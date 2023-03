Scarpe sposa 2023 🤍 dalle décolleté ai sandali più chic

Nelle nuove collezioni bridal non ci sono solo vestiti o veli, ma anche accessori necessari, come le scarpe sposa. Da Pronovias ad Atelier Emé troviamo alcune delle più classiche insieme anche a proposte di tendenza, tuttavia non mancano calzature glam, come quelle firmate da grandi brand come Jimmy Choo e Albano.