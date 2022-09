Oggi, ragazze e ragazzi, finalmente in Emilia Romagna! Oggi, giovedì 15 settembre 2022, apre ufficialmente il ClioMakeUp Experience Store a Parma presso lo store OVS in Strada Mazzini 6/A.

E, tenetevi pronti, perchè le belle notizie non sono ancora finite: in occasione dell’apertura, ci sarò personalmente ad accogliervi, a partire dalle ore 15.30! Sono davvero emozionatissima all’idea di potervi incontrare nuovamente dal vivo per festeggiare insieme questo importante nuovo traguardo della partnership tra ClioMakeUp e OVS nella meravigliosa città di Parma. E non è finita qui… ogni partecipante al meet&greet riceverà un omaggio esclusivo!

Nel post entrerò nel dettaglio raccontandovi tutto quello che c’è da sapere sulla nuova apertura del ClioMakeUp Experience Store presso lo store OVS di Parma in Strada Mazzini 6/A e del meet&greet di oggi, giovedì 15 settembre 2022, in cui potremo incontrarci finalmente di nuovo dal vivo, a partire dalle ore 15.30. Siete pronti? Allora via con il post!

PROSEGUE LA PARTNERSHIP TRA OVS, LEADER ITALIANO DELL ’ ABBIGLIAMENTO, E CLIOMAKEUP, ECCELLENZA PURE DIGITAL DEL SETTORE BEAUTY

Dopo il grande successo dell’apertura del ClioMakeUp Experience Store presso lo store OVS di Napoli in Via Scarlatti al Vomero, ovvero il primo ClioMakeUp Experience Store, che ha sancito la nascita della partnership tra OVS, leader italiano dell’abbigliamento, e il mio brand ClioMakeUp, eccellenza pure digital del settore beauty, è arrivato il momento di scrivere una nuova pagina di questo diario di viaggio!

La partnership con OVS è nata da un virtuoso allineamento valoriale. OVS e ClioMakeUp condividono, infatti, un universo di valori affine: inclusività, prossimità, innovazione, accessibilità, trasparenza, italianità, valorizzazione del territorio, omnicanalità e impegno costante verso la sostenibilità.

Inserirsi nel mondo retail non può far altro che potenziare l’identità del mio brand, rendendolo più accessibile a tutti e penetrando in modo più capillare sul territorio italiano.

APRE OGGI IL CLIOMAKEUP EXPERIENCE STORE A PARMA, PRESSO LO STORE OVS IN STRADA MAZZINI 6/A

Oggi, giovedì 15 settembre 2022, apre ufficialmente il ClioMakeUp Experience Store a Parma, presso lo store OVS in Strada Mazzini 6/A. Per tutte le informazioni sugli orari del punto vendita, e non solo, consultate il sito: ovs.cliomakeup.com.

Qui prende forma un vero e proprio viaggio multisensoriale, attraverso luci, colori e forme che hanno da sempre caratterizzato il mio brand e che vi coinvolgerà in prima persona, trasportandovi nel favoloso mondo firmato ClioMakeUp! Proprio come a Napoli, per il concept ci siamo lasciati ispirare dalle molteplici forme presenti in natura e dalle loro linee imperfette e morbide: un percorso attraverso forme e luci plastiche, alla scoperta della loro imperfetta e incredibile unicità.





Anche per il ClioMakeUp Experience Store di Parma abbiamo confermato la scelta di una finitura materica rosa pastello, una variante più delicata, soft e matura del colore Pantone signature del brand ClioMakeUp.

Presso il nuovo ClioMakeUp Experience Store di Parma vi offriamo una shopping experience a tutto tondo, in cui la qualità del prodotto, la multisensorialità dell’esperienza, il servizio della cura del sé di tutte le consumatrici e di tutti i consumatori, dal beauty al total lifestyle, saranno i veri protagonisti. Le nostre preparatissime beauty expert sono sempre a vostra completa disposizione per farvi scoprire dal vivo, farvi conoscere e farvi provare tutti i prodotti ClioMakeUp e per aiutarvi e guidarvi nella scelta, rispondendo a qualsiasi vostra domanda.

Nel ClioMakeUp Experience Store di Parma troverete disponibili tutti i prodotti delle linea ClioMakeUp, a partire dalle ultimissime nuove uscite, le Matite labbra twist-up a lunga tenuta AllDayLove Lips ClioMakeUp in tutte le loro splendide 8 colorazioni dalla formula long lasting e no-transfer e tutte le ultime uscite, come i fantastici LipGloss&Glam JuicyLove, i ClioMakeUp Brush, la Spugnetta Make-Up Blend&Go MokiPoki e le Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta AllDayLove Brow, solo per citarne alcune.

ClioMakeUp, Matita labbra twist-up a lunga tenuta AllDayLove Lips. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Non possono mancare tutti gli iconici best seller come l’Eyeliner vegan DeepLove, il Mascara vegan DarkLove, tutte le shade dei Fondotinta OhMyLove e dei Correttori OhMyLove, tutte le tonalità dei rossetti liquidi LiquidLove, dei Lip Balm&Glam CoccoLove e dei rossetti cremosi CreamyLove.

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Troverete, naturalmente, anche tutti gli amatissimi prodotti della linea ClioMakeUp SKIN: la Maschera occhi rigenerante Paciocchi, il Balsamo detergente e struccante SuperStrucco e la Mousse viso detergente e struccante WonderMousse.

ClioMakeUp, Kit Doppia Detersione SuperStrucco e WonderMousse. Prezzo: 35€ su cliomakeupshop.com

OGGI, GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022, A PARTIRE DALLE ORE 15:30, VENITE A INCONTRARMI AL CLIOMAKEUP EXPERIENCE STORE A PARMA, PRESSO LO STORE OVS IN STRADA MAZZINI 6/A

Come vi ho già anticipato da qualche giorno nelle Stories del mio profilo Instagram, finalmente possiamo incontrarci nuovamente dal vivo! Oggi, giovedì 15 settembre 2022, venite a festeggiare con me l’inaugurazione del ClioMakeUp Experience Store a Parma presso lo store OVS in Strada Mazzini 6/A.

Mi raccomando, non potete mancare! Vi aspetto numerosi, a partire dalle ore 15:30, per festeggiare insieme: piccolo spoiler, ogni partecipante al meet&greet riceverà un omaggio esclusivo!

E le sorprese questo mese non sono finite qui: continuate a seguirmi perchè presto ci sarà l’apertura di un altro nuovissimo ClioMakeUp Experience Store in… Sicilia, sapete già dove?!?

Per preparare una lista prima della vostra visita, non perdetevi questi post:

Ragazze e ragazzi, non vedo l’ora che anche voi possiate scoprire il ClioMakeUp Experience Store a Parma presso lo store OVS in Strada Mazzini 6/A: vi aspetto per il nostro meet&greet oggi, giovedì 15 settembre 2022, a partire dalle ore 15:30! Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità… le sorprese, come vi ho anticipato, non sono ancora finite! Ora vi lascio la parola: cosa ne pensate di questa novità? Chi verrà a incontrarmi oggi? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!