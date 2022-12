QUALI SONO I MIGLIORI FONDOTINTA DEL 2022?

I migliori fondotinta 2022 selezionati dal TeamClio accontentano un po’ tutte, spaziando dai prodotti economici a quelli di alta profumeria e differenziandosi per finish e texture. Dopo avervi svelato quali sono i migliori mascara 2022 e i migliori rossetti 2022, abbiamo pensato di proporvi una selezione – non è una classifica in piena regola! – dei prodotti per la base viso che più ci sono piaciuti e che hanno riscosso maggiore successo tra la beauty community. Si tratta prevalentemente di fondotinta liquidi, ma non mancano alcune proposte interessanti in termini di fondotinta compatti. Le fasce di prezzo sono molto eterogenee: si spazia dai fondotinta di brand high-end come Charlotte Tilbury e YSL Beauty a prodotti decisamente più economici firmati da brand quali L’Oréal, Rimmel ed Essence. Troverete alcuni dei migliori fondotinta per pelle grassa dell’anno, ma anche fondotinta per pelle secca e matura.

Credits: Foto di Unsplash | Fleur Kaan

Pronte a scoprire con noi i migliori fondotinta 2022? Allora, iniziamo subito questa carrellata di prodotti TOP!

MIGLIORI FONDOTINTA 2022 DI ALTA PROFUMERIA: LE PROPOSTE HIGH-END, DA CHARLOTTE TILBURY A YSL BEAUTY

Iniziamo dai migliori fondotinta 2022 di alta profumeria, firmati dalle migliori marche del settore. Una delle novità più chiacchierate (e apprezzate!) dell’anno è stato il fondotinta Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation, un fondotinta dalla formula idratante e cremosa. Conferisce alla pelle un aspetto più sano, come se fosse rimpolpata, e presenta un finish naturalmente luminoso. Più adatto a una pelle secca e matura, va necessariamente incipriato se applicato su pelle mista o grassa.

Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Foundation. Prezzo: 42,00€ su sephora.it





A proposito di pelle che tende a lucidarsi, vi consigliamo Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation, uno dei migliori fondotinta 2022 compatti. Perfetto per la pelle grassa o mista, è la variante compatta e in polvere dell’iconico Double Wear liquido.

Estée Lauder, Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation. Prezzo: 50,00€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

I MIGLIORI FONDOTINTA DEL 2022 CONCILIANO MAKE UP E TRATTAMENTO SKINCARE

Approdiamo in casa Lancôme con Teint Idole Ultra Wear Care & Glow, un fondotinta dalla media coprenza caratterizzato dall’impiego di una speciale tecnologia che assicura idratazione alla pelle fino a 24 ore. La formula contiene acido ialuronico e acido mandelico.

Lancôme, Teint Idôle Ultra Wear Care and Glow. Prezzo: 36,03€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Se siete alla ricerca di un fondotinta coprente e a lunga tenuta, dal gradevole finish satinato, vi consigliamo di dare un’occhiata a YSL Beauty All Hours Foundation, ultima novità per la base viso del brand. Anche in questo caso la formula, pur essendo long lasting, non secca la pelle in quanto arricchita con acido ialuronico.

YSL Beauty, All Hours Foundation. Prezzo: 41,95€ su lookfantastic.it

FONDOTINTA A LUNGA TENUTA, NO TRANSFER E LUMINOSI: LE PROPOSTE DI COLLISTAR, MAKE UP FOR EVER E NARS

Proseguendo nell’ambito dell’alta profumeria, è molto valido il nuovo Collistar Impeccabile Fondotinta Lunga Tenuta. La formula concilia make up e trattamento, complici due preziosi attivi: Idra120, per un’idratazione estrema e duratura fino a 120 ore, e l’estratto di mirtillo blu del Cilento, che protegge la pelle dai danni della luce blu. Essendo completamente oil-free e non comedogeno, è adatto anche alla pelle grassa. Inoltre, è no-transfer.

Collistar, Impeccabile Fondotinta Lunga Tenuta. Prezzo: 39,50€ su sephora.it

Rimanendo in tema di fondotinta a lunga tenuta, uno dei TOP dell’anno è sicuramente Make Up For Ever HD Skin. Questo fondotinta dura tantissimo e si fonde alla perfezione con la pelle, seguendo i movimenti del viso in modo molto naturale.

Make Up For Ever, HD Skin. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Difficile non averne sentito parlare! Il nuovo NARS Light Reflecting Foundation è diventato praticamente virale ed è uno dei migliori fondotinta 2022 in assoluto. La texture è molto sottile e la formula idratante (con peptidi e acido ialuronico) si adatta a tutti i tipi di pelle. L’effetto finale sul viso è davvero bello da vedere, con un finish luminoso e radioso.

NARS, Light Reflecting Foundation. Prezzo: 51,00€ su sephora.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire la nostra selezione dei migliori fondotinta 2022 economici!