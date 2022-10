La nostra selezione dei prodotti beauty Amazon inizi Ottobre 2022 racchiude tantissime referenze per il make up, la skincare, la cura del corpo e dei capelli.

La piattaforma leader del mondo e-commerce ci mette a disposizione tantissime offerte tra cui poter scegliere, con prezzi imperdibili. Nel post troverete ultime uscite e novità, ma anche prodotti tra i più venduti firmati da brand poco conosciuti che vantano, però, ottime recensioni in rete. C’è spazio, inoltre, per prodotti make up delle ultime collezioni Autunno 2022, “chicche” per assecondare il trend unghie del momento, ma anche kit per la cura della pelle – tra sieri viso TOP low cost e set per una skincare routine completa – e prodotti per avere capelli sani e belli suggeriti dalle migliori marche professionali in commercio.

Curiose di scoprire con noi tutti i prodotti beauty Amazon da comprare per gli inizi di Ottobre 2022? Allora, basta perderci in chiacchiere: via con il post!





PRODOTTI BEAUTY AMAZON INIZI OTTOBRE 2022: IL MAKE UP MUST HAVE (E IL PRODOTTO DA PROVARE PER LE UNGHIE)

Iniziamo la nostra carrellata dei prodotti beauty Amazon inizi Ottobre 2022 parlando di make up. Stanno letteralmente spopolando, per esempio, questi rossetti liquidi di NYX, della linea Shine Loud. Sono pigmentati, resistenti fino a 16 ore e disponibili in tantissime nuance di tendenza.

NYX, Rossetto Ultra Pigmentato Shine Loud. Prezzo: 11,90€ su amazon.it





Su Amazon si trovano anche i prodotti beauty Wycon. Vi segnaliamo, tra gli altri, queste novità della collezione Autunno 2022. La prima è la palette ombretti Gleaming Rocks, composta da 10 tonalità molto versatili declinate in diversi finish.

Wycon, Gleaming Rocks Palette Ombretti. Prezzo: 32,90€ su amazon.it

La seconda nuova uscita Wycon meritevole di attenzione? Gli ombretti liquidi Moonstone Liquid Eyeshadow, già recensiti con ottimi voti dalle MUA del TeamClio.





Wycon, Moonstone Liquide Eyeshadow. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO LE POLVERI UNGHIE PER RIPRODURRE L’EFFETTO GLAZED DONUT NAILS

Vi piacciono le Glazed Donut Nails e volete provare a realizzarle da sole a casa? Su Amazon si trovano a ottimi prezzi le polveri unghie per riprodurre l’effetto glassato che tanto va di moda su Instagram e Pinterest. Questo kit da 6 colori è uno dei prodotti di bellezza più venduti su Amazon in questo momento.

ILLUVA, Polvere cromata per unghie effetto perla. Prezzo: 6,99€ su amazon.it

I MIGLIORI PRODOTTI SKINCARE AMAZON DA ACQUISTARE A OTTOBRE

Continuiamo con i migliori prodotti skincare Amazon Ottobre 2022. Sulla piattaforma è diventato famosissimo il siero viso all’acido ialuronico di Eclat Skinare, un brand low cost poco conosciuto che ha accumulato negli anni tantissime recensioni positive. Da provare, se siete alla ricerca di un buon siero viso all’acido ialuronico economico.

Eclat Skincare, Hyaluronic Acid Serum. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

Prezzo super conveniente per questo set di prodotti skincare Neutrogena della linea Hydroboost, pensata per pelli da normali a miste. Il kit contiene un detergente, crema viso, salviette struccanti e un campione omaggio.

Neutrogena, Hydroboost Set. Prezzo: 24,99€ su amazon.it

