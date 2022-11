Sono davvero tanti i calendari dell’Avvento beauty 2022 con cui aspettare il Natale, da aprire casellina dopo casellina scoprendo le sorprese pensate per noi dai migliori brand della cosmesi.

A seconda delle proprie preferenze e, nondimeno, del proprio budget, è possibile scegliere tra calendari di diverso tipo. Ci sono calendari dell’Avvento da 24 giorni e da 12 giorni, calendari interamente dedicati al make up e altri, invece, più completi e variegati che includono referenze a tema trucco ma anche skincare, cura del corpo e dei capelli. I calendari dell’Avvento beauty Natale 2022 più richiesti e desiderati sono sicuramente quelli che portano la firma delle marche di alta profumeria, ma non mancano i calendari dell’Avvento beauty 2022 low cost, economici ma ugualmente ricchi di sorprese.

Curiose di scoprire con noi quali sono i calendari dell’Avvento beauty 2022 da avere assolutamente? Allora, iniziamo subito!

Credits: Foto di Unsplash | Lukas Langrock

CALENDARI DELL’AVVENTO BEAUTY NATALE 2022 MAKE UP: LE PROPOSTE IMPERDIBILI PER CHI AMA IL TRUCCO

Iniziamo questa incredibile carrellata di calendari dell’Avvento beauty Natale 2022 concentrandoci sulle proposte a tema make up lanciate dalle migliori marche del settore, in particolare per quanto riguarda i brand high-end. Armani, per esempio, firma uno dei calendari dell’Avvento più ricchi e preziosi dell’anno, con tantissime proposte che spaziano dal make up ai profumi bestseller.

Armani, Exclusive Limited Edition Advent Calendar. Prezzo: 267,37€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Si compone di 12 caselline, invece, il calendario dell’Avvento di Bobbi Brown. Racchiude alcuni dei prodotti make up più famosi del brand, dai rossetti (disponibili in diversi finish) alle sue impalpabili polveri, come illuminante e cipria.

Bobbi Brown, Advent Calendar. Prezzo: 166,25€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Nel segno del lusso, il calendario dell’Avvento beauty di By Terry è un sogno a occhi aperti per tutte le appassionate del make up luxury. Meraviglioso anche il packaging, a forma di casetta e declinato nei toni del rosso e del fucsia.

By Terry, Terryfic Glow 24 Day Advent Calendar. Prezzo: 163,35€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Tutte le mini-taglie di Yves Saint Laurent sono racchiuse in un calendario dell’Avvento estremamente elegante e raffinato. Un’idea regalo – e autoregalo! – assolutamente imperdibile: è costoso ma di certo tra i calendari dell’Avvento beauty Natale 2022 make up più belli di quest’anno.

Yves Saint Laurent, Cofanetto Advent Calendar. Prezzo: 330,00€ su sephora.it

Per il primo anno, Nabla propone il suo speciale calendario dell’Avvento. Contiene alcuni dei prodotti più venduti del marchio Made in Italy, tra cui una palette di ombretti, il famoso lip plumper Viper – a distanza di tempo dal lancio, uno dei migliori lip plumper 2022! – e molto altro ancora.

Nabla, Calendario dell’Avvento 2022. Prezzo: 129,00€ su sephora.it

Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo anche il calendario dell’Avvento 12 giorni di Benefit. Casella dopo casella, rappresenta un ottimo modo per testare tutti i prodotti TOP del marchio.

Benefit, Calendario Dell’Avvento Make-Up Sincerely Yours. Prezzo: 74,00€ su sephora.it

NON SOLO MAKE UP: I CALENDARI DELL’AVVENTO BEAUTY SONO UN MIX DI SORPRESE INCREDIBILI

Ovviamente non mancano i calendari dell’Avvento beauty 2022 più “completi”, che racchiudono sia referenze make up ma anche prodotti per la skincare, per la cura del corpo e dei capelli. Un mix di sorprese rende questo tipo di calendario dell’Avvento il più adatto se si preferisce provare referenze di diverso genere e si ama il beauty a tutto tondo.

LOOKFANTASTIC FIRMA UNO DEI CALENDARI DELL’AVVENTO BEAUTY 2022 TOP

Uno dei più attesi, come ogni anno, è il calendario dell’Avvento beauty Lookfantastic. L’edizione 2022 racchiude prodotti firmati da brand come Elemis, Christophe Robin e The Ordinary.

Lookfantastic, Calendario dell’Avvento 2022. Prezzo: 99,99€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se avete dato un’occhiata alle Instagram Stories della nostra Clio, ragazze, avrete sicuramente apprezzato l’incantevole calendario dell’Avvento beauty proposto quest’anno da Lancôme. Racchiude prodotti make up e skincare e, fino al 7 novembre, è possibile acquistarlo con uno speciale sconto del 25% usufruendo del codice esclusivo CLIO25!

Lancôme, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 135,00€ su sephora.it

Se vi interessa l’idea di un calendario dell’Avvento più variegato, vi invitiamo a dare un’occhiata anche alle proposte di Sephora Collection. Il brand della nota catena di profumerie ha lanciato quest’anno più tipi di calendari, diversi tra loro per il contenuto e per la fascia di prezzo così da accontentare tutti.

Sephora Collection, Calendario Dell’Avvento Beauty Discovery Wishing You. Prezzo: 44,99€ su sephora.it

Sephora Collection, Calendario Dell’Avvento Beauty Premium Wishing You. Prezzo: 69,99€ su sephora.it

Avete a disposizione un budget più alto? Non fatevi sfuggire il calendario di Masqmai. Contiene prodotti per la cura della pelle e dei capelli – con qualche chicca di make up! – ed è elegantissimo nel suo packaging rosa confetto.

Masqmai, Set Advent Calendar 2022. Prezzo: 99,90€ su sephora.it

A proposito di eleganza e di raffinatezza, vi consigliamo anche il calendario di ESPA, brand noto per i suoi cosmetici dalle texture e dai profumi sensoriali che vi catapulteranno, a ogni utilizzo, in una Spa di lusso!

ESPA, Wellness Advent Calendar. Prezzo: 159,20€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri calendari dell’Avvento beauty 2022 che abbiamo selezionato per voi!