È una delle protagoniste delle più celebri serie tv e dei film Netflix. Parliamo di Ludovica Martino, una delle attrici più promettenti e ingaggiate del momento. Capelli rossi, viso acqua e sapone, sguardo frizzante e tanta energia: è diventata una dei volti più attuali grazie principalmente alla serie tv Skam Italia.

Tuttavia non è l’unica produzione che l’ha portata al successo. Tra i suoi lavori possiamo annoverare il più recente Sotto il Sole di Amalfi, con Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari e Luca Ward, ma anche Mio Fratello, Mia Sorella e Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta.

Fa sicuramente parte di una nuova generazione di attori e attrici, che tra fiction, serie televisive e film italiani, si sta facendo spazio e conquistando la sua scena. Scopriamo allora qualcosa in più su Ludovica Martino, tra cui anche vita privata – fidanzato incluso – e stile personale, oltreché lavoro e carriera. Siete curiose, ragazze? Allora via col post!

Tutte le foto sono prese dall’account ufficiale Instagram @ludovicamartino

LUDOVICA MARTINO: BIOGRAFIA, VITA PRIVATA, CURIOSITÀ E FIDANZATO UFFICIALE

Ludovica Martino è un’attrice italiana nata a Roma e classe 1997. Ha conseguito la maturità classica, si è laureata in traduzione e interpretariato e parla fluentemente inglese, spagnolo e russo.

L’attrice romana, nata sotto il segno dei Pesci, è alta 165 cm, è di corporatura esile e ha la pelle chiarissima. Grandi occhi marroni e capelli rossi e fluenti le incorniciano il viso da bambola.

Su Instagram è abbastanza attiva e presente sotto e la sua pagina ufficiale è @ludovicamartino.





Dalle foto che posta, notiamo sicuramente una passione per lo stile retrò, per i viaggi e per il mare. Inoltre sappiamo che è particolarmente legata ai genitori: chiama il padre prima di ogni provino.

Ludovica Martino con il fidanzato Federico De Crescenzo

Con chi è fidanzata Ludovica Martino? Anche questo traspare dai (pochi) scatti social che condivide con i suoi fan. Si tratta di Federico De Crescenzo di cui effettivamente sappiamo ben poco. Da quanto apprendiamo dal profilo social del fidanzato di Ludovica Martino, sappiamo che è un avvocato e fondatore di un’associazione di promozione sociale.

CARRIERA DI LUDOVICA MARTINO TRA SERIE TV E FILM

Muove i suoi primi passi nel mondo della televisione girando prima di tutto alcuni spot pubblicitari, poi prendendo parte a molte delle più importanti fiction Rai di maggior successo degli ultimi anni, tra cui: Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Tutto può succedere.

La svolta, però, arriva nel 2018 quando viene scelta per diventare Eva Brighi, tra i personaggi cult di Skam Italia, serie tv di successo in onda su Netflix.

Ludovica Martino con Lorenzo Zurzolo sul set di Sotto il Sole di Amalfi

Ludovica martino è un’attrice romana con tanti progetti all’attivo

Continua a lavora per produzioni Netflix interpretando vari ruoli, tra cui quello di Camilla in Sotto il Sole di Amalfi, sequel di Sotto il Sole di Riccione, in cui ha recitato accanto a Cristiano Caccamo.

Nel mentre continua a lavorare anche in Rai vestendo in panni della moglie di Renato Carosone nel fortunatissimo film Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta.

Tra i progetti all’attivo Ludovica Martino vanta anche Luna Park, Security, Mio Fratello, Mia Sorella e La Svolta. E siamo sicuri che la sua carriera è solamente agli inizi!

