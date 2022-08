Avete mai provato dei profumi al basilico? Questo aroma tipico dell’estate è spesso proposto dalle più grandi case di fragranze per rendere più fresca e leggera una profumazione.

In fondo è la pianta aromatica della calda stagione, pensata per condire pizze e sughi, da mangiare da solo assaporandone ogni singola foglia, o semplicemente da annusare, per sentire il suo inconfondibile odore.

Il basilico è certamente la pianta aromatica italiana per eccellenza, ottima anche sottoforma di pesto per condire primi piatti ma anche sfoglie rustiche. Ma torniamo al beauty: è perfetto anche sublimare alcuni odori e renderli ancor più fresh.

Ecco perché vogliamo parlarvi dei profumi al basilico svelandovi quali sono i migliori da provare quest’anno, tra le ultime uscite, come quella di Guerlain, alle fragranze agrumate di Dolce & Gabbana. Siete curiose, ragazze? Allora via col post!

BASILICO: ESSENZA MEDITERRANEA DAL PROFUMO INCONFONDIBILE

Perché alcuni nasi profumieri scelgono il basilico per rinfrescare e caratterizzare i profumi di alcuni grandi brand?

Il basilico è una pianta aromatica estiva molto nota, delicata ma riconoscibilissima. Facilmente coltivabile anche in vaso sul balcone, tutti noi la conosciamo bene e la apprezziamo, più o meno, in cucina.

È una pianta che ama le alte temperature, mentre non sopravvive alle gelate e in genere all’inverno. Le sue foglie sono utilizzate per condire le pizze, la pasta al sugo o per preparare il famosissimo pesto ligure.

IL BASILICO ACCOMPAGNA I PROFUMI ESTIVI PER ECCELLENZA

In poche parole è una pianta aromatica che si presta benissimo in estate, che emana un profumo pazzesco e quindi non c’è da stupirsi se tra sandalo, vetiver e agrumi vari, molti professionisti del settore scelgono proprio il basilico come nota di punta di alcuni profumi estivi.

Il basilico è infatti spesso associato agli agrumi, quindi pompelmo, limone, mandarino e arancio, ma anche neroli e gelsomino.

PROFUMI AL BASILICO: & LOVE FOR HER DI TIFFANY & CO

Tra i profumi dell’estate 2022 a base di basilico, ma non solo, vi segnaliamo & Love For Her di Tiffany & Co.

Tiffany & Co., & Love for Her Eau de Parfum 50ml. Prezzo: 69,98€ inserendo l’esclusivo codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Tutte le fragranze del brand di gioielli sono caratterizzate da un ingrediente protagonista che è la sequoia blu. Si tratta di una nota legnosa che, in questo caso, è stata accompagnata dal basilico blu, un ingrediente botanico sviluppato in esclusiva per Tiffany e abbinato al pompelmo per donare una freschezza aromatica.

Neroli, vetiver e legno di cedro chiudono con eleganza questa fragranza elegante e femminile.

NARCISSE, BASILICO SICILIANO

Direttamente dalla Sicilia ecco a voi il profumo Basilico Siciliano di Narcisse, perfetto per chi ama le note di questa magnifica isola baciata dal sole.

Narcisse, Basilico Siciliano. Prezzo: 45,00€ su narcisseprofumi.it

Il basilico è, ovviamente, il grande protagonista di questa fragranza prettamente estiva, caratterizzata da aromi verdi e agrumati.

Al suo interno troviamo infatti foglie di basilico, menta selvatica, bergamotto e arancio, il tutto accompagnato da note floreali nel cuore e legnose in fondo.

ORANGE EDT DI DOLCE&GABBANA

Orange è uno dei profumi della linea Fruit Collection di Dolce&Gabbana. Il flacone è bellissimo: la boccetta è semplice e minimal ma abbellita da un tappo a forma di arancio.

Dolce&Gabbana, Fruit Collection Orange Eau de Toilette 150ml. Prezzo: 135,97€ inserendo l’esclusivo codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Ed è proprio questa la nota su cui si incentra la profumazione, che è però accompagnata da un bouquet di erbe aromatiche appena raccolte.

Dopo aver annusato l’esplosione di arancia siciliana, si sentono immediatamente il bergamotto e una fresca nota verde di basilico. È un profumo dolce e morbido con punte agrumate che intensificano e sublimano gli altri ingredienti, come ambra e muschio.

