COME SI OTTENGONO GLI IDROLATI? PER COSA SI USANO DURANTE LA SKINCARE?

Si sente spesso parlare di idrolati nel mondo della bellezza e soprattutto della skincare. Se vi steste chiedendo cosa sono gli idrolati nel dettaglio, sappiate che si tratta di acque aromatiche distillate, ricche di proprietà e benefici per la nostra pelle. Così come gli oli essenziali, anche gli idrolati si ottengono dalla distillazione a vapore di fiori e foglie freschi delle varie piante; il primo prodotto ottenuto da questo processo sono -appunto- gli oli essenziali, il secondo gli idrolati. Durante la distillazione oli essenziali e idrolati rimangono separati per il diverso peso specifico. Gli idrolati sulla pelle hanno diversi benefici, visto che contengono solo una parte dell’essenza degli oli essenziali e attivi idrosolubili, rendendoli perfetti per la pelle reattiva e sensibile anche usati da soli.

Credits: Foto di Unsplash | Priscilla Du Preez

Usati spesso come tonici e impacchi per la pelle, gli idrolati sono un prodotto molto apprezzato da chi ha la pelle delicata, ma non solo: esistono, infatti, idrolati per la pelle acneica, per pelle grassa e per pelle secca. Le proprietà degli idrolati sono molteplici, e variano in base alla pianta da cui sono stati estratti per distillazione a vapore. Visto che sono meno concentrati rispetto ad altri prodotti, come gli oli essenziali, gli idrolati si possono usare da soli sul viso senza dover utilizzare un olio vettore o senza la necessità di mischiarli a una crema.

In questo post vedremo nel dettaglio come si ottengono gli idrolati, se è possibile distillare in casa idrolati fai da te, le loro proprietà e come si usano sulla pelle per i maggiori benefici.

COSA SONO GLI IDROLATI E COME SI OTTENGONO A PARTIRE DALLE PIANTE

Gli idrolati sono acque aromatiche che si ottengono tramite il processo di distillazione per mezzo del vapore delle parti più preziose delle piante, ovvero foglie e fiori. Durante questo processo si ottengono due prodotti: gli oli essenziali, ricchi di essenze e proprietà, e appunto gli idrolati, che contengono meno essenza ma sono arricchiti con attivi idrosolubili.

Credits: Foto di Unsplash | Tehzeeb Kazmi





Il vantaggio degli idrolati è che, proprio contenendo attivi idrosolubili in partenza, non devono essere mescolati ad altri prodotti per poter essere immediatamente disponibili per l’assorbimento da parte della nostra pelle.

Credits: Foto di Unsplash | Kalos Skincare

GLI IDROLATI SI POSSONO USARE PURI SULLA PELLE

La differenza tra oli essenziali e idrolati, comunque, non deve farci pensare che siano preziosi per la skincare solo i primi: i secondi, infatti, possono essere usati puri su pelle e cuoio capelluto. Attenzione anche a non confondere idrolati e acque profumate: queste sono composte da acqua e varie aggiunte di oli essenziali e aromi.

IDROLATI FAI DA TE: È POSSIBILE DISTILLARE QUESTO PRODOTTO DA SOLI IN CASA?

Molti si chiedono se sia possibile ottenere un idrolato fai da te e la risposta è: nì. Tutto dipende dal tipo di attrezzatura che si possiede e dall’esperienza e cura che si mettono nel processo: per quanto possa sembrare un procedimento semplice, infatti, ottenere un idrolato in casa non è così immediato.

Credits: Foto di Unsplash | Nordwood Themes

Sono necessari, per esempio, una vaporiera e coperchi di vetro bombato, oltre a contenitori specifici; insomma, sempre meglio acquistare un prodotto pronto, anche perché per conservare gli idrolati è necessario aggiungere dei conservanti per garantire stabilità e sicurezza di utilizzo, essendo composti da acqua (a differenza degli oli essenziali che, invece, sono autoconservanti).

Credits: Foto di Unsplash | Susan Wilkinson

Ragazze, siamo solo a metà del nostro viaggio nel mondo degli idrolati: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire quali sono i principali benefici degli idrolati per la pelle e come usarli nella propria skincare.