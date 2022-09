Sono economici, di facile reperibilità e performanti. I prodotti beauty supermercato Settembre 2022 hanno tutti questi requisiti e ci vengono in aiuto permettendoci di instaurare una routine di bellezza a basso costo ma di indubbia efficacia.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti di bellezza da supermercato del momento, in particolar modo concentrandoci sulle novità e i bestseller di marche famosissime disponibili praticamente ovunque come Nivea, Garnier, Pantene e molte altre ancora. Nel post troverete prodotti beauty per il viso, come sieri illuminanti e trattamenti per il contorno occhi, prodotti di bellezza per il corpo e tanti prodotti per la cura dei capelli, dallo shampoo rinforzante e nutriente al siero anticaduta perfetto per questo periodo dell’anno.

Curiose di scoprire con noi tutti i prodotti beauty da supermercato Settembre 2022 a cui vale la pena dare un’opportunità? Allora, iniziamo!

Credits: Foto di Unsplash | Hanson Lu

I MIGLIORI PRODOTTI VISO DA SUPERMERCATO SETTEMBRE 2022: TUTTO L’OCCORRENTE PER LA SKINCARE

Tra i prodotti beauty supermercato Settembre 2022 TOP ce ne sono molti per la skincare, pensati per prendersi cura del nostro viso rispondendo a diverse esigenze. Per esempio, insieme alle creme contorno occhi roll on, le maschere contorno occhi sono il prodotto più veloce e smart per dare immediato sollievo alla zona perioculare, idratarla, illuminarla e decongestionarla. Una delle novità low cost di questo mese è proprio una maschera contorno occhi di Geomar, con fiordaliso, centella asiatica e acqua di cetriolo. Con il 95% di ingredienti di origine naturale, decongestiona nell’immediato i gonfiori e minimizza i segni della stanchezza.

Geomar, Maschera Contorno Occhi. Prezzo: 9,90€ su amazon.it





Geomar propone anche una nuova linea di prodotti per il viso, tra cui questa Lozione Perfezionante studiata per le pelli miste o grasse. Con acido salicilico e AHA naturali, purifica la pelle e la rigenera.

Geomar, Lozione Perfezionante Purificante e Rigenerante. Prezzo: 9,90€ su amazon.it

MOLTE MARCHE DA SUPERMERCATO STANNO MIGLIORANDO LA FORMULAZIONE DEI PRODOTTI, UTILIZZANDO INGREDIENTI NATURALI E SOSTENIBILI

Approdiamo in casa Nivea. Il brand ha recentemente lanciato una nuova acqua micellare. Si tratta dell’Acqua micellare Bifase della linea Rose Care, con olio di rosa biologico. Perfetta per le pelli sensibili, strucca il viso in modo efficace ma delicato rimuovendo anche il make up waterproof.

Nivea, Rose Care Acqua Micellare Bifase con Olio & Acqua di Rose Bio. Prezzo: 4,40€ su amazon.it

Il brand ha anche ampliato la linea Cellular Luminous630®, aggiungendo alla gamma già disponibile questa crema contorno occhi illuminante e anti-occhiaie che è vendutissima sia tra gli scaffali dei supermercati che su Amazon. Da provare se risentite di contorno occhi secco, spento e grigio.

Nivea, Crema Contorno Occhi Cellular Luminous630®. Prezzo: 16,90€ su amazon.it

Vi segnaliamo, poi, un’interessante novità di Acqua alle Rose. Il brand ha lanciato un nuovo siero viso, con vitamina C e rosa canina. Dall’azione illuminante e defaticante, schiarente contro le macchie, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Acqua alle Rose, Vitamina C Concentrato Attivo. Prezzo: 8,90€ su amazon.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri prodotti beauty da supermercato Settembre 2022 che vale la pena provare!