Sia che siate da sempre fan della spiaggia libera, sia che decidiate quest’anno di provarla per la prima volta è importante sapere quali sono le cose indispensabili da non dimenticare per stare comodissimi e rispettare l’ambiente.

Le spiagge libere in Italia e all’estero spesso sono in ambienti meravigliosi, scorci di mare azzurro e incontaminato che non si prestano a essere colonizzati da stabilimenti veri e propri. Se quindi siete amanti della natura selvaggia, sappiate quanto sia importante prendere precauzioni per proteggerla e rispettarla: no all’abbandono di rifiuti, sì a borracce e piatti riutilizzabili, no ai mozziconi di sigarette nella sabbia. Ma oltre all’attenzione verso la spiaggia libera, cosa portare per stare comodi senza dover trasportare mezza casa?

In questo post cercheremo di rispondere alla domanda: cosa portare in spiaggia libera? Cominciamo subito!

Credits: Foto di Unsplash | Hector Periquin

#1 OMBRELLONE IN SPIAGGIA LIBERA, SE PROGETTATE DI STARCI TUTTO IL GIORNO

Quando si decide di optare per la spiaggia libera, spesso può capitare di farlo perché si ha poco tempo e si vogliono poter visitare diversi luoghi di interesse. Se, invece, programmate di stare tutto il giorno in spiaggia libera, allora dovete assolutamente procurarvi un ombrellone per ripararvi dal sole.

Credits: Foto di Unsplash | Sean Oulashin





Ça va sans dire, ovviamente ragazze, che non deve mancare in borsa anche un cappellino e una protezione solare per il viso e il corpo: questo a prescindere da quanto tempo vi esporrete al sole della spiaggia libera o meno!

Tornando alle cose indispensabili da portare con sé al mare, dicevamo che serve un ombrellone: questo è vero specialmente se viaggiate con bambini piccoli oppure se avete progettato di mangiare in spiaggia libera.

Sekey®, Ombrellone Ø 160 cm Tondo Ombrello Parasole Protezione Solare UV20+. Prezzo: 33,99€ su amazon.it

In commercio esistono diverse opzioni in alluminio, estremamente leggere e pieghevoli, ottime per essere trasportate.

#2 TENDA PIEGHEVOLE PER RIPARARSI DAL SOLE DELLA SPIAGGIA LIBERA

In alternativa all’ombrellone, un’ottima opzione che ultimamente riscuote sempre molto successo sono le tende-ombrellone. Ma di cosa si tratta? Scommettiamo che ne avrete già viste diverse, soprattutto in spiaggia libera: si tratta di ombrelloni, generalmente squadrati, che possono essere usati nella maniera classica oppure essere poggiati a terra a mò di tenda.

LE TENDE-OMBRELLONE SONO FANTASTICHE ALLEATE DELLE GIORNATE IN SPIAGGIA LIBERA

Grazie a ganci e lembi di tessuto da appicciare con speciali strisce di velcro (già inserite nella struttura, ovviamente) permettono di trasformarsi in una vera e propria tenda. Ottimale se avete bambini che il pomeriggio potrebbero avere necessità di fare un riposino, oppure per le mete dove soffia forte il vento (vi dice niente la Puglia e il Salento?) che -altrimenti- vi porterebbe via l’ombrellone in men che non si dica.

SportBrella, Tenda Ombrellone da spiaggia. Prezzo: 39,74€ su amazon.it

#3 STUOIA, SEMBRA BANALE MA CAPITA DI DIMENTICARSELA

Nella borsa da mare per la spiaggia libera non può mancare anche una stuoia oppure un asciugamano, da stendere a terra. Sì, ragazze, lo sappiamo che sembra scontato ma spesso, presi dalla frenesia, ci si dimentica degli accessori base per la giornata al mare.

Elinkmesh, Stuoia da spiaggia portatile. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

Se preferite la classica stuoia di paglia, attenzione a non scordare anche un telo per asciugarvi dopo il bagno: la spiaggia libera, come tutte le località di mare, è normalmente ventosa quindi potreste avere freddo una volta uscite dall’acqua.

