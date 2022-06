Alzi la mano chi non sta pensando alle città da visitare nei weekend estate 2022! Che siano borghetti, paesini o vere e proprie city, le città italiane dove trascorrere il fine settimana estivo non mancano di certo, accontentando ogni gusto.

Dove andare due giorni in vacanza in Italia è una domanda che attanaglia un po’ tutti quando si avvicina la bella stagione: complice il bel tempo e il sole, non si vede l’ora di poter trascorrere un weekend nelle più belle città da visitare! Per il 2022 abbiamo pensato di offrirvi una “selezione” delle mete migliori da scegliere per un viaggio estivo breve da sole, in due o con gli amici: non si tratterà, però, dei “grandi classici” come Roma, Firenze, Venezia o Milano. Quest’anno, infatti, vogliamo presentarvi delle città da visitare nei weekend estivi del 2022 più particolari, meno conosciute e frequentate delle loro “sorelle maggiori”, ma non per questo meno affascinanti, anzi: siamo certe che apprezzerete ancora di più la loro bellezza, grazie al minore affollamento di queste destinazioni.

Insomma, non perdiamoci in troppe chiacchiere: vediamo insieme le migliori 7 città da visitare nei weekend dell’estate 2022, da nord a sud. Vi aspettiamo qui sotto!

Credits: @tizianaocchiena, @san_gimignano e @punkina882 via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 ANCONA E UN TOUR DELLE GROTTE DI FRASASSI, IL WEEKEND ESTATE 2022 MAGICO

Iniziamo con il nostro post sulle più belle città da visitare nel weekend per l’estate 2022 con una meta non conosciuta e apprezzata quanto dovrebbe: stiamo parlando della città di Ancona, una cornice affascinante sul mare, che a poca distanza consente di visitare le meravigliose Grotte di Frasassi, uno spettacolo unico al mondo.

Credits: @fabrizio_recchi





Il nostro consiglio per godere appieno del vostro viaggio di due giorni in questa parte d’Italia, è di soggiornare in centro ad Ancona oppure (se amate il mare) in una delle tante sistemazioni di fronte al porto. Per visitare le bellezze di questa città, poi, potete noleggiare una bicicletta (ci raccomandiamo, che sia elettrica, per aiutarvi nei numerosi saliscendi del centro storico e non solo) oppure spostarvi a piedi; da non perdere il Passetto, scenografico quartiere sul mare sul cui litorale potete ammirare il famoso scoglio chiamato Seggiola del Papa e le mille piccole grotte ricavate dall’erosione del mare.

Credits: @maryti88 | Il Santuario della Madonna di Frasassi

E a proposito di grotte, in un viaggio di due giorni ad Ancona per il weekend estate 2022 non perdete le Grotte di Frasassi e il (purtroppo ancora poco conosciuto ma mozzafiato) Santuario della Madonna di Frasassi, abbracciato dal soffitto delle grotte. Se poi vi innamorate delle Marche, non perdete anche la Riviera del Conero, magari per il prossimo weekend estivo 2022.

#2 TRIESTE, IL CAPOLUOGO DEL FIULI VENEZIA GIULIA AL TOP DELLE METE DEI WEEKEND ESTIVI 2022

Una città sempre più apprezzata e frequentata negli ultimi anni, siamo sicure che Trieste saprà accontentarvi nella vostra ricerca di una meta per un viaggio weekend estate 2022. Intanto il centro storico vi lascerà senza fiato: le influenze non solo italiane ma anche austro-ungariche e slovene sono più che evidenti nell’architettura di tutta la città, che si snoda tra storici caffè e monumenti eccezionali.

Credits: @vasdemisticaperoeresmala2

TRIESTE È UNA CITTÀ AFFASCINANTE DA VEDERE UN WEEKEND D’ESTATE

Da vedere assolutamente a Trieste ci sono Piazza Unità d’Italia, il Castello di Miramare (a soli 10 km dal centro cittadino), il Castello di San Giusto con la sua Cattedrale. Se poi siete delle vere appassionate di “grotte”, allora non perdete la Grotta Gigante, un vero must se siete in zona per un weekend estivo 2022.

#3 TRA LE CITTÀ DOVE TRASCORRERE UN WEEKEND D’ESTATE, NEL 2022 SPICCA CHIOGGIA

Una città allegra e vivace, soprannominata la Piccola Venezia ma che oggi rivendica più che mai la sua indipendenza e la bellezza, a prescindere dalla somiglianza con la “sorella” più famosa e inflazionata. Chioggia è uno spettacolo di calli e grazie alla sua conformazione e dimensione più contenuta, rientra di diritto tra le città da visitare in estate per un weekend, perché si può visitare Chioggia in un giorno o due giorni appena: ovviamente se si ha più tempo a disposizione, si godrà maggiormente dei suoi ritmi rallentati e rilassanti.

Credits: @tizianaocchiena

Ma quindi cosa vedere in questa città in un weekend d’estate 2022? Imperdibile il centro storico, con la Torre di Sant’Andrea che ospita uno degli orologi più antichi del mondo, e la Cattedrale di Santa Maria. Se volete respirare la vera aria della laguna veneta, non perdete il famoso mercato del pesce e ricordate di cenare in uno dei ristorantini tipici che offrono piatti freschi e tradizionali.

Ragazze, non abbiamo certamente finito: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altre quattro città da visitare nei weekend dell’estate 2022, stavolta nel centro-sud Italia.