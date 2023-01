COS’È IL FENOMENO THE LIPSTICK EFFECT E PERCHÉ IN ECONOMIA È UN BRUTTO SEGNO?

Ultimamente si sente spesso parlare di The Lipstick Effect, ma non tutti sanno cos’è e qual è il significato di questa espressione. Si tratta di un fenomeno, in italiano tradotto come effetto rossetto, molto temuto in economia. Il motivo è semplice: è un brutto segno e, nel corso dei decenni, ha sempre anticipato crisi e recessione. In sostanza, si parla di The Lipstick Effect quando le vendite dei cosmetici di lusso “schizzano” verso l’alto, in un frangente di crisi o nei momenti che ne precedono una. A far tornare alla ribalta questa “teoria” sono stati i dati relativi alle vendite dei cosmetici in Germania nel 2022 (riportati dal quotidiano Tagesspiegel): sono aumentate del 16% e, in particolar modo, sono stati venduti circa 2 milioni di rossetti in più rispetto al 2021. In realtà, ci sono altre spiegazioni: secondo alcuni esperti, essere usciti dalla fase critica della pandemia Covid (con il conseguente abbandono delle mascherine) ha notevolmente contribuito. Infine, c’è anche una teoria legata all’effetto rossetto che ha a che vedere con la psicologia.

A questo punto, resta da comprendere perché comprare più rossetti equivale – secondo molti economisti – a doversi aspettare un periodo di crisi economica o di recessione. A prima vista potrebbe sembrare un controsenso, ma in realtà The Lipstick Effect ha una sua logica (anche se non si tratta di certo di una “scienza esatta”). Proviamo a capirci qualcosa in più: iniziamo!

THE LIPSTICK EFFECT: SIGNIFICATO E STORIA

The Lipstick Effect (effetto rossetto in italiano) non è una novità, anzi. Questo fenomeno è un concetto ben radicato in economia, ormai da diverso tempo, e ha un significato che per la maggior parte degli analisti è tutt’altro che positivo. Cos’è prima di tutto? Con questa espressione si fa riferimento alla tendenza ad acquistare beni di lusso (in questo caso cosmetici) dal prezzo accessibile, come potrebbe essere proprio un rossetto di marca.

THE LIPSTICK EFFECT: UN FENOMENO CHE COINCIDE CON CRISI ECONOMICA E RECESSIONE

Quale sarebbe, quindi, l’aspetto preoccupante? Questo comportamento d’acquisto, stando alle analisi degli economisti, coincide spesso con una crisi economica e con un periodo di recessione oppure, semplicemente, lo anticipa. Se ne è parlato nel 2009, per esempio, in relazione alla crisi finanziaria 2007-2009, e anche in seguito all’attentato alle Torri Gemelle del 2001.

Va sottolineato, però, che non si può definire The Lipstick Effect una teoria in piena regola né un indicatore senza margine d’errore. In alcune occasioni, per esempio, le vendite dei cosmetici sono diminuite proprio per via del minore potere di acquisto dei consumatori, come d’altra parte ci si aspetterebbe durante una crisi economica. In altre, invece, sono aumentate ma solo nei momenti di ripresa, quando il peggio era ormai superato.

PERCHÉ SE NE PARLA TANTO PROPRIO ORA?

The Lipstick Effect è balzato nuovamente agli onori delle cronache all’inizio del 2023, dopo che alcuni quotidiani tedeschi (tra cui Tagesspiegel) hanno reso pubblici i dati relativi alle vendite dei cosmetici in Germania nel 2022. Nello specifico, la vendita di prodotti beauty ha avuto un incremento del 16% e i rossetti venduti sono passati a essere 8 milioni, rispetto ai 6 milioni registrati nel 2021.

Questa tendenza di mercato è stata subito guardata con sospetto e con timore, proprio perché l’effetto rossetto solitamente si verifica in periodi di crisi e recessione molto duri. In effetti, basta guardarsi intorno per constatare che la guerra in Ucraina e il carovita stanno gravando (e non poco) sull’economia mondiale. Quindi, perché mai spendere il proprio denaro in beni secondari come i rossetti di alta profumeria? La spiegazione è semplice: chi non può acquistare un’auto, una casa o investire somme di denaro ingenti, decide di concedersi una piccola dose quotidiana di lusso.

Una magra consolazione che, per molti economisti, è sinonimo di un disagio molto più profondo e di problemi tutt’altro che banali.

