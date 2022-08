DIETA DI VICTORIA BECKHAM: DI COSA SI TRATTA?

La dieta di Victoria Beckham sembra essere la più chiacchierata del momento. Secondo quanto dichiarato dal marito l’ex Spice Girl sarebbe molto esigente. La stessa stilista afferma di essere piuttosto rigida sul tema cibo. Il fatto che un certo regime sia seguito da un vip non lo rende valido. Le diete drastiche e restrittive possono esporci a diversi rischi.

Credits: @victoriabeckham Via Instagram

La dieta di Victoria Beckham si è guadagnata uno spazio nella maggior parte delle pagine dedicate al mondo delle celebrities.

Ci teniamo a precisare che non c’è nessun invito da parte nostra nel promuovere questo modello alimentare. Le scelte a tavola influenzano il nostro benessere, qualsiasi sia l’obiettivo che vogliamo raggiungere è estremamente importante evitare il fai da te e rivolgersi a un esperto.

Ragazze, siete curiose di scoprire perché la dieta di Victoria Beckham ha attirato così tanta attenzione? Allora iniziamo subito con il post!

LA DIETA DI VICTORIA BECKHAM RACCONTATA DAL MARITO

L’interesse verso la dieta di Victoria Beckham nasce dal podcast The River Cafe’s, Table 4, in cui la chef Ruth Rogers, fondatrice del famoso The River Café di Londra, ospita alcuni dei suoi clienti più famosi.

Credits: @therivercafelondon Via Instagram





In questo fortunato podcast Ruth Rogers esplora insieme ai frequentatori del suo ristorante, ormai diventati amici, come il cibo influenza diversi aspetti della vita. Tra le varie puntate, in quella del primo febbraio che vede come ospite David Beckham ci sarebbero state delle rilevazioni sulle cene in famiglia che hanno riscosso una certa attenzione.

David Beckham ha raccontato di essere un grande appassionato di enogastromia, aggiungendo, inoltre, che quando mangia qualcosa di buono vorrebbe che tutti la provassero.

L’ex calciatore si definisce una buona forchetta proprio come il resto della famiglia Beckham al contrario della moglie. Secondo quanto dichiarato da David, l’ex Spice Girl mangerebbe la stessa cosa da 25 anni.

Credits: @david_backham_fc_ Via Instagram

David continua dicendo che è da quando la conosce che Victoria sceglierebbe solo pesce alla griglia accompagnato da verdure al vapore. L’unica eccezione che ricorda sarebbe stata quando Victoria era in dolce attesa di Harper.

LA DIETA DI VICTORIA BECKHAM NEL DETTAGLIO

Successivamente è proprio la stessa Victoria Beckham a parlare della sua dieta. La stilista rivela di essere molto esigente rispetto alle sue scelte a tavola. Victoria spiega che nei suoi pasti quotidiani non ci sarebbe nessun tipo di condimento, no olio, no burro e nemmeno salse.

Credits: @victoriabeckham Via Instagram

Una fetta di pane tostato di tipo integrale con un pizzico di sale aggiunto in superficie sarebbe il suo comfort food preferito. A confermare la rigidità della dieta di Victoria Beckham è il famoso chef Gordon Ramsey.

I RISCHI DELLE DIETE FERREE

Imporsi di seguire una dieta ferrea non è per niente una buona idea. Adottare regimi alimentari rigidi e selettivi può infatti essere pericoloso.

Credits: Foto di Pexels | Gabby K

LE DIETE FERREE NON SONO CONSIGLIABILI

I rischi per la salute non riguardano solo gli aspetti prettamente nutrizionali, come ad esempio la capacità della dieta di rispondere alle nostre esigenze di energia e nutrienti. Infatti, le diete ferree possono minare il nostro rapporto con il cibo rendendolo meno sereno, un fattore assolutamente da non sottovalutare.

