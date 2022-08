Sono davvero tanti i prodotti beauty Amazon fine Agosto 2022 che vale la pena provare, referenze tutte diverse tra loro ma TOP per il make up, la skincare, la cura del corpo e dei capelli.

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti di bellezza da comprare online su Amazon in queste ultime settimane d’estate, tra offerte, novità e i prodotti cosmetici più venduti in Italia sulla piattaforma e-commerce più famosa al mondo! Troverete prodotti make up virali su TikTok e delle “chicche” low cost davvero da non perdere, ma anche prodotti per la cura della pelle in pratici formati da viaggio di cui approfittare per testare alcune delle migliori marche e, nondimeno, dei best-seller Amazon corpo e capelli imperdibili.

Curiose di saperne di piĂą e di scoprire i prodotti beauty da comprare su Amazon a fine Agosto 2022? Allora, iniziamo!

PRODOTTI BEAUTY AMAZON FINE AGOSTO 2022: IL MEGLIO DEL MAKE UP

Iniziamo a scoprire quali sono i prodotti beauty Amazon make up da comprare a fine Agosto 2022 e, nello specifico, partiamo dalla base viso. I prodotti in stick ultimamente sono un must: basti pensare ai bronzer in stick 2022, per esempio, pratici e molto performanti. A tal proposito, anche i fondotinta in stick non sono da sottovalutare. Tra i prodotti economici TOP vi consigliamo il fondotinta Max Factor Facefinity All Day Matte Panstick: da un lato fondotinta in stick, dall’altro primer opacizzante.

Max Factor, Fondotinta Compatto Facefinity All Day Matte Panstik, Stick Multiuso 2in1: Fondotinta e Primer Opacizzante. Prezzo: 6,20€ su amazon.it





SU AMAZON SI TROVANO MOLTI PRODOTTI MAKE UP VIRALI SU TIKTOK

Su TikTok stanno spopolando questi pennarelli per le labbra di Kiko. Si chiamano Long Lasting Colour Lip Marker e promettono di essere praticamente indelebili: questi speciali pennarelli dall’ottima durata si trovano anche su Amazon!

Kiko, Long Lasting Colour Lip Marker. Prezzo: 7,19€ su amazon.it

Un altro prodotto per il trucco labbra che sta riscuotendo grande successo è questa tinta della linea Pure Beauty di Astra. Gli Aqua Lip Stain tingono letteralmente le labbra rivestendole con un delicato velo di colore che permane per moltissime ore.

Astra, Aqua Lip Stain. Prezzo: 6,00€ su amazon.it

Parlando di trucco occhi, invece, su Amazon si trova a un prezzo imbattibile anche questo eyeliner waterproof di Rimmel. Facilissimo da applicare e super nero, è resistente all’acqua ed è un valido alleato per i make up di fine estate.

Rimmel, Exaggerate Eyeliner Waterproof. Prezzo: 3,80€ su amazon.it

MIGLIORI PRODOTTI SKINCARE AMAZON: I MUST HAVE DI FINE ESTATE

Su Amazon si trovano anche moltissimi prodotti beauty skincare. Vi segnaliamo, per esempio, Wet’n’Wild Bloomin Face Mist, una mist per il viso idratante e rinfrescante a base di estratti di riso e fiori di ciliegio. Si può usare per un boost di idratazione e freschezza al bisogno oppure per fissare il make up.

Wet’n’Wild, Bloomin Face Mist. Prezzo: 5,29€ su amazon.it

Sapevate che su Amazon è possibile acquistare i prodotti skincare di Paula’s Choice? Alcuni sono disponibili in pratiche taglie da viaggio che consentono di testare le referenze più famose del brand (abbastanza costose) prima di acquistarle in un formato più grande. Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant è a base di acido salicilico ed è un peeling viso perfetto per le pelli miste o grasse.

Paula’s Choice, Skin Perfecting 2% BHA Esfoliante Liquido. Prezzo: 15,00€ su amazon.it

Vi segnaliamo anche la presenza di kit di prodotti a prezzi vantaggiosi di cui fare scorta. Vi consigliamo, per esempio, la crema viso e la crema notte della linea Neutrogena Hydro Boost.

Neutrogena, Hydro Boost Duo. Prezzo: 22,79€ su amazon.it

