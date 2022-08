Sono mozzafiato i tramonti d’Italia Estate 2022, spettacoli della natura di cui godere appieno specialmente in questo periodo dell’anno, ossia quello estivo, quando il cielo è più infuocato del solito e i colori sono incredibili.

Difficile individuare il miglior tramonto in Italia: la scelta è così vasta che risulta impossibile fare una selezione. Tuttavia, abbiamo provato ugualmente a raccogliere in questo post alcuni dei tramonti più belli d’Italia, da Nord a Sud, sul mare, in montagna e in città. Dal tramonto sul mulino di Orbetello a quello su Stromboli da poter osservare dalla Costa degli Dei, senza trascurare il tramonto su Roma e quello sulle Dolomiti, le possibilità per trascorrere attimi unici di contemplazione, romanticismo e relax non mancano di certo.

Curiose di scoprire con noi i migliori tramonti d’Italia dell’Estate 2022? Iniziamo!

#1 TRAMONTI BELLISSIMI IN MONTAGNA: LO SPETTACOLO DELLE DOLOMITI

Quando si parla di tramonti d’Italia Estate 2022 non ci si riferisce solo a quelli sul mare. Pensiamo, per esempio, al tramonto sulle Dolomiti. Uno dei punti di osservazione migliori è Canazei, meta sciistica molto ambita, ma è possibile godere di un panorama mozzafiato da qualsiasi posizione.

Il tramonto sulle Dolomiti ha una particolarità: le montagne cambiano continuamente colore, spaziando dal rosa al rosso fuoco fino al viola. Questo fenomeno viene chiamato in lingua ladina “enrosadìra“.

#2 L’AFFASCINANTE TRAMONTO SULLE SALINE DI CERVIA

Non ci sono dubbi: le Saline di Cervia ci regalano, specialmente in estate, uno dei tramonti più belli d’Italia. I raggi del sole al tramonto colorano i mucchi di sale tingendoli di nuance vibranti e profonde.

Le Saline, tra l’altro, sono abitate da una fauna incantevole, tra aironi e fenicotteri rosa. Da non perdere se vi trovate in Emilia Romagna e cercate un momento di relax.

#3 TRAMONTI D’ITALIA ESTATE 2022 SUGGESTIVI: IL TRAMONTO SUL MULINO DI ORBETELLO

Se siete in viaggio in Toscana, non dovete assolutamente perdere l’occasione di ammirare il tramonto sul mulino di Orbetello, nella zona della Maremma. Sembra quasi di trovarsi in un posto magico sospeso nel tempo, ma siamo nella provincia di Grosseto e nella nostra meravigliosa Italia.

IL TRAMONTO SUL MULINO DI ORBETELLO, UNO DEI MIGLIORI D’ITALIA

La Laguna di Orbetello fa da cornice al tramonto insieme al suo mulino a vento, simbolo della cittadina e unico sopravvissuto dei 9 mulini costruiti dai Senesi nel ‘400. Questo particolare punto della Maremma è noto anche come uno dei luoghi più suggestivi di Italia dove poter fare birdwatching: la zona è popolata da fenicotteri rosa e da molte altre specie.

#4 TRA I TRAMONTI D’ITALIA SUL MARE ICONICI SPICCA QUELLO DELLA COSTA SMERALDA IN SARDEGNA

La Costa Smeralda, così come tutta la Sardegna, vanta paesaggi spettacolari e anche alcuni dei tramonti migliori d’Italia. Sono tanti i punti da cui poter osservare il tramonto, da Porto Rotondo per esempio (con vista sulle rocce di San Pantaleo) alla spiaggia Liscia di Vacca, tranquilla e defilata.

Altre posizioni strategiche sono il belvedere di Porto Rafael e Capo Testa, tra i luoghi più affascinanti di tutto il Mar Mediterraneo.

#5 IL TRAMONTO INFUOCATO SU ROMA NON HA EGUALI

I tramonti sul mare e in montagna sono sicuramente di forte impatto e bellissimi da ammirare, ma anche quelli in città non deludono le aspettative. Che dire, per esempio, del tramonto su Roma?

La vista che è possibile osservare da alcuni punti strategici della Capitale è impagabile. Tra i luoghi da annotare ci sono il Gianicolo, il Giardino degli Aranci, il Belvedere del Pincio e Castel Sant’Angelo.

