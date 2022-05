Le calzature comode sono sempre ricercatissime e le nuove scarpe da tennis 2022 rappresentano indubbiamente la miglior scelta per chi ama lo stile pratico e casual. Sono sneakers in tela, quindi estremamente leggere, declinate in molteplici colori ma anche fantasie, e persino dotate di platform.

Tra le più amate e classiche troviamo le scarpe di Superga, che svelano tonalità brillanti ma anche decorazioni inaspettate e per questo ricercatissime. Brand richiesti e apprezzatissimi sono anche Converse, Gola e Vans, soprattutto per chi ama il mood retrò.

A questo punto non ci resta che addentrarci tra le ultime novità e scoprire quali sono le scarpe da tennis 2022 da non lasciarsi scappare in questa stagione primavera/estate. Pronte, ragazze? Allora via col post!

Credits: Foto di Unsplash| Ben Weber

SCARPE DA TENNIS 2022: COLORI E MODELLI

Se da una parte, nel mondo delle scarpe da ginnastica, abbiamo sneakers primavera 2022 di ogni forma e tipologia, dall’altra ritroviamo le immancabili e sempreverdi modelli da tennis. Praticamente sinonimo di garanzia.

ARMANI EXCHANGE, Wonder Vulcanized Low Top with Rubber Toe & Heel, Sneaker Donna. Prezzo: da 84,73€ a 132,99€ su amazon.it





E anche quest’anno si contraddistinguono per lo stile essenziale e leggero, che da sempre le rende super popolari e amatissime da chiunque.

s.Oliver, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 16,18€ a 39,95€ su amazon.it

Le sneakers in tela, infatti, hanno questo grande fascino unico e irripetibile: sono molto casual, leggere e fresche, pratiche e portabilissime.

LE SCARPE DA TENNIS BASSE RESTANO SEMPRE UN MUST DELL’ESTATE

Oltre che con i jeans stanno bene anche sotto a gonne e vestiti, in particolar modo quelli midi, e con gli shorts danno il meglio.

Tra le ultime novità e i nuovi modelli del momento troviamo essenzialmente scarpe basse, semplici e rigorose, declinate soprattutto in colori scuri ed evergreen, dal blu notte al burgundy.

Vans, Old Skool, Scarpe da Ginnastica Basse. Prezzo: da 34,00€ a 90,00€ su amazon.it

Tuttavia non manca qualche creazione dalle tinte più accese e brillanti, come le sneakers in tela arancione di Superga.

SUPERGA, 2750 Cotu Classic, Sneaker Unisex-Adulto. Prezzo: da 14,13€ a 183,47€ su amazon.it

LE NUOVE SCARPE DA TENNIS IN TELA STAMPA E MULTICOLOR

Tra le grandi novità di questa stagione troviamo le sneakers in tela stampata.

Ted Baker, Kimia, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 20,62€ a 63,80€ su amazon.it

Le fantasie proposte sono le più disperate, ma sono soprattutto quelle a tema floreale le grandi protagoniste del momento.

Desigual, Sneakers con Zeppa, Woman Donna. Prezzo: da 53,75€ a 97,50€ su amazon.it

Dockers by Gerli, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 31,43€ a 31,44€ su amazon.it

Non solamente eleganti fiorellini all over ma anche decorazioni a stampa jungle con fiori dai colori ultra brillanti e ricercati.

SUPERGA, 2750 Print, Sneaker Unisex-Adulto. Prezzo: da 28,69€ a 69,00€ su amazon.it

Guess, Ederla Low Cut, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 45,71€ a 75,00€ su amazon.it

Keds, Surfer, Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: da 20,07€ a 56,05€ su amazon.it

A queste si aggiungono le scarpette in tela zebrate e animalier in genere, quelle con stampe logo e ovviamente le proposte effetto tie-dye, che rendono l’outfit ancor più street.

