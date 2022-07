Ci sono dei prodotti che sono dei veri e propri indispensabili beauty da viaggio. Ognuna di noi ha i suoi must have, quei prodotti a cui non rinuncerebbe mai in vista della partenza per le vacanze, ma molto spesso tendiamo a portare in valigia più di quello che realmente ci occorre.

In realtà, bellezze, bastano pochi prodotti (scelti accuratamente!) per instaurare una beauty routine completa anche quando si è in viaggio. Ho pensato di aiutarvi svelandovi cosa mettere in valigia e cosa mettere nel beauty da viaggio, scegliendo tra le proposte delle migliori marche e, ovviamente, selezionando per voi i prodotti TOP in casa ClioMakeUp!

Curiose di scoprire insieme a me quali sono i miei 10 indispensabili beauty da viaggio? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Unsplash | Jens Kreuter

INDISPENSABILI BEAUTY DA VIAGGIO SKINCARE: ACQUA TERMALE E DOPPIA DETERSIONE NON POSSONO MANCARE

La skincare, bellezze, non va in vacanza ed è fondamentale prendersi cura della nostra pelle anche quando siamo fuori casa. Riducendo all’osso la skincare routine, ci sono degli indispensabili beauty da viaggio skincare di cui attualmente non potrei fare a meno. Il primo prodotto da avere, senza alcun dubbio, è l’acqua termale spray: potete usarla per lenire la pelle arrossata dal sole, per idratare il viso e per rinfrescarlo, ma anche per fissare il trucco e renderlo più naturale. Una delle migliori è quella di Avène.

Avène, Eau Thermale. Prezzo: 9,99€ su amazon.it





Il secondo must have che mi segue letteralmente ovunque, in ogni mio spostamento, è il Kit doppia detersione ClioMakeUp, composto dal balsamo detergente e struccante SuperStrucco ClioMakeUp e dalla strepitosa mousse viso detergente e struccante WonderMousse ClioMakeUp. Ormai conoscete tutte questi prodotti e sapete che non posso più farne a meno. Se i formati vi sembrano troppo grandi, vi suggerisco di trasferirne un po’ in un paio di flaconcini vuoti: si trovano facilmente nei negozi e anche su Amazon!

ClioMakeUp, Kit doppia detersione. Prezzo: 35,00€ su cliomakeupshop.com

COSA METTERE NEL BEAUTY DA VIAGGIO? UNA PROTEZIONE SOLARE SPRAY E UN SET VISO E CORPO

Non ci sono dubbi su cosa mettere in valigia in estate: che siate al mare o in visita in una città d’arte, una buona protezione solare. La mia preferita del momento è quella in spray de La Roche-Posay, Anthelios Invisible Fresh Mist SPF 50. Si tratta di uno spray leggerissimo, da poter utilizzare perfino sulla pelle truccata e a prova di lucidità, quindi adatto anche alla pelle mista o grassa.

La Roche-Posay, Anthelios Invisible Fresh Mist SPF 50. Prezzo: 12,79€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

EQUIPAGGIATEVI CON KIT E SET DI PRODOTTI PER LA CURA DI VISO, CORPO E CAPELLI

Se avete in mente di esporvi al sole, bellezze, ricordatevi di affiancare all’utilizzo della protezione solare viso anche un’adeguata protezione solare corpo. A proposito di cura del corpo e dei capelli, l’ideale per avere tutto il necessario a portata di mano è un kit di prodotti come quello di Ringana. Il Fresh Travel Set Medium del brand contiene ben 12 prodotti, dallo shampoo al detergente intimo, tutti con ottimi ingredienti naturali. Si tratta, infatti, di prodotti vegani, senza conservanti o additivi artificiali.

Ringana, Fresh Travel Set Medium. Prezzo: 63,90€ su ringana.com

Bellezze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri indispensabili beauty da viaggio che proprio non possono mancare in valigia!