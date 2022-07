Con gli Amazon Prime Day 2022 skincare è possibile acquistare sulla nota piattaforma e-commerce tantissimi prodotti per la cura della pelle a prezzi scontati.

Quando riempire i carrelli? Nelle date 12 e 13 luglio, per approfittare di offerte irripetibili su alcune delle migliori marche per la skincare, da Elemis a L’Oréal Paris. Abbiamo pensato di guidarvi nello shopping raccogliendo in questo post le offerte davvero TOP, tra evergreen, prodotti best seller e anche qualche novità. Se non siete ancora membri Amazon Prime, nessun problema: potete, infatti, iscrivervi subito gratuitamente in pochi minuti. Con il servizio Amazon Prime, inoltre, avrete diritto a una vasta serie di vantaggi come l’accesso anticipato alle offerte, servizi esclusivi come Prime Video e Prime Music e la consegna veloce e gratuita… solo per citarne alcuni!

Vi abbiamo incuriosito e non vedete l’ora di scoprire il meglio delle offerte Amazon Prime Day Luglio 2022 skincare? Allora, ragazze, diamo inizio al post!

AMAZON PRIME DAY 2022 SKINCARE: LE MIGLIORI OFFERTE PER LA DETERSIONE E L’IDRATAZIONE DEL VISO

Tra le tantissime offerte per l’Amazon Prime Day Luglio 2022 a tema skincare che abbiamo selezionato per voi si distinguono molte referenze per la detersione e l’idratazione della pelle.

Per esempio, vi segnaliamo questo kit di CeraVe pensato per la pelle mista che include il famoso detergente viso schiumogeno del brand e la crema idratante viso SPF 25 da poter utilizzare tutti i giorni anche come base trucco. Entrambi i prodotti sono a base di niacinamide e acido ialuronico: ingredienti TOP per la nostra pelle!

CeraVe, Kit Skincare Pelle Mista | Schiuma Detergente con Niacinamide ed Acido Ialuronico + Crema Idratante Viso con Protezione Solare SPF 25. Prezzo scontato del 24%: da 20,66€ a 15,68€ su amazon.it





Su Amazon sono presenti moltissimi sconti che riguardano prodotti skincare prestigiosi firmati dalle migliori marche, tra cui Elemis. Approfittate delle offerte per acquistare Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm, il balm struccante best seller del brand.

Elemis, Pro-Collagen Cleansing Balm. Prezzo scontato del 33%: da 56,00€ a 37,70€ su amazon.it

Un altro prodotto TOP, da provare assolutamente se risentite di imperfezioni e punti neri, è COSRX Blackhead Power Liquid, una lozione idratante e purificante in grado di ridurre la produzione di sebo.

COSRX, BHA Blackhead Power Liquid. Prezzo scontato del 41%: da 21,30€ a 12,66€ su amazon.it

Con l’Amazon Prime Day 2022 skincare potrete anche acquistare a un prezzo imperdibile la crema contorno occhi Rilastil Progression, efficace contro rughe, borse e occhiaie.

Rilastil, Progression Crema Contorno Occhi. Prezzo scontato del 46%: da 36,90€ a 19,99€ su amazon.it

Per un trattamento anti-age dall’azione intensiva, vi invitiamo a dare un’occhiata a queste fiale tonificanti della linea Collagen Regimen di Korff. Se ne utilizza una al giorno e sono a base di collagene marino e acido ialuronico.

Korff, Collagen Age Filler Fiale 28 Giorni. Prezzo scontato del 20%: da 37,90€ a 30,32€ su amazon.it

Tra le ultime novità lanciate da L’Oréal Paris si distingue questo siero viso notte, il L’Oréal Paris Midnight Serum, che pare abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti beauty più famosi su TikTok nel 2022. Rigenerante, idratante, compattante e anti-età, nonostante il prezzo contenuto (in sconto, tra l’altro, è davvero economico) è molto performante e non ha niente da invidiare ai prodotti più costosi.

L’Oréal Paris, Midnight Serum. Prezzo scontato del 37%: da 24,90€ a 15,67€ su amazon.it

LE MASCHERE E I DEVICE PER UNA PELLE AL TOP DA COMPRARE CON L’AMAZON PRIME DAY LUGLIO 2022

Passiamo, adesso, a un’altra categoria molto amata dalle skincare addicted ossia quella delle maschere viso. Con l’Amazon Prime Day 2022 skincare potrete acquistare a un prezzo imbattibile la maschera contorno occhi Elemis Pro-Collagen Eye Revive Mask.

Elemis,Pro-Collagen Eye Revive Mask. Prezzo scontato del 34%: da 70,00€ a 46,51€ su amazon.it

Le maschere viso in tessuto di Garnier sono un must, costano poco e sono molto efficaci e valide. Su Amazon è disponibile questo kit da 10 pezzi che permette di provare tutte le maschere del brand, da quella purificante a quella super idratante, ovviamente a un prezzo “bomba”!

Garnier, Maschera in Tessuto HydraBomb, 10 Maschere in Tessuto. Prezzo scontato del 45%: da 24,99€ a 13,62€ su amazon.it

Si trovano in offerta anche le maschere in tessuto di Foreo, in diverse varianti. Vi segnaliamo, per esempio, quelle alla rosa bulgara dall’azione idratante e lenitiva.

Foreo, Bulgarian Rose Maschera viso UFO per pelle secca e spenta (Confezione da 3). Prezzo scontato del 36%: da 21,99€ a 13,99€ su amazon.it

FOREO, UNO DEI BRAND IN OFFERTA CON L’AMAZON PRIME DAY LUGLIO 2022 SKINCARE

L’Amazon Prime Day Luglio 2022 skincare è anche l’occasione ideale per fare un investimento più “sostanzioso” e portarsi a casa uno dei device più rivoluzionari degli ultimi anni ossia Foreo UFO 2: approfittatene se, da tempo, avete questo tool in wishlist!

Foreo, UFO 2, Trattamento Maschera Led Viso. Prezzo scontato del 30%: da 299,00€ a 209,00€ su amazon.it

Le strepitose offerte skincare (e bodycare) in occasione dell’Amazon Prime Day Luglio 2022 includono anche alcuni device per l’epilazione firmati Braun. Vi consigliamo, per una pelle liscia e vellutata, Braun Silk-épil 5, con rifinitore e 3 accessori viso inclusi, da poter utilizzare sia a secco che sotto l’acqua.

Braun, Silk-épil 5 Epilatore Donna con rifinitore 3 Accessori Viso Inclusi, Uso a Secco o Sotto Acqua. Prezzo scontato del 33%: da 74,99€ a 49,99€ su amazon.it

*** Attenzione: ricordatevi sempre che le offerte Amazon possono variare nel corso della giornata, al di fuori del nostro controllo, quindi vi invitiamo sempre a verificare i prezzi e le disponibilità dei singoli articoli***

