarmente avvolgenti e intriganti quali iris, ambra e mirra.

Bulgari, Allegra Spettacolore Eau de Parfum. Prezzo: 200,00€ su sephora.it





I PROFUMI ESTIVI AMBRATI E SPEZIATI PER CHI AMA RIEVOCARE VIAGGI IN POSTI LONTANI

Chloé, in occasione dell’Estate 2022, riformula una delle sue ultime fragranze best-seller. Il risultato è Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle, profumo con il 100% di ingredienti di origine naturale. Come il nome suggerisce, si tratta di un profumo dal mood gipsy, ispirato a luoghi lontani. Questo ambrato floreale si caratterizza per note quali dattero e gelsomino egiziano.

Nomade, Chloé Eau de Parfum Naturelle. Prezzo: 85,16€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Alle amanti del genere consigliamo anche Aerin Cedar Violet Eau de Parfum. A sua volta ambrato floreale, questo profumo abbina alla delicatezza di violetta e mughetto l’intensità del legno di cedro e del sandalo.

Aerin, Cedar Violet Eau de Parfum. Prezzo: 89,57€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I NUOVI PROFUMI DONNA ESTIVI FLOREALI PER CHI AMA I BOUQUET

C’è chi ama i prodotti beauty floreali in ogni stagione dell’anno e predilige questa famiglia olfattiva anche per i profumi estivi. Tra i profumi Estate 2022 floreali più interessanti spicca questa edizione limitata di Jimmy Choo Blossom Eau de Parfum, un floreale a base di frangipane e gelsomino dalle note leggermente fruttate e legnose.

Jimmy Choo, Blossom Limited Edition 2022. Prezzo: 31,90€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Racchiude tutta la luminosità e la “pulizia” dei fiori bianchi il nuovo Narciso Rodriguez Narciso Cristal Eau de Parfum. Contempla note floreali di fresia e fiore d’arancio, con sentori legnosi e muschiati che lo rendono particolarmente seducente.



Narciso Rodriguez, Narciso Cristal Eau de Parfum. Prezzo: 120,00€ su sephora.it

