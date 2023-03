QUALI SONO LE MIGLIORI IDEE A TEMA REGALI FESTA DEL PAPÀ 2023?

Le idee tra cui scegliere regali Festa del Papà 2023 davvero speciali non mancano di certo. Sono sempre gettonati i regali beauty, tra cofanetti ad hoc e confezioni dedicate alla skincare, ai profumi e ai prodotti per la cura della barba. Tante le proposte in termini di regali Festa del Papà 2023 personalizzati e fai da te: doni unici nel loro genere (spesso anche economici) con cui è davvero impossibile sbagliare. I regali per la Festa del Papà vanno scelti, ovviamente, tenendo conto degli interessi del destinatario. Sono tantissime, per esempio, le idee hi-tech per il papà tecnologico. Per il papà fashionista non c’è niente di meglio di abiti e accessori, dalla t-shirt evergreen alla borsa in pelle.

Credits: Foto di Unsplash | Steve DiMatteo

I regali Festa del Papà 2023 soddisfano qualsiasi esigenza e tutti i gusti, tra doni economici e più dispendiosi appartenenti alle categorie più disparate, dal beauty all’hi-tech. Pronte a scoprire con noi le migliori idee su cui puntare quest’anno? Iniziamo!

REGALI BEAUTY PER LA FESTA DEL PAPÀ: COFANETTI E ALTRE IDEE DA NON PERDERE

I regali beauty per la Festa del Papà 2023 non deludono le aspettative. D’altronde, puntare su cofanetti e confezioni a tema bellezza è un grande classico, e anche quest’anno le possibilità tra cui destreggiarsi sono moltissime. Se siete alla ricerca di regali economici, per esempio, vi consigliamo di dare un’occhiata alla linea corpo di Tesori d’Oriente. Le fragranze e i bagnoschiuma del brand hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e si trovano facilmente anche al supermercato, per eventuali regali last minute. Per i papà una delle fragranze da non farsi sfuggire è Muschio Bianco, avvolgente e calda.

Tesori d’Oriente, Deodorante Muschio Bianco – Crema Muschio Bianco – Profumo Muschio Bianco. Prezzi al pubblico consigliati: 3,99€ – 4,29€ – 4,99€ nella grande distribuzione





I REGALI BEAUTY, SOPRATTUTTO PER LA CURA DEL CORPO, DELLA BARBA E DELLA PELLE, SONO MOLTO APPREZZATI DAGLI UOMINI

Chi ha un budget superiore da investire può dirottarsi su Rituals. Il brand propone, proprio per la Festa del Papà 2023, il cofanetto Homme Origami Gift Set. Ispirato alla cultura giapponese, include referenze per il corpo profumatissime con bambù, menta giapponese e legno di cedro.

Rituals, Homme Origami Gift Set. Prezzo Small Gift Set: 22,90€ – Prezzo Medium Gift Set: 34,90€ su rituals.com

In alternativa, vi suggeriamo di acquistare prodotti singoli come Nuxe Men Moisturising Multi-Purpose Gel, gel multifunzione studiato per la pelle maschile più sensibile must have per la routine skincare base uomo.

Nuxe Men, Moisturising Multi-Purpose Gel. Prezzo: 25,95€ su lookfantastic.it

Per il papà che tiene alla cura della propria pelle e adopera quotidianamente beauty tools, Foreo propone invece Luna 4 Men, nuovissima e lussuosa spazzola detergente e massaggiante per il viso e per la barba.

Foreo, Luna 4 Men. Prezzo: 299,00€ su sephora.it

A proposito di barba, vi consigliamo anche di dare un’occhiata ai nuovi bundle di Bullfrog. Il brand ne suggerisce ben cinque per la Festa del Papà, pensando a cinque tipologie di papà diverse. Si spazia dal Kit Papà Baffuto al Kit Papà Sportivo (nella foto qui sotto).

Bullfrog, Kit Papà Sportivo. Prezzo: 26,00€ in offerta su bullfrogbarbershop.com

Un altro cofanetto da tenere in considerazione per festeggiare i papà è il Kit Speciale Festa del Papà di Capello Point, composto da shampoo e tagliacapelli professionale.

Capello Point, Kit Speciale Festa del Papà. Prezzo: 106,98€ su capellopoint.it

COSMESI NATURALE PER I PAPÀ AMANTI DELLO STILE DI VITA GREEN

Procediamo con la nostra carrellata di regali Festa del Papà 2023 concentrandoci su alcune idee beauty rivolte agli estimatori dello stile di vita green e, di conseguenza, della cosmesi naturale. Ottimo, per esempio, il Balsamo Barba Note Legnose di Biofficina Toscana, da regalare al papà “barbuto”.

Biofficina Toscana, Balsamo Barba Note Legnose. Prezzo: 14,40€ su amazon.it

Se il papà ha la pelle sensibile, regalargli una buona crema idratante viso delicata può essere l’idea giusta. Tra le migliori in ambito green si distingue quella della linea Men Sensitiv di Lavera.

Lavera, Men Sensitive Moisturising Cream. Prezzo: 6,95€ su amazon.it

Il brand Mediterranea ha una linea Man molto ricca. Tra i prodotti di punta c’è Mediterranea Man Olio Barba: nutriente, disciplinante e dal tocco satinato per una barba sempre al TOP.

Mediterranea Man, Olio Barba. Prezzo consigliato al pubblico: 13,60€ su mediterranea.it e presso i rivenditori autorizzati

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre idee regalo per la Festa del Papà 2023 che abbiamo selezionato per voi.