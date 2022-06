I solari bio 2022 sono prodotti di ultima generazione, formulati con ingredienti biologici e prevalentemente dotati di filtri fisici innovativi che consentono di schermare al meglio i raggi solari senza lasciare scia bianca sulla pelle.

Le migliori protezioni solari naturali portano la firma di marche consigliate dai dermatologi e dagli addetti ai lavori della cosmesi green e, in molti casi, non assolvono solo la funzione di proteggere dal sole ma diventano anche veri e propri trattamenti per viso e corpo.

Dalle creme solari bio di Bioearth e Gyada Cosmetics alle novità  di Eterea Cosmesi, La Saponaria e Nature’s, abbiamo selezionato i migliori solari bio da provare per l’Estate 2022. Pronte? Iniziamo!

Credits: Foto di Pexels | Jamie Saw

SOLARI BIO 2022: LA NUOVA LINEA GYADA COSMETICS

Gyada Cosmetics, brand Made in Italy specializzato in cosmesi ecobio, ha recentemente lanciato la sua prima linea di solari. Si compone di 8 referenze, caratterizzate da formulazioni innovative con filtri solari fotostabili.

Credits: @gyadacosmetics Via Instagram





UNA LINEA DI SOLARI BIO DI ULTIMA GENERAZIONE, RESISTENTE ALL’ACQUA E CON TEXTURE CHE SI ASSORBONO IN FRETTA

Tra i prodotti più interessanti segnaliamo il Solare Spray Fluido Viso-Corpo SPF 30, di rapido assorbimento e dalla texture facile da spalmare. Resistente all’acqua, come tutte le referenze della linea, contiene estratto di avena, oli vegetali come quello di avocado e di jojoba, succo di aloe vera bio e acido ialuronico.

Gyada Cosmetics, Solare Spray Fluido Viso-Corpo SPF 30. Prezzo: 25,97€ su amazon.it

Gli stessi ingredienti caratterizzano anche la nuova Crema Solare Viso SPF 50+, perfetta per prevenire le macchie cutanee, molto leggera sul viso e da poter utilizzare anche come base trucco. Un’ottima soluzione se cercate da tempo una protezione solare 50 bio valida!

Gyada Cosmetics, Crema Solare Viso SPF 50+. Prezzo: 24,03€ su amazon.it

LE NUOVE PROPOSTE DI ETEREA COSMESI

La linea di solari Eterea Cosmesi Sea&Sun si è arricchita di nuove proposte, lanciate dal brand in occasione dell’Estate 2022. Alle creme solari, diversificate per SPF, si aggiungono due referenze specifiche per il corpo.

Credits: @etereacosmesi Via Instagram

Si tratta di Sun Body Oil, un olio corpo con SPF 20 dall’aroma tropicale, e dell’acqua profumata Jus of Summer, da vaporizzare sul corpo in spiaggia o anche in città per sentirsi immediatamente in vacanza.

Credits: @etereacosmesi Via Instagram

L’olio, in particolare, contiene ingredienti che stimolano l’abbronzatura quali estratto di mallo di noce e di carota, con olio di cocco, olio di karitè e vitamina E contro l’invecchiamento.

LA LINEA DOPOSOLE DI BIOFFICINA TOSCANA E I SOLARI BIO PER PELLI SENSIBILI DE LA SAPONARIA

Biofficina Toscana lancia in occasione dell’Estate 2022 la sua prima linea di prodotti doposole per intensificare e prolungare l’abbronzatura. Questa include Crema Capelli Doposole, Latte Doposole Intensificatore Abbronzatura, Idrolato di Elicriso e Crema viso Doposole.

Credits: @biofficinatoscana Via Instagram

La Saponaria, invece, si riconferma una delle migliori marche per quanto riguarda le creme solari bio per pelli sensibili, soggette a problematiche quali scottature ed eritema. Il marchio ecobio è noto per la sua linea O’Sole Bio, a base di cocco, mandorle e vinaccioli.

Credits: @lasaponaria Via Instagram

La Crema Solare SPF 50 O’ Sole Bio La Saponaria, per esempio, è adatta sia agli adulti con una pelle molto sensibile che ai più piccoli. I solari del brand si affiancano senza ombra di dubbio alle migliori creme solari per bambini 2022 in commercio.

La Saponaria, Crema solare bimbi e pelli sensibili SPF 50. Prezzo: 24,17€ su amazon.it

